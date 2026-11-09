CHP\'li Bektaş: Daha fazla cezaevi değil, daha fazla adalet istiyoruz

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, fon soruşturması kapsamında devletin olağan dışı piyasa hareketlerinden ne zaman haberdar olduğunu ve neden daha erken harekete geçilmediğini sordu. CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş ise cezaevlerindeki kapasite aşımına dikkati çekerek, "Biz daha fazla cezaevi değil, daha fazla adalet istiyoruz" diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Adalet Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in komisyondaki sunumunun ardından gruplar adına konuşmalara geçildi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Adalet Bakanı Gürlek'in Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanmasına yönelik açıklamalarını eleştirerek, sürecin yalnızca örgütün tasfiyesiyle sınırlı değerlendirilemeyeceğini söyledi. Alp, Gürlek'in 6 Mart ve 6 Ekim tarihlerinde yaptığı açıklamalarda "Sürecin nihayete ermesini istiyoruz" ve "Sürecin tamamlanmasını temin ediyoruz" ifadelerini kullandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim için bu süreç sadece örgütün tasfiyesiyle nihayete erecek bir süreç değil. Bütüncül bir yaklaşımı destekliyoruz. Sadece yasanın uygulanmasını süreç olarak tanımlamayız. Bu şekilde yaptığınız açıklamalar toplumda endişeyle karşılanmaktadır. Bu yaklaşımınızı düzeltmenizi talep ediyoruz.

Biz bir komisyon oluşturup bu sürecin izlemesini sağlamak zorundayız. Kanun uyarınca oluşturulması gereken, Meclis çatısı altında oluşturulması gereken komisyonun da bir an önce kurulup çalışmaya başlamasını temin etmeliyiz. Çünkü süreçteki tıkanıklıkları aşmada Meclis'in üzerine de önemli bir görev düşecektir."

Alp, yasanın 7'nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca alt komisyonlarda yapılacak görevlendirmeleri desteklediklerini belirterek "Her kim sürecin örgüt nezdinde ilerlemesini sağlayacaksa, onun da görevlendirilmesini normal kabul ediyoruz" diye konuştu.

Gürlek'ten hukuki ve idari tıkanıklıkların belirlenmesini, çözüm önerilerinin Meclis'le paylaşılmasını ve izleme komisyonunun etkin biçimde çalışmaya başlamasını beklediklerini kaydeden Alp, konuşmasının devamında fon soruşturmasını gündeme getirdi.

"OLAĞAN DIŞI İŞLEMLER NEDEN DAHA ERKEN İLİŞKİLENDİRİLEMEDİ?"

Alp, Gürlek'in 26 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde, 2025/45336 sayılı soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) müzekkere gönderdiğini hatırlattı. Söz konusu yazıda Borsa İstanbul'daki olağan dışı fiyat ve işlem hareketleri nedeniyle bazı kişi ve şirketler hakkında ayrıntılı inceleme istendiğini belirten Alp, bugün fon soruşturmasının merkezinde bulunan bazı hisselerdeki işlemlerin de bu yazıda gündeme getirildiğini söyledi.

Alp, Gürlek'e şu soruyu yöneltti:

"2025 yılı şubat ayında savcılığınızın önüne gelen olağan dışı işlemler ve olağan dışı işlem iddiaları, 2026 eylül ayında fonların tasfiyesine kadar uzanan süreçte neden daha erken ve sonuç alıcı biçimde ilişkilendirilememiştir Sayın Bakan? Bu soru siyasi bir soru değil, kamu sorumluluğu bakımından önemlidir."

Alp, 4 Kasım 2025 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bazı fonlar üzerinden manipülatif işlemler yapıldığını ve bu konuda önlemlerin artırılacağını açıkladığını, 2 Aralık 2025 tarihinde de Finansal İstikrar Komitesi'nin konuyu gündemine aldığını anımsattı.

