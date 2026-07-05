Başarır: CHP Genel Başkanlığı Mahkemeden Çıkmaz

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) - CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "CHP Genel Başkanlığı tebligatla olunmaz, mahkeme salonlarından çıkmaz; Ankara Atatürk Spor Salonu'ndan çıkar. CHP Genel Başkanı saraydan medet ummaz, milletten medet umar" dedi.

Başarır, Halk Buluşması'na katılmak üzere geldiği Giresun'da partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek'in yanı sıra, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkanvekili Erkan Hacak, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri ile CHP kadın ve gençlik kolları yöneticileri hazır bulundu.

İl Başkanlığı'nda partililerle bir süre sohbet eden Başarır, daha sonra saha programı kapsamında Cumartesi Pazarı ile Atatürk Meydanı'nda esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.

Başarır ve beraberindeki heyet, ziyaretlerin ardından Giresun Tarihi Millet Bahçesi'nde düzenlenen Halk Buluşması'na katıldı ve burada toplanan kalabalığa hitap etti.

"EMEKLİ, MAAŞIYLA 20 GÜN GEÇİNEMİYOR"

Türkiye'de milyonlarca yurttaşın geçim sıkıntısı yaşadığını belirten Başarır, iktidarın temel sorunlara çözüm üretmek yerine muhalefeti hedef aldığını savundu.

Açlık sınırının 36 bin liraya ulaştığını, en düşük emekli aylığının ise 23 bin 550 lira olduğunu söyleyen Başarır, şunları kaydetti:

"Bundan utanmayan, sıkılmayan bir iktidar var. Utanın bir parça, utanın. Sanki bu ülkenin sorunu muhalefetmiş gibi muhalefet partisine darbe yapıyorsunuz. Bir sokağa çıkın, insanlarla, emeklilerle konuşun. Emekli, maaşıyla 20 gün geçinemiyor. Pazara gidemiyor, evladına el açmak zorunda kalıyor."

Milyonlarca yurttaşın icra dosyaları, barınma sorunu ve tahliye davalarıyla mücadele ettiğini anlatan Başarır, "Barınma sorununu çözemiyorlar ama Türkiye'nin birinci partisine darbe yapmayı biliyorlar. Hiçbir darbeye, hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğiz. Millet ve yurttaşlarımız arkamızda olduğu sürece yolumuzda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"GENEL BAŞKANLIK MAHKEME SALONLARINDAN ÇIKMAZ"

CHP'de yaşanan "mutlak butlan" sürecine de değinen Başarır, "Maalesef bir butlan kararı çıktı. 13 yıl gönül verdiğimiz birisi ve birkaç arkadaşı, CHP Genel Başkanı olduğunu sanıyor. CHP Genel Başkanlığı tebligatla olunmaz. CHP Genel Başkanı mahkeme salonlarından çıkmaz; Ankara Atatürk Spor Salonu'ndan çıkar. CHP Başkanı saraydan medet ummaz, milletten medet umar" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu'nun yaşananların zamanla unutulacağını düşündüğünü" öne süren Başarır, "Kemal Bey, 13 yıl unutulur mu? Son seçimlerde partiyi birinci yapan Sayın Özgür Özel'in emeği unutulur mu? Bize gönül veren milyonların gözyaşları unutulur mu? Unutulmaz Kemal Bey. Yol yakınken evine dön. Bu millete, bu partiye ve yol arkadaşlarına daha fazla kötülük yapma" dedi."

"BURADA TEK GÜÇ VAR, ÖRGÜT VAR"

Partinin ikiye bölüneceği yönündeki tartışmalara da yanıt veren Başarır, CHP içinde tek gücün örgüt iradesi olduğunu savundu.

Başarır, "Parti ikiye nasıl bölünür? İki ayrı güç olduğunda bölünür. Burada tek güç var; biz varız. Bölünecek hiçbir şey yok. Muradımız partimizle, evimizle, yuvamızla, altı okla ve örgütlerimizle birlikte seçime girmektir" dedi.

"Devleti ve sarayı arkama aldım, partiyi size vermem" anlayışının kabul edilemeyeceğini belirtn Başarır, "Bu bir kaçış değil, bu bir bölünme değil. Bu ezilenleri, adalet arayanları, tutuklanan sanatçıları, siyasetçileri, belediye başkanlarını ve gençleri kurtarmak için bir birleşme, bütünleşmedir" ifadelerini kullandı."

"AÇLIĞA VE SEFALETE MAHKUM DEĞİLİZ"

Konuşmasının sonunda yurttaşlara mücadele çağrısı yapan Başarır, şunları söyledi:

"Biz açlığa, sefalete, 23 bin 550 liraya, kiramızı ödeyemeyecek hale gelmeye, icra mahkemelerine ve salonlarına mahkum değiliz. Atanmış Kemal Kılıçdaroğlu'na da Tayyip Erdoğan'a da mahkum değiliz. Bize inanın, bize güvenin, bizimle beraber yürümeye devam edin. Her şey çok güzel olacak."