CHP İstanbul İlçe Adayları Tanıtıldı

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Burak KESKİNCİ/ CUMHURİYET Halk Partisi'nin İstanbul ili ilçe adayları, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen programda tanıtıldı. Avcılar ve Sarıyer başta olmak üzere 9 ilçede mevcut başkanlar aday gösterilmedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da 39 ilçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. CHP, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında belirlenen isimler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle açıklandı. Aday tanıtım toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Avcılar ve Sarıyer'in de aralarında bulunduğu 9 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. Salonda bulunan bazı partililer tekrar aday gösterilmeyen belediye başkanlarına sahip çıkarak il yönetimini protesto etti. Açılış konuşmasını yapan Ekrem İmamoğlu'nun konuşması zaman zaman protestolar nedeniyle kesildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 39 İlçe belediye başkanı adaylarını açıkladı. Açıklanan listeye göre, 39 ilçede belediye başkan adayı olarak gösterilen isimler belediye aşağıdaki gibi oldu:

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Arnavutköy: Tekin Aras

Ataşehir: Onursal Adıgüzel

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Bağcılar: Cem Kılıç

Bahçelievler: Gülizar Emecan

Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

Başakşehir: Mesut Öksüz

Bayrampaşa: Hasan Mutlu

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beykoz: Alaattin Köseler

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Beyoğlu: İnan Güney

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Erhan Güzel

Çekmeköy: Orhan Çerkez

Esenler: Hasan Dalkıran

Esenyurt: Ali Gökmen

Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen

Fatih: Mahir Polat

Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe

Güngören: Temel Akkoç

Kadıköy: Mesut Kösedağ

Kağıthane: Tonguç Çoban

Kartal: Gökhan Yüksel

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe: Esin Köymen

Pendik: Tarık Balyalı

Sancaktepe: Alper Yeğin

Sarıyer: Oktay Aksu

Silivri: Bora Balcıoğlu

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Ferhat Epözdemir

Şile: Özgür Kabadayı

Şişli: Resul Emrah Şahan

Tuzla: Eren Ali Bingöl

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Üsküdar: Sinem Dedetaş

Zeytinburnu: Onur Soytürk