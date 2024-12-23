CHP'li Belediyelilerden Kayyuma Tepki Nöbeti - Son Dakika
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CHP'li Belediyelilerden Kayyuma Tepki Nöbeti

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Esenyurt'ta CHP'lilerin, tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine atanan kayyuma karşı başlattığı Demokrasi Nöbeti devam ediyor. Belediyelerde yaşanan hukuksuzluklara karşı çıkan konuşmalar yapıldı.

23.12.2024 17:07  Güncelleme: 17:27
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(İSTANBUL) Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı nöbet sürüyor. Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, "Fakirliği ve yoksulluğu unutturmak isteyenler gündem değiştirmek adına böyle bir hukuksuzluğa başvurmaktadır" ifadesini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti devam ediyor. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndaki nöbette Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan ve Esenyurt  Belediye Meclis Üyesi Erdinç Aktaş konuşma yaptı.

Aktaş, "Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer, 40 yılı aşkındır devlete hizmet etmiş bir bilim insanıdır. 2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Çözüm Komisyonunda kendisinin görüşüne başvurulmuştur. O dönemin AKP'li siyaset yapan üst düzey yöneticileri, başta AKP'nin genel başkanı olmak üzere Ahmet Hoca'ya Kurban Bayramı'nda dini bayramlarda tebrik mesajları, teşekkür mesajları göndermiştir. Yani Ahmet Hoca, AKP'de siyaset yapsaydı bakan yapacaklar ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde Belediye Başkanı olduğu için gözaltına aldılar" dedi.

Kayyumlar tamamen bir siyasi operasyondur

Aktaş, "Kayyum göreve gelir gelmez, bir siyasi akılla devlet adamlığını kenara bırakarak Esenyurt Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımızı veteriner işlerinde temizlik işlene park bahçelerine sürüyor. Peki getirdiği belediye başkan yardımcıları kim? Ensar Vakfı'nda yöneticilik yapmış, AK Parti'de kadın kolları başkanlığı yapmış, AK Parti'de meclis üyeliği yapmış bir kişiyi getirip Esenyurt'ta Belediye Başkan yardımcısı yapıyor. Yine getirdi diğer belediye başkan yardımcısı kim? İstanbul ve AK Parti'de il yönetim kurulu yapmış bir belediye başkan yardımcısını Esenyurt Belediye Başkan Yardımcılığı'na getirdi. Diğer belediye başkan yardımcısı kim? 2015 yılında AK Parti'den milletvekili adayı olmuş, bir adamı getirip burada Belediye Başkan Yardımcısı yapıyor. Peki getirdiği birim müdürleri kim? Üsküdar'da, Beykoz'da, Beyoğlu'nda seçim kaybetmiş kişiler" ifadesini kullandı.

"Çirkin oyunlara, kumpaslara ve adaletsizliklere karşı sessiz kalmayacağız"

Özkan, "Esenyurtluların özgür iradesiyle verdikleri oylar gasp ediliyor. Ne yazık ki kendisine yöneltilen mesnetsiz iddialarla halk iradesi ve demokratik değerlerimiz bir kez daha hedef alınmıştır. Çirkin oyunlara, kumpaslara ve adaletsizliklere karşı sessiz kalmayacağız" dedi.

"Fakirliği ve yoksulluğu unutturmak isteyenler gündem değiştirmek adına böyle bir hukuksuzluğa başvurmaktadır"

Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel de, "Bir belediye başkanının görevi halkın iradesiyle başlar ve aynı şekilde halkın iradesiyle sona erer. Esenyurt halkının iradesine yargı ve kayyum yoluyla yapılan bu müdahale demokrasiyi ve hukuk devletini zedeleyen bir darbedir. Esenyurt halkı, hukuksuzluğa ve iradesine yapılan saldırıya en güçlü cevabı sandıkta verecektir. Bu durum milletten korkmuş ve halkın gerçek gündeminden uzaklaşmış bir zihniyetin ürünüdür. Fakirliği ve yoksulluğu unutturmak isteyenler gündem değiştirmek adına böyle bir hukuksuzluğa başvurmaktadır. ve bu hukuksuzluğu başka bir hukuksuzlukla daha sürdürmektedirler. Meclisin seçmesi gereken belediye başkanı vekili yerine geldiği günden bu yana yaptığı siyasi atamalarla iktidara hizmet eden kayyum yönetimi Esenyurt'u yönetiyor. Esenyurt'ta hukuksuz uygulamalara 55 gündür devam ediyor" ifadesini kullandı. Güzel, şunları kaydetti:

"Bu iktidar halkın belediyelerine, mesnetsiz iddialarla, darbe vuruyor"

"Bu iktidar halkın belediyelerine, mesnetsiz iddialarla, darbe vuruyor. Bizlerin bu ülkenin annelerine, çocuklarına emeklilerine asgari ücretle yaşama tutunmaya çalışan insanına yapacağı engelleri hizmetleri engellemek istiyor. Ama unuttukları bir şey var, halkımız 2019'da da 2024'te de gerekli cevabı sandıkta demokrasi yoluyla verdi ve sıradaki ilk seçimde de bir kez daha verecek."

CHP\'li Belediyelilerden Kayyuma Tepki Nöbeti
Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ahmet Özer, Demokrasi, Esenyurt, Politika, 3-sayfa, Güncel, Kayyum, Hukuk, Son Dakika

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