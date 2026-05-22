CHP Kurultayı'nın İptali... Dario Nardella: Türkiye'de Demokratik Kurumlar, Saldırı Altında

Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu üyesi ve eski Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararının, "hukuki değil siyasi olduğunu" savunarak, "Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki demokratik gerilemeye karşı daha net bir tavır alması gerektiğini" söyledi. Nardella, "Türkiye'de demokratik kurumlar, saldırı altında" dedi.

Avrupa Parlamentosu üyesi ve eski Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Anka Haber Ajansı'na CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Nardella, "İstanbul'da bulunmasının tamamen tesadüf olduğunu ve kararın açıklandığı saatlerde Akdeniz Parlamentolar Arası Birliği toplantısının düzenlendiğini, kendisinin de Avrupa Parlamentosu Delegasyonu'nun bir üyesi olarak katıldığını" belirtti.

"BU GİRİŞİM, HUKUKİ DEĞİLSİYASİ"

Nardella, "mutlak butlan" kararının açıklandığını öğrendiğinde "bunun ciddi ve kabul edilemez bir olay" olduğunu düşündüğünü kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konu hakkında bir şey söyleme sorumluluğu hissettim. Bu nedenle, toplantıdaki konuşmamın giriş bölümünde, Ankara'daki mahkemenin CHP'nin 2023 kurultayına ilişkin verdiği bu kararı açık şekilde kınadım. Bu girişimi, hukuki değil siyasi bir girişim olarak görüyorum. Bu karar, Özgür Özel liderliğindeki CHP yönetimine karşı alınmıştır. Oysa kendisi çok sayıda insanın, tüm CHP üyeleri ve destekçilerinin demokratik ve şeffaf oylarıyla seçilmiştir."

Ayrıca bu kararı, bir yıldan uzun süredir cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu'nun liderliğine karşı da alınmış bir karar olarak değerlendiriyorum. Avrupa Parlamentosu üyesi ve Sosyalistler ve Demokratlar Grubu adına bu açıklamayı yaptım ve Türk delegasyon başkanlarına ve Türk kurumlarına, hukukun üstünlüğü ve demokratik ilkelerle açıkça çelişen bu durumun düzeltilmesi için harekete geçmeleri çağrısında bulundum."

"TÜRK TOPLUMU, BU KABUL EDİLEMEZ SİYASİ SALDIRIYA TEPKİ VERMELİ"

Mahkeme'nin aldığı kararın "siyasi olduğunu ve Türkiye'nin demokrasisi açısından gerçekten çok ciddi bir durum olduğunu" vurgulayan Nardella, "Bu yüzden Türk sivil toplumunun harekete geçmesi ve bu kabul edilemez siyasi saldırıya tepki vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün Türkiye'de demokrasinin saldırı altında olduğuna inanıyorum. Demokratik kurumlar saldırı altında" dedi.

"TÜRKİYE, AB'YE ADAY ÜLKE, BU YÜZDEN DEMOKRATİK İLKELERE SAYGI ŞART"

Nardella, şöyle devam etti:

"Ayrıca Türkiye'nin resmi olarak Avrupa Birliği'ne aday ülke olduğunu hatırlatmak isterim. Bu statü, Türk kurumlarını Avrupa Birliği'nin dayandığı değer ve ilkelere saygı göstermeye zorunlu kılar. Yani hukukun üstünlüğü, uluslararası hukuk, siyasi haklar, sivil haklar ve elbette demokratik ilkelerden söz ediyorum. Bu durumu, son derece kaygı verici buluyorum."

Ayrıca birkaç dakika önce Avrupa Komisyonu Sözcüsü de Türkiye'deki mevcut durumdan ciddi endişe duyduklarını belirten önemli bir açıklama yaptı. Ben, Avrupa Parlamentosu üyelerinin de önümüzdeki saatlerde açıklama yapacağına inanıyorum. Avrupa Birliği'ne bağlı kurumlar, bu kaygı verici süreçten sorumlu olanlara karşı net bir tavır almak zorunda."

