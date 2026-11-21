Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, "İnsanlarımızın birikimlerini çalanlar şimdi bizzat o fon vurgunuyla biliyorsunuz milletimizin bizzat cebine el attılar. Bizzat cebindekini çalmaya çalıştılar. Bizzat cebindekini almaya çalışıyorlar. Onun için bununla ilgili de ilk refleks Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin koymuş olduğu refleksti" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, İstanbul'da Şile, Sultanbeyli, Çekmeköy ve Sancaktepe ilçe başkanlıklarında ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Yüksel, Çekmeköy'de yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"BİRİLERİ ISRARLA GÜRÜLTÜYÜ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

"Çekmeköy örgütü her zaman olduğu gibi ayakta dip diri birbirine kenetlenmiş, birbiri ile kol kola. Kendisine emanet edilen o iki şeye Cumhuriyete, Cumhuriyetin hukukuna, Cumhuriyetin değerlerine ve bir diğer emanete, sivil siyasete yani partiye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkıyor. Bu vesileyle çok değerli ilçe başkanımıza, çok değerli il başkan yardımcılarımıza, Çekmeköy Örgütü'nün kadın ve gençlik örgütlerine, siz değerli partililerimize, her birinize Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarıyla merhaba diyorum. Biraz önce iki büyük kavramdan bahsettim. Birincisi Cumhuriyet dedim emanet edilmiş olarak. Diğeri Cumhuriyet Halk Partisi dedim. Bu aralar Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oluyor diye hep birlikte bir süreç yaşıyoruz malumunuz. Bir kaotik süreç. Birileri ısrarla gürültüyü sürdürmeye çalışıyor. Biz ise Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde sükuneti koruyarak, sessizliği savunarak gerçeklerin, hakikatlerin vatandaşlarımız tarafından bilinmesini arzu eden bir çalışma yürütüyoruz. Gazi Mustafa Kemal iki şey emanet ederken çok önemli kavramlara aslında milletimize emanet etmiştir. Birincisi "Cumhuriyet" demiştir. Cumhuriyet bilirsiniz ki devlet ve toplum kriz yaşadığında, devlet bir dağılma süreci yaşadığında, toplum reflekslerini kaybettiğinde, artık vatan toprakları tehlike altına girdiğinde devletin her bir kurum ve kuruluşundan kötü kokular geldiğinde bu ülkenin yurtsever, kamucu, milli kahramanları yola düşüp önce savaş meydanlarındaki galibiyetle yetinmeden bu milletin önüne bir hukuk koydu.

"SOYGUN HER TARAFTA YAŞANIYOR"

Öyle ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk şu sözü söylemişti hatırlarsanız. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' demiştir. Dolayısıyla bu aslında şunun ilanıydı. Kişilerin değil, hukukun, kavramların, değerlerin arkasında yürüyen bir millet inşasının tasavvuruydu. Dolayısıyla siz de bugün burada kimin ne yaptığına önem göstererek, kimin kim olduğuna değil, kimin ne yaptığına bakarak o sizlere emanet edilmiş değerlere, hukuka, kavramlara sahip çıkma niyetindesiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde yaşanıyormuş gibi anlatılan sorun aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait bir sorun değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi içindeymiş gibi lanse edilen o tetikçi gazetecilerle sonradan üretilmiş akademisyenlerle, ücretli siyasetçilerle, maaşa bağlanmış örgütlerle biliyorsunuz ki bir algı yaratılmaya çalışıldı. Ama şimdi milletimiz gerçekliği görüyor. Yavaş yavaş gerçekliğin, hakikatin ne olduğunu bilerek işin özüne sahip çıkmaya çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanıyormuş gibi görünen sorun aslında memlekete ve bu memleket insanlarına ait bir sorundur.

Ülkenin her bir tarafından gelen kötü kokular, adaletsiz bir süreç, hukuksuz bir süreç her zaman yine söylüyorum ilahiler eşliğinde Yunus Emre Vakfı da soyuluyor.İzmir Marşı'yla güya bizim sosyolojimizi, bizim seçmenlerimizi temsil ettiğini savunan kişiler tarafından deprem paraları da soyuluyor. Soygun her tarafta yaşanıyor. Ama ne mutlu ki hiçbir siyasi kurumdan ses gelmeden, hiçbir sivil resmi kurumdan ses gelmeden, hukuk bile ayağa kalkmadan ilk başta bu ülkede bu soygun, bu talan düzenine Cumhuriyet Halk Partililer ayağa kalkarak bir refleks gösterdi. Bu önemli bir reflekstir.

