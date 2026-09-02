CHP, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Girne'deki feribot faciası için heyet görevlendirdi - Son Dakika
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CHP, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Girne'deki feribot faciası için heyet görevlendirdi

CHP, Kılıçdaroğlu\'nun talimatıyla Girne\'deki feribot faciası için heyet görevlendirdi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olduğu kazaya ilişkin üç kişilik heyet görevlendirdi. Heyet, kayıp yolcular için yürütülen arama çalışmalarını izleyecek, ailelerle iletişim kuracak ve hayatını kaybedenlerin cenaze törenlerine katılacak.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olduğu kazaya ilişkin heyet görevlendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kaya'dan oluşan üç kişilik heyet, kazada hayatını kaybederek Türkiye'ye ulaştırılan cenazeler için düzenlenecek törenlere katılacak.

Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olduğu kazaya ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, heyet görevlendirdi.

CHP'den yapılan bilgilendirmede, görevlendirilen milletvekillerinin kayıp yolculara ulaşmak için yürütülen arama çalışmalarını anbean izlediği ve ailelerle sürekli iletişim halinde olduğu bildirildi.

Heyette yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kaya'nın, faciayla ilgili süreci yerinde koordine etmek ve ailelerin acılı bekleyişine destek olmak amacıyla perşembe günü sabahı bölgeye gideceği kaydedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kaya, kazada hayatını kaybedenler için düzenlenecek cenaze törenlerine katılacak.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Girne'deki feribot faciası için heyet görevlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Girne'deki feribot faciası için heyet görevlendirdi - Son Dakika
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