"AB AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ÜLKE OLAN TÜRKİYE'DE YAŞANAN ÇOK TEHLİKELİ BİR DURUM"

Avrupa Birliği'ne bağlı kurumlarının, "Türkiye'deki alınan son karara ilişkin 'endişe duyduklarını' açıklamalarının ötesinde başka bir seçeneği değerlendirip değerlendirmediklerinin" sorulması üzerine Nardella, şu ifadeleri kullandı:

"Bence masada birçok seçenek var. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ticaret, ekonomi ve siyaset alanlarında önemli anlaşmalar bulunduğunu hatırlatmak isterim. Bu anlaşmaların Avrupa'nın demokratik değerleri ve ilkeleriyle ne kadar uyumlu olduğunu büyük bir dikkatle değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Akdeniz Parlamentolar Arası Birliği'nde, temmuz ayında Mısır'ın Kahire kentinde yapılacak Genel Kurul toplantısına yönelik bazı girişimler benimsemeliyiz."

Benim grubum Sosyalistler ve Demokratlar Grubu başta olmak üzere, Yeşiller, Renew ve diğer siyasi gruplar da Türk hükümetini kınayan, aynı zamanda CHP'ye ve Özgür Özel'e somut dayanışma mesajı veren siyasi girişimler geliştirebilir. Şunu söylemek istiyorum: Hem Özgür Özel hem de Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu yalnız değiller. Avrupa'da, bu gelişmeleri büyük kaygıyla takip eden çok sayıda insan ve vatandaş var. Demokrasi için, CHP için, CHP liderleri için, Türkiye'deki halk, avukatlar, gazeteciler ve aktivistler için mücadele eden çok sayıda siyasi parti ve hareket bulunuyor. Bu, Avrupa Birliği açısından önemli bir ülke olan Türkiye'de yaşanan çok tehlikeli bir durum."

Kararın açıklanmasından sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı'na giderek, CHP'li meslektaşlarıyla görüştüğüne ilişkin sosyal medya paylaşımları yapan Nardella, "Dün İstanbul CHP İl Başkanlığı'nda CHP üyeleri, dostlar ve yoldaşlar tarafından karşılandım" dedi.

"SİYASİ BİR TEPKİ VE HUKUKİ BİR HAZIRLIĞIN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Nardella ayrıca, şöyle konuştu:

"Bu benim için büyük bir onurdu. İstanbul CHP örgütünün yöneticileriyle görüştüm. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun yerine görev yapan mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ile de fikir alışverişinde bulundum. Bana, Genel Başkan'ın çağrısıyla tüm CHP üyelerinin Ankara'ya gitmeye hazır olduğunu söylediler. Siyasi bir tepki hazırlığının yanı sıra hukuki bir hazırlığın da olduğunu düşünüyorum. Çünkü CHP'nin Ankara mahkemesinin bu kararına hukuki düzlemde de karşılık vermesi gerektiğine inanıyorum."

"TÜRKİYE'DE YENİ NESİL, ÖZEL'İ VE İMAMOĞLU'NU GÜÇLÜ BİÇİMDE DESTEKLİYOR"

Atmosfer, çok heyecanlı ve aynı zamanda kaygılıydı. Bina içinde ve dışında ne yapabileceklerini bekleyen çok sayıda insan vardı. Çok sayıda genç kız ve erkek oradaydı. Bu da Türkiye'de yeni neslin Özgür Özel'i ve Ekrem İmamoğlu'nu güçlü biçimde desteklediğini gösteriyor. İstanbul CHP İl Başkanlığı'nda gördüğüm önemli mesaj buydu.

Türkiye'de yalnızca İstanbul'da değil; yeni neslin enerjisine, tutkusuna ve kararlılığına inanıyorum. Oradaki tüm destekçilere ve parti üyelerine 'direnin, direnin, direnin' dedim. Çünkü Türk halkı, yalnız değil. Benim ülkem İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, demokrasi mücadelesini desteklemek için girişimlerde bulunmaya hazır. Kibre, siyasi şiddete ve antidemokratik davranışlara karşı bu demokratik davayı desteklemeye hazırlar."