"PARTİ DE ARINMA SÜRECİNİ BÖYLE BAŞLATMIŞTIR"

Bu Cumhuriyet Halk Partililerin o Cumhuriyetin ilk yüzyılında gösterdiği refleksin devamıdır. O geleneğin temsilcileri olarak sizlere ait olan bir reflekstir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partililer Cumhuriyetin ilk yüzyılında olduğu gibi 2. yüzyılında da kimin kim olduğuna bakmadan memlekete ait o soygun, yalan, taciz, düzenine karşı kendi partisinden başlayarak bir refleks, kendi partisinden başlayarak bir tepki geliştirdi. Bu önemli bir tepkiydi. Önemli bir refleksti. İlk başta Cumhuriyet Devlet Halk Partilileri ayağa kalktıktan sonra diğer siyasi partilerin temsilcileri devletin resmi ve sivil kurumları ayağa kalkmak zorunda kaldı. Onun için koymuş olduğunuz bu kirli süreç, gürültülü süreç sonunda, koymuş olduğunuz refleksin ne kadar önemli olduğunu ne kadar kıymetli olduğunu, o refleksin bir sonrasında yine devletin siyasal yolculuğuna ve milletimizin, halkımızın o değerler eksenindeki yolculuğuna siz rota çiziyorsunuz. Siz yön belirliyorsunuz. Bu sizin tarihsel birikiminizden kaynaklanan tarihsel sorumluluğunuzla birlikte inşa ettiğiniz bir süreç. Onun için kendinizle gurur duyun. Bu duruşunuzdan gurur duyun. Lütfen, önce kendinizi alkışlayın.

Her yerde yine başka bir kavram ikilisinden bahsediyorum. Sahip çıkmak ve sahip olmak kavramı. Bu topraklarda maalesef her şeye sahip olma isteği var ve bizim eski yol arkadaşlarımızda da bu gerçekleşti. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir parçası olduğunuzu unutursanız kendinizi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve onun ürettiği hukuktan, değerlerden daha büyük görme cüreti gösterirseniz o Cumhuriyet Halk Partisi o bütün onu dışarı atar. Parti de arınma sürecini böyle başlatmıştır. Onun için her birimiz Sayın Genel Başkanımızın sürekli ifade ettiği partimizin tarihsel oluşumunu, tarihsel inşasını var eden o hukuka, o değerlere, o ilke ve prensiplere hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ve burası da bir bakıma İstanbul'un biraz dışında olan ama kimsesizlerin çok olduğu bir yer Çekmeköy. Onun için önce milletimizin, insanlarımızın birikimlerini çalanlar şimdi bizzat o fon vurgunuyla biliyorsunuz milletimizin bizzat cebine el attılar. Bizzat cebindekini çalmaya çalıştılar. Bizzat cebindekini almaya çalışıyorlar. Onun için bununla ilgili de ilk refleks Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin koymuş olduğu refleksti.

"BU REFLEKS KARŞISINDA BU HALK SESSİZ KALAMAZ"

Artık bu refleks karşısında bu halk sessiz kalamaz değerli dostlar. Önce biz sessiz kalmadık. Daha sonra Halkımızla birlikte bu sesi, bu refleksi yükselteceğiz. Çünkü biz her birimiz Anadolu coğrafyasından gelmiş, İstanbul'a yerleşmiş insanlarız. Bizi hukuk zafiyete uğrattığında, hukukun bizzat kendisi zafiyete uğrattığında biz kendi değerlerimizle bir arada kalacağız. Anadolu'yu inşa eden, Anadolu insanlarını her türlü farklılığa rağmen bir arada tutan, kendi inşa ettiğimiz o merhamet duygusunun, o vicdan duygusunun egemen olduğu o duygular, o değerler. Onun için bu değerlere kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz ve bu milletin birikimlerini, bu milletin kazanımlarını, bu milletin birlikte inşa ettiği o tüm değerleri Cumhuriyet Halk Partililer el ele, kol kola birlikte savunacak ve o inşa sürecini Cumhuriyetin 2. yüzyılında da gene Cumhuriyet Halk Partisi liderlik yaparak o yolculuğu sürdürmeye devam edecek. Onun için bu vesileyle ben Çekmeköy örgütümüzün her bir üyesini saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bu süreçte koymuş olduğunuz duruşun çok yakın zamanda yine tarih içerisinde çok kıymetli bir yerde duracağını ve sizlerin her birinizin böylesine kirli gürültülü bir süreç sonunda bu idrakta bu bilinçte olmanızı tarih saygı ile karşılayacak. Her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yolculuğumuz hep birlikte güçlü, kararlı bir şekilde devam edecek"