SPK'nin 18 Mayıs 2026 tarihli açıklamasında, 2025 yılının son çeyreğinde düşük fiili dolaşıma sahip hisselerde ekonomik gerçeklikle açıklanamayan fiyat hareketlerinin gözlemlendiğinin belirtildiğini aktaran Alp, 3 Aralık'ta SPK bünyesinde bu konuda çalışma grubu oluşturulduğunu ve 18 Aralık 2025 tarihinde nitelikli yatırımcı olma şartının 1 milyon liradan 10 milyon liraya yükseltildiğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerin resmi kayıtlara geçtiğini vurgulayan Alp, "Demek ki ortada bir günlük, bir haftalık, bir aylık bir kriz yoktur. O yüzden size şu soruyu yöneltiyorum: Devlet bu riski ne zaman gördü, hangi aşamada bu bilgiye sahipti ve neden etkili bir mücadele için yaklaşık bir yıl beklendi ve zararın bu kadar büyümesine sebep olundu?" ifadelerini kullandı.

"SUÇ GELİRİNİN İZİ NİHAİ FAYDALANICIYA KADAR SÜRÜLMELİ"

Fon soruşturmasında kara para aklama suçunun da araştırılması gerektiğini belirten Alp, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/149004 sayılı soruşturmasının Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 282'nci maddesi kapsamında yürütüldüğünün soruşturmanın başlangıcında kamuoyuna yansıyan belgelerden anlaşıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 7 Ekim 2026 tarihinde TBMM'de konuya ilişkin açıklamalar yaptığını hatırlatan Alp, soruşturmalarda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması bakımından nasıl bir veri zinciri kurulduğunu sordu.

TCK'nin 282'nci maddesi kapsamında yalnızca haksız kazanç elde edilmesinin yeterli olmadığını belirten Alp, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin yurt dışına çıkarılması, kaynağının gizlenmesi veya meşru yoldan elde edildiği konusunda kanaat oluşturmak amacıyla çeşitli işlemlere tabi tutulmasının da araştırılması gerektiğini ifade etti.

Alp, soruşturmalarda şu soruların yanıtlanmasını istedi:

"Haksız kazanç olduğu ileri sürülen paranın ilk kaynağı neresidir? Bu para hangi hesaplara aktarılmıştır? Körfez'deki yönetim şirketleri, fonlar arası kurumlar ve ilişkili şirketler arasında nasıl dolaştırılmıştır? Yurt dışına çıkarılan tutar var mıdır? Paranın nihai faydalanıcısı kimdir? Taşınmaz, hisse senedi, başka finansal araç ve farklı mal varlığı değerlerine dönüşüm yapılmış mıdır? MASAK analizleri bu zinciri ne ölçüde ortaya koymaktadır? Şirketler arasında borç, alacak, sermaye artırımı ve temettü ilişkilerinin arkasında gerçek bir ekonomik faaliyet var mıdır?"

Bu soruların tüm soruşturmalarda araştırılması gerektiğini kaydeden Alp, "Piyasa dolandırıcılığı soruşturması, paranın borsada kullanıldığı yerde sona ermiyor. Suç gelirinin izini son faydalanıcıya ve nihai mal varlığına kadar sürdürmek zorundasınız. Aksi halde suçun kazancı ortadan kaldırılmış olmaz, suçun yalnızca görünür kısmı soruşturulmuş olur" dedi.

Alp, 5 Kasım tarihli sevk yazısında TCK'nin 282'nci maddesi üzerinden ayrıca bir suç isnadının bulunmamasının nedenini de Gürlek'e sordu.

BEKTAŞ: "CEZAEVİ İNŞA EDEREK HİÇBİR ÜLKEDE ADALET TESİS EDİLEMEZ"

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş da Adalet Bakanlığı için 2027'de 524 milyar lira bütçe ayrıldığını, bunun geçen yıla göre yüzde 34,7 artış anlamına geldiğini belirterek, "Adalet, bütçe cetvellerindeki rakamlarla değil, vatandaşın vicdanıyla ölçülür. Bugün Türkiye'de en büyük sorunlardan biri hukuka duyulan güvenin aşınmasıdır. Vatandaş artık yalnızca mahkemede hak bulup bulamadığını değil, bu hakkın yerine nasıl getirileceğini ve aynı hukuk kurallarının herkese uygulanıp uygulanmadığını soruyor" dedi.

Hukuk devletinde adaletin kişinin kimliğine, siyasi görüşüne, ekonomik gücüne veya iktidara yakınlığına göre değişmemesi gerektiğini belirten Bektaş, bazı kişilere yönelik gözaltı işlemlerinin uygulanış biçimiyle diğerlerine yönelik uygulamalar arasında farklılıklar bulunduğunu savundu.

Fon soruşturması kapsamında eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasını önemli bir eşik olarak değerlendiren Bektaş, şöyle konuştu:

"Eski vali ve bürokratlardan sonra, eski bakanın anayasa önünde eşitlik ilkesi gereği herhangi bir muafiyete tabi tutulmaması, Adalet Bakanlığı'na itibar kazandıran ve adalet duygusunu güçlendiren bir vaka zinciri halindedir. Ancak bu güven duygusunun pekişmesi, fon vurgununun tüm sorumlularının eksiksiz üzerine gidilmesiyle mümkün olacaktır. Bu yapılabilirse kamu malını yağmalama niyeti taşıyanlar için de caydırıcı bir etki yapacaktır."

"HER 100 KİŞİLİK YERE 140 KİŞİ DÜŞÜYOR"

Cezaevlerindeki doluluk oranına dikkati çeken Bektaş, Adalet Bakanlığı verilerine göre 3 Ağustos 2026 itibarıyla 402 cezaevinde 433 bin 520 kişinin bulunduğunu, toplam kapasitenin ise 304 bin olduğunu söyledi. Cezaevlerinde kapasitenin üzerinde 129 bin kişinin bulunduğunu belirten Bektaş, "Her 100 kişilik yere 140 kişi düşüyor. Bu rakamların sahadaki karşılığı yatağı olmayan, sırayla uyuyan, yerde yatan insanlar" dedi.

Avrupa Konseyi'nin bu yıl yayımladığı ceza istatistiklerine de değinen Bektaş, Türkiye'nin 100 bin kişiye düşen 458 mahkumla Avrupa Konseyi'ne üye 46 ülke arasında ilk sırada yer aldığını ve bu sayının bir yıl içerisinde yüzde 29 arttığını ifade etti ve "Bu konuda da Avrupa birincisiyiz. Bu birincilikler övünebileceğimiz hususlar değil, ancak ciddi uyarı mahiyetinde" diye konuştu.

Bektaş, iktidarın 2028 yılına kadar 50 yeni cezaevi yapmayı planladığını belirterek, "Cezaevi inşa ederek hiçbir ülke adalet tesis edemez. Suçu önleyemeyen, tutuklamayı istisna olmaktan çıkarıp kural haline getiren, ceza dışı tedbirleri etkin bir şekilde işletemeyen bir sistemde açılan her cezaevi birkaç yıl içerisinde yeniden dolacaktır. Ekonomiyi betonla büyütmeye çalışan anlayış, şimdi adaleti de betonla çözmeye çalışıyor. Oysa sorunun adresi inşaat değil, ceza ve tutuklama politikasıdır" dedi.

İNFAZ SİSTEMİ VE İDARE-GÖZLEM KURULLARINI ELEŞTİRDİ

Cezaevlerinde insan onuruna uygun koşulların sağlanmasının devletin anayasal sorumluluğu olduğunu vurgulayan Bektaş, infaz sisteminde ciddi eşitsizlikler bulunduğunu, benzer hukuki durumdaki hükümlülerin farklı infaz düzenlemeleri nedeniyle farklı sonuçlarla karşılaştığını, infaz sisteminin sürekli değiştiğini ve öngörülebilir bir politika oluşturulamadığını ifade etti.

