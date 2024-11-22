CHP'li Akay'dan RTÜK Eleştirisi - Son Dakika
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CHP'li Akay'dan RTÜK Eleştirisi

CHP\'li Akay\'dan RTÜK Eleştirisi

Cevdet Akay, RTÜK'ün muhalif kanallara ceza uygulamasını eleştirerek bütçe görüşmelerinde konuştu.

22.11.2024 18:19
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(TBMM) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) yönelik eleştirilerde bulundu. RTÜK'ün bazı kanallara ve programlara çok ciddi idari para cezaları ve yaptırımlar uygulandığını belirten Akay, "1 Ocak 2024 ile 12 Kasım 2024 tarihlerinde kesilen cezalar, NOW Haber'e 28 milyon 5 bin 755 lira, Tele 1'e 493 bin lira, Flash Haber'e 357 bin lira, Halk TV'ye 306 bin lira. Bu cezaların kesilen cezaların toplamı 35 milyon 743 bin lira yapıyor. 2023'te de 65 milyonluk kesilen cezanın yüzde 90'ı yine bu kanallara. RTÜK Başkanı daha objektif, kanalları daha koruyucu tarzda hareket etmeyi düşünüyor mu?" diye sordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığının bütçesine ilişkin milletvekillerine sunum yaptı.

Bakan Ersoy'un sunumunun ardından milletvekilleri bütçeyle ilgili görüşlerini açıklıyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ersoy'un Haydarpaşa ve Sirkeci garlarında restorasyon süreci başlattıkları açıklamasına tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Endüstriyel demiryolu işlevi gören İstanbul'un merkezinde yer alan tren garları alanın kültür sanat sermayesinin kullanımına açılmasında ne gibi kamu yararı vardır? Kültür ve Sanat için kullanılacağını ifade ettiğiniz Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na müracaat ederek 'özel proje alanı' kararı çıkarttığınızı biliyoruz. Bu karar ne amaçla çıkarılmıştır? Neden ihtiyaç duyulmuştur? Farklı bir yapılanma mı olacaktır burada?

Yine Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahalarında kiralama protokolü sonrası uygulayacağınız proje için oluşturduğunuz danışma kurulunda ulaştırma profesörü ve demiryolu uzmanı ataması yaptınız mı? Bu konuda uzmanlık kadro oluştu mu? Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahalarında 700 dönüm alanı ne kadara kiraladınız? Duyumlarımıza göre 80.5 milyar lira gibi bir rakamdan bahsediliyor. Bir de burada yapılacak yatırımla bir mahsuplaşma olacaktır mutlaka. Bu mahsuplaşma sonucunda metrekare kiralama bedeli olarak nedir? Ayrıca burada Galataport gibi bir yapılaşma mı öngörüyorsunuz?"

Akay'dan RTÜK eleştirisi

Konuşmasında RTÜK'ü de eleştiren Akay, şöyle devam etti:

"Bir taraftan RTÜK ile ilgili saptamalar yapmak istiyorum. RTÜK'ün radarı bazı kanalların üzerinde, bazı programları görmekte ve algılamakta ve bunlara çok çok ciddi para cezaları ve idari para cezaları ve işte bir takım yaptırımlar uygulanmaktadır. Gördüğümüz kadarıyla da genelde muhalif kanallara daha çok cezaları uygulanıyor.

1 Ocak 2024 ile 12 Kasım 2024 tarihlerinde kesilen cezalar, NOW Haber'e 28 milyon 5 bin 755 lira, Tele 1'e 493 bin lira, Flash Haber'e 357 bin lira, Halk TV'ye 306 bin lira. Bu cezaların kesilen cezaların toplamı 35 milyon 743 bin lira yapıyor. Bunun yüzde 90'ının üstü aşağı yukarı bu saydığım kanallara yapılmış.

2023'te de durum çok farklı değil orada da toplam 65 milyonluk kesilen cezanın yüzde 90'ı yine bu kanallara. Daha objektif, kanalları daha koruyucu tarzda hareket etmeyi düşünüyor mu RTÜK Başkanı. Birtakım kanallara en alt düzeyde para cezaları kesilirken bir takım kanallara da en üst düzeyde idari para cezaları kesiliyor."

Kaynak: ANKA

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