İlçe Başkanlığı'ndan ayrılan Yüksel, daha sonra partililerle birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Partiye katılan üyeler hakkında bilgi veren Yüksel şunları söyledi:

"BİR AYLIK ZAMAN İÇİNDE PARTİYE 5 BİN 500'E YAKIN KATILIM VAR"

"25 günü söyleyeyim. 1 ay civarı bir süreyi baz alarak söyleyeyim. İstanbul örgütünde 5 bin 500'e yakın yeni üye katılımı var. Bunları yakında ilan da edeceğiz. Bugün sevgili Çekmeköy ilçe başkanlığımızda 150'ye yakın yeni bir üye var biz temsilen tabii hepsine ayrı ayrı rozet takamadık. Sadece 3-4 arkadaşımıza üye rozeti taktık. İstanbul'un tüm ilçelerinde büyük geri dönüşler var. Yani şurası çok sevindirici. Gürültü ve puslu havanın egemen olduğu yerlerde insanlarımız kolay aldatılabiliyor. Ama şimdi hakikat ve gerçekler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu hakikat ve gerçekler ortaya çıktığında Anadolu irfanı sürece hakim oluyor. O Anadolu irfanı dönüyor. Kendi insanlarının hukukuna, değerlerine sahip çıkıyor. Çünkü şöyle bir durum var. Milletin kazanımları, birikimlerine el attıkları yetmedi. Şimdi bizzat fon aracılığıyla milletin bizzat cebine el uzattılar. Bu memleketin hukuku, bu memleketin insanların devleti çok ciddi bir şekilde milletin cebine uzanan elleri kırmak zorundadır. Kim varsa, nereye gidiyorsa. Çünkü artık biz kimin kim olduğuna değil, kimin ne yaptığına bakarak karar vermek istiyor Milletimiz böyle yaklaşıyor bize.

Onun için genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili büyük bir teveccüh var. Herkes yaklaşıyor bana sahada siz namuslu insanlarsınız Kemal Bey namuslu insan. Büyük bir mücadele yürütüyor. Biz artık Kemal Beyin o Adalet Yürüyüşünde de onu çok özümsemiştik. Şimdi arınma diyor, helalleşme demişti şimdi arınma diyor. Dolayısıyla biz kendi birikimlerimize, kendi kazanımlarımıza sahip çıkan erdemli devlet yöneticileri, erdemli siyasetçiler istiyoruz. Bunu da Kemal Bey de görüyoruz. Dolayısıyla artık sizi destekleyeceğiz size sarılıyoruz diyorlar bu çok kıymetli. Cumhuriyet Halk Partisi 2. yüzyılda aynı 1. yüzyılda olduğu gibi yurtsever, milli bir refleks üretiyor. Hiçbir siyaset kurumu, hiçbir kamu kurumu ayağa kalkmadan bu yolsuzluklar bu talanlar karşısında kendi içimizdeki arkadaşlarımızı üzme ve şaşırtma uğruna ilk Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden bir refleks doğdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeymiş gibi gözüken sorun aslında memlekete ait bir sorun. O memlekete ait o çürüme, yozlaşma ile ilgili soruna ilk biz, ilk Cumhuriyet Halk Partililer tepki koyuyor.

İlk biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak bir refleks inşa ediyoruz. Yeniden bu refleksi inşa edeceğiz. Yeniden birlikte yarattığımız hukuka, o değerlerimizle birlikte, o bizim için çok önemli olan geleneğimiz, göreneğimizi oluşturan, kültürümüzü oluşturan değerlerimizle birlikte sahip çıkacağız."

"Bu hafta dokuz belediye Ak Parti'ye geçti, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu geçişleri" sorusuna yanıt veren Yüksel, "Ahlaki yaşamın en üst kurumu 'Devlet ve siyasettir' der Hegel. O arkadaşlarımıza bu sözü hatırlatın" dedi.