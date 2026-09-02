CHP, Kılıçdaroğlu\'nun talimatıyla Girne\'deki feribot faciası için heyet görevlendirdi

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olduğu kazaya ilişkin heyet görevlendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kaya'dan oluşan üç kişilik heyet, kazada hayatını kaybederek Türkiye'ye ulaştırılan cenazeler için düzenlenecek törenlere katılacak.

Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olduğu kazaya ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, heyet görevlendirdi.

CHP'den yapılan bilgilendirmede, görevlendirilen milletvekillerinin kayıp yolculara ulaşmak için yürütülen arama çalışmalarını anbean izlediği ve ailelerle sürekli iletişim halinde olduğu bildirildi.

Heyette yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kaya'nın, faciayla ilgili süreci yerinde koordine etmek ve ailelerin acılı bekleyişine destek olmak amacıyla perşembe günü sabahı bölgeye gideceği kaydedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kaya, kazada hayatını kaybedenler için düzenlenecek cenaze törenlerine katılacak.