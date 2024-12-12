CHP'li Belediyelere Yönelik İddialara Cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Belediyelere Yönelik İddialara Cevap

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'li belediyeler hakkında ortaya atılan iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Zeybek, İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerine dair çeşitli iddiaların gerçeğiyle ilgili detaylar paylaştı.

12.12.2024 21:53  Güncelleme: 21:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'li bazı belediyelerle ilgili ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Zeybek, sosyal medya hesabından "Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler ile ilgili iddialar ve gerçekler..." başlığıyla bir paylaşımda bulundu. Zeybek, CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleriyle ilgili kamuoyuna yansıyan bazı iddialar ve gerçeklerini aktardı.

Zeybek'in paylaşımı şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler ile ilgili iddialar ve gerçekler…

1) İDDİA: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında devredilirken SGK borcu 200 Milyon TL idi.

GERÇEK: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından devralınırken 10 şirketin toplam vergi ve SGK borcu 123 Milyon dolardı, güncel kur ile 4 milyar TL.

2) İDDİA: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 Eylül itibarıyla SGK borcu 8.3 Milyar TL.

GERÇEK: 10 aralık itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idarelerinin (İETT ve İSKİ) SGK ve vergi borcu bulunmamaktadır. İştiraklerin ise iddia edildiği gibi SGK borcu 8.3 Milyar TL değil 10 aralık 2024 itibarıyla 2.8 milyar TL'dir.

3) İDDİA: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesi 45 Milyar TL, 2025 bütçesi 84 milyar TL'dir.

Körfez kirliliğine karşı harcanan kaynak ise 0 TL'dir.

GERÇEK: İzmir BŞB çevre ve atık yönetimi hizmetlerine 2024 yılı içerisinde 3 Milyar TL'den fazla kaynak harcamıştır.

İZSU Genel Müdürlüğü'nün körfez temizliği için 2025 yılı bütçesinde ayırdığı kaynak miktarı 7.5 Milyar TL'dir.

4) İDDİA: Ankara Büyükşehir Belediyesi 2019 seçimlerinden bu yana konserlere 2 Milyar 129 Milyon 590 Bin TL harcadı.

GERÇEK: Ankara BŞB 2019'dan bu yana gerçekleştirdiği 426 etkinlik için 1.049.913.948 TL (güncel kurla) harcama yapmıştır. 2014-2019 arası AKP döneminde ise 80 etkinlik için 1.148.396.802 TL (güncel kurla) harcama yapılmıştır. Bu harcama aynı dönemdeki toplam harcamaların binde 6'sına denk düşmektedir.

5) İDDİA: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 1 Nisan 2024'ten beri 661 kişi (kendi rızası ile ayrılanlar hariç) işten çıkartılmıştır. Aynı dönemde 4.390 kişiyi işe almıştır.

GERÇEK: 1 Nisan 2024'ten beri rızası dışında kimse Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkartılmamıştır. Ayrıca iddia edilen gibi personel sayısında bir artış yaşanmamıştır. 2024 Mart- Aralık dönemi içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde personel sayısı 2.683 kişi azalmıştır.

6) İDDİA: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 seçimlerinden bu yana konserlere 13 milyar TL harcadı.

GERÇEK: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıl içerisinde kültürel faaliyetlere harcadığı miktar 6 milyar TL'dir."

Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, Gökan Zeybek, İstanbul, Politika, Ekonomi, Ankara, Güncel, İzmir, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Belediyelere Yönelik İddialara Cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:55 Özgür Özel’den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil Özgür Özel'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil
20:47 İstanbul’da en pahalı mezar yeri ücreti 111 bin 632 lira oldu İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 111 bin 632 lira oldu
20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
09:42 Esad’ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı
09:37 Maçlar nefes kesti İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
09:35 Altın yeni rekora hazırlanıyor Altın yeni rekora hazırlanıyor
09:26 Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye’nin sırası şaşırttı Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
09:18 Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin
09:13 Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 22:35:26. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Belediyelere Yönelik İddialara Cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.