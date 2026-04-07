CHP'li Çakırözer'den TBMM'de Gazetecilere Özgürlük Çağrısı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 6 Nisan'ın 'Öldürülen Gazeteciler Günü' olduğunu hatırlatarak, Abdi İpekçi, Uğur Mumcu, Musa Anter, Metin Göktepe, Hrant Dink ve diğer gazetecileri saygıyla andı. Çakırözer, Türkiye'de gazeteciliğin ağır kuşatma altında olduğunu belirterek, 2025 yılında gazetecilerin 610 kez hâkim karşısına çıktığını ve 39 gazetecinin tutuklandığını söyledi. Furkan Karabay, Ercüment Akdeniz, Elif Akgül, Yıldız Tar, Fatih Altaylı, Suat Toktaş, Enver Aysever gibi isimlerin aylarca zindanda tutulduğunu vurguladı.

DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ ve Birgün Gazetesi muhabiri İsmail Arı'nın da tutuklandığını ifade eden Çakırözer, 'Gazetecilik suç değildir' diyerek, vicdan ve adalet çağrısında bulundu. Haber sitelerine yönelik erişim engellerini eleştiren Çakırözer, iktidarın yