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Haber: ECE AZAK - Kamera: KERİM UĞUR

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Dr. Cemil Tugay ve Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, Bornova Çamdibi'nde düzenlenen mitingde vatandaşlarla buluştu. Tugay, "Bizler, kendi çıkarlarımız için değil, rant için değil, cebimizi doldurmak için değil, yandaşları beslemek için değil; biz bu ülkeye sevdalı olduğumuz için, biz Cumhuriyet'e aşık olduğumuz için, biz Atatürk'e yürekten bağlı olduğumuz için bu görevi istiyoruz" dedi.

CHP'nin 31 Mart 2024 yapılacak yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Dr. Cemil Tugay ve Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, bu akşam Bornova'daki Çamdibi Kapalı Pazar Yeri önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Mitinge, eski CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, CHP Gençlik Kolları MYK üyeleri de katıldı.

Seçim startını Bornova Çamdibi'nden veren Ömer Eşki, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bizler, birbirimizle yarışırız, birbirimizle çekişiriz, yeri gelir birbirimizi kızdırırız ama söz konusu Cumhuriyet ise, söz konusu Mustafa Kemal Atatürk ise, söz konusu CHP iktidarı ise biz aynı cephede omuz omuza ölmeye razıyız. Bu kaleyi asla Atatürk düşmanlarına teslim etmeyeceğiz. Seçimlere 50 gün kala seçim startı vermek istedik. Şöyle İzmir'e bir coşku gelsin istedik. Birileri sahte anketler, sahte anket şirketlerinde sahte raporlar yayınlıyorlar. İzmir'i, rozetini takamadıkları partiye kazandırabileceklerini düşünüyorlar.

"GERÇEK BELEDİYECİLİK NASIL YAPILDI, GÖRÜYORLAR"

Diyorlar ki İzmir'e yeniden bir belediyecilik getireceklermiş. Yıllardır aynı yalanı söyleyip durdular. İstanbul'la Ankara'yı aldık. Gerçek belediyecilik nasıl yapıldı, görüyorlar. Aylarca aradılar, Ekrem Başkan'ın karşısına bir aday bulamadılar. En sonunda kimle kaybedeceklerine karar verdiler. İmar affının katili, Türkiye'de on binlerce insanın ölümüne sebebiyet vermiş bir eski Çevre Şehircilik Bakanı getirdiler. İzmir'de yepyeni genç bir kadro var. O kadronun çok önemli bir teknik direktörü var. Sevgili Cemil Başkan'ımız.

"BU YOLUN SONUNDA ÇOCUKLARIMIZA BİR BORCUMUZ VAR"

Bornova'ya hizmet etmiş yerel yönetim uzmanlarından bir bayrak teslim aldığını söyleyen Eşki, "Sizlerden de bu sorumluluğu alacağım. Omuzlarımdaki yük çok ağır. Umarım mahcup olmam. Umarım onların getirdiği bayrağı daha da ileriye dikeriz. Çok başarılı bir belediyecilik yapmak için yola çıktık. Bu genç yaşta nasip olan bu görevi, umarım sizlerin de desteğiyle başarılı yerlere taşırız. Cemil Başkan'ımızla ve İzmir'in her noktasında tüm belediye başkanlarımızla bir arada yol yürüyeceğiz. Sizlere layık olmaya çalışacağız. Çünkü bu yolun sonunda bizim, çocuklarımıza bir borcumuz var. Buraları CHP iktidarında aldıysak yarın ben de bir CHP iktidarındaki bir kardeşime teslim etmek istiyorum. O yüzden hep beraber yol yürüyeceğiz. Hep beraber zorlukları aşacağız. Hep beraber kazanacağız. Bornova'da da 2028'de Türkiye'de de CHP iktidarını yeniden inşa edeceğiz."

"BİZLER, RANT İÇİN DEĞİL, CUMHURİYET'E AŞIK OLDUĞUMUZ İÇİN BU GÖREVİ İSTİYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Dr. Cemil Tugay ise şöyle konuştu:

"Bazı insanlar CHP'nin hangi ideolojide, hangi idealde birleştiğini anlamakta zorluk çekiyor olabilirler. Bizler, kendi çıkarlarımız için değil, rant için değil, cebimizi doldurmak için değil, yandaşları beslemek için değil; biz bu ülkeye sevdalı olduğumuz için, biz Cumhuriyet'e aşık olduğumuz için, biz Atatürk'e yürekten bağlı olduğumuz için bu görevi istiyoruz. 2019'da bana Karşıyaka Belediye Başkanlığı şerefi verildi. Geçen beş yıl içerisinde alnımın akıyla, en ufacık bir leke sürdürmeden kendime görevimi yaptım, buna emin olabilirsiniz. Bundan sonraki beş yılda da eğer sizler layık görürseniz aynı şekilde tertemiz, o kararlı mücadeleye devam edeceğiz.

"ATATÜRK'ÜN ŞEHRİNİN PARLAYAN BİR YILDIZ OLMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Hep beraber, Atatürk'ün şehrinin bu ülkeye parlayan bir yıldız olmasını sağlayacağız. Cumhuriyet'in şehrinin, Cumhuriyet'in insanlarının bu şehirde çok mutlu olduğunu herkese göstereceğiz. Yapılamayacak hiçbir şey yok. Baş edilemeyecek hiçbir sorun yok. Yüreğimizde o inanç var, o sevgi var. Onunla birlikte, bir aile olarak hep beraber çalışacağız.

"İZMİR, CUMHURİYET'İN GURUR ŞEHRİDİR"

Lütfen yanımızda olun. Lütfen birilerinin kurduğu o hayallerin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini kendilerine gösterin. Onlara deyin ki İzmir, Cumhuriyet'in gurur şehridir. Değerli kardeşlerim; ben, size namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Mahcup olmayacağız. Mahcup etmeyeceğiz kendimizi. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım."