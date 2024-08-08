CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Instagram\'ın erişime kapatılmasına karşı suç duyurusunda bulundu

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Haber: GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Gençlik Kolları, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde Instagram'ın erişime kapatılmasına karşı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve belirlenecek diğer şüpheliler hakkında, "görevi kötüye kullanma" ve "haberleşmenin engellenmesi" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

CHP'li gençler bugün yasaklara karşı Türkiye genelinde açıklamalar yaptı. CHP İstanbul İl Gençlik Kolları da Instagram'ın erişime kapatılmasına karşı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve belirlenecek diğer şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. CHP'li gençler, suç duyurusu öncesinde adliye önünde basın açıklaması düzenledi. İl Örgütü adına konuşan CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara şu ifadeleri kullandı:

"Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun bürokratları tarafından alınan fakat hiçbir mahkeme kararına ve haklı gerekçeye dayanmayan karar ile instagram adlı sosyal medya platformuna erişimin engellenmesi de bu keyfi uygulamalardan birisidir. AKP iktidarı daha önce Wikipedia, Ekşi Sözlük ve Youtube örneklerinde de olduğu gibi kontrol edemediği, tahakkümü altına alamadığı bir alanı daha piyon olarak kullandığı bürokratları aracılığıyla kanuna aykırı şekilde engellemiştir. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda görev alan bürokratlar bu kararla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı keyfi şekilde yok saymıştır. Bu uygulama bir suçtur. Yeni Anayasa yapmak isteyenler kendi hazırladıkları anayasaya dahi uymayarak suç işlemiş BTK bürokratlarını da bu suça direkt olarak ortak etmiştir.

Bizler CHP Gençlik Örgütleri olarak Anayasamıza açık şekilde karşı olan halkımızın haber alma ve iletişim haklarını kısıtlayan milyonlarca insanımızın sosyalleşmesini ve dünyaya açılmasını engelleyen milyonlarca liralık hacme sahip ticari faaliyetleri durduran bu suçu asla kabul etmiyoruz. Bugün burada olma nedenimiz de bu suça karşı bir kez daha itiraz ederek halkımızın sesi olmak ve hukuki süreçleri başlatmak adına suç duyurusunda bulunmaktır. Bu uygulamaya karşı cübbesine düğme dikmeyi reddetmiş tüm savcıları göreve davet ediyoruz."

CHP'li gençlerin suç duyurusu dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Instagram sosyal medya platformunun erişime engellenmesiyle kanun tarafından verilen yetkinin aşıldığı konusunda kuşku yoktur. Yapılan keyfi işlemle şikayetçi olarak benim ve Instagram'ı kullanan milyonlarca insanın Anayasamızda güvence altına alınan haberleşme, haber alma, ifade ve basın özgürlükleri ihlal edilmiştir. Engelleme kararı tümüyle kanuna aykırı olarak tesis edilmiş ve hukuka aykırı işlem halen devam etmektedir. Kanuna ve görevinin gereklerine bile bile aykırı davranma iradesini ortaya koyan ve milyonlarca internet kullanıcısının ve Anayasal güvence altına alınan haklarının kısıtlanmasına neden olan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun 'görevi kötüye kullanmak' suçunu işlediği sabit bulunmaktadır"