İdare ve gözlem kurullarının uygulamalarını da eleştiren Bektaş, hükümlülerin iyi hal değerlendirmelerinde nesnel ölçütler yerine tartışmalı ve ilgisiz gerekçelerin kullanıldığına yönelik ciddi şikayetler bulunduğunu söyledi.

Bektaş, "İnsan özgürlüğünü etkileyen kararlar, mahkeme kararları, keyfi değerlendirmelerle belirsiz hale getiriliyor. Bu idari kurulların takdiri, mahkemelerin verdiği cezaların fiilen uzamasına neden oluyor. Hukuk devletinde idarenin takdirine değil, kanunun açık ölçütlerine ihtiyaç vardır" dedi.

Bektaş, idare ve gözlem kurullarının kararları üzerinde objektif kriterlere dayalı etkili bir yargısal denetim kurulması gerektiğini kaydetti.

"HAK ARAMAK GÜÇLÜLERİN AYRICALIĞI OLMAMALI"

Yargılamaların uzun sürmesinin de adalet sisteminin önemli sorunlarından olduğunu belirten Bektaş, işçilerin alacaklarını tahsil etmek için emekliliğe kadar beklediğini, vatandaşların miras davaları sonuçlanmadan hayatını kaybedebildiğini, esnafın ise ticari uyuşmazlıklar nedeniyle ekonomik varlığını kaybedebildiğini söyledi.

Yeni adliye binaları yapılmasının önemli olduğunu ancak davaların makul sürede sonuçlanmasının daha önemli olduğunu ifade eden Bektaş, savunma makamının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Genç avukatların ağır ekonomik koşullar altında çalıştığını belirten Bektaş, CMK görevlendirmeleri ve adli yardım ücretlerinin düşük olduğunu, mesleğin artan maliyetleri karşısında avukatlara yönelik vergi muafiyetinin de yetersiz kaldığını söyledi.

Adalet hizmetlerinde görev yapan zabıt katipleri, mübaşirler ve infaz koruma memurlarının sorunlarına da değinen Bektaş, bu çalışanların eşit işe eşit ücret politikasıyla çalışmadığını ve yoğun iş yükü altında bulunduğunu ifade etti.

Hak arama maliyetlerinin arttığını belirten Bektaş, nispi harçlardaki artışların vatandaşların yargıya erişimini zorlaştırdığını söyledi. Adli yardım koşullarının da yumuşatılması gerektiğini kaydeden Bektaş, gelir getirmeyen bir taşınmazın tapu kaydında bulunmasının adli yardım talebinin reddedilmesine neden olabildiğini ifade etti.

Konuşmasının sonunda Adalet Bakanlığı'nın başarısının adliye binalarının, cezaevlerinin sayısıyla veya harcanan parayla ölçülemeyeceğini belirten Bektaş, şunları söyledi:

"Başarı, vatandaşın hukuka güvenmesiyle, mahkemelerin bağımsızlığıyla, davaların makul şekilde ve makul sürede sonuçlanmasıyla ve herkese eşit uygulanmasıyla ölçülür. Biz daha fazla cezaevi değil, daha fazla adalet istiyoruz. Daha büyük adalet sarayları değil, hukuk güvencesi istiyoruz. Bu ülkenin ihtiyacı yeni adalet vaatleri değil, verilen vaatlerin hayata geçirilmesidir. Siyasi iktidarın lütfu değildir adalet, milletin vazgeçilmez anayasal hakkıdır. Ekonomi bozulursa düzeltilebilir, kurumlar yıpranırsa güçlenebilir. Ancak adalete duyulan güven kaybolursa onu yeniden inşa etmek çok ağır bir bedel gerektirir."