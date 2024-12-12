CHP'li Belediyelere Yönelik İddialara Cevap

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(ANKARA) - CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'li bazı belediyelerle ilgili ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Zeybek, sosyal medya hesabından "Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler ile ilgili iddialar ve gerçekler..." başlığıyla bir paylaşımda bulundu. Zeybek, CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleriyle ilgili kamuoyuna yansıyan bazı iddialar ve gerçeklerini aktardı.

Zeybek'in paylaşımı şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler ile ilgili iddialar ve gerçekler…

1) İDDİA: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında devredilirken SGK borcu 200 Milyon TL idi.

GERÇEK: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından devralınırken 10 şirketin toplam vergi ve SGK borcu 123 Milyon dolardı, güncel kur ile 4 milyar TL.

2) İDDİA: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 Eylül itibarıyla SGK borcu 8.3 Milyar TL.

GERÇEK: 10 aralık itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idarelerinin (İETT ve İSKİ) SGK ve vergi borcu bulunmamaktadır. İştiraklerin ise iddia edildiği gibi SGK borcu 8.3 Milyar TL değil 10 aralık 2024 itibarıyla 2.8 milyar TL'dir.

3) İDDİA: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesi 45 Milyar TL, 2025 bütçesi 84 milyar TL'dir.

Körfez kirliliğine karşı harcanan kaynak ise 0 TL'dir.

GERÇEK: İzmir BŞB çevre ve atık yönetimi hizmetlerine 2024 yılı içerisinde 3 Milyar TL'den fazla kaynak harcamıştır.

İZSU Genel Müdürlüğü'nün körfez temizliği için 2025 yılı bütçesinde ayırdığı kaynak miktarı 7.5 Milyar TL'dir.

4) İDDİA: Ankara Büyükşehir Belediyesi 2019 seçimlerinden bu yana konserlere 2 Milyar 129 Milyon 590 Bin TL harcadı.

GERÇEK: Ankara BŞB 2019'dan bu yana gerçekleştirdiği 426 etkinlik için 1.049.913.948 TL (güncel kurla) harcama yapmıştır. 2014-2019 arası AKP döneminde ise 80 etkinlik için 1.148.396.802 TL (güncel kurla) harcama yapılmıştır. Bu harcama aynı dönemdeki toplam harcamaların binde 6'sına denk düşmektedir.

5) İDDİA: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 1 Nisan 2024'ten beri 661 kişi (kendi rızası ile ayrılanlar hariç) işten çıkartılmıştır. Aynı dönemde 4.390 kişiyi işe almıştır.

GERÇEK: 1 Nisan 2024'ten beri rızası dışında kimse Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkartılmamıştır. Ayrıca iddia edilen gibi personel sayısında bir artış yaşanmamıştır. 2024 Mart- Aralık dönemi içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde personel sayısı 2.683 kişi azalmıştır.

6) İDDİA: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 seçimlerinden bu yana konserlere 13 milyar TL harcadı.

GERÇEK: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıl içerisinde kültürel faaliyetlere harcadığı miktar 6 milyar TL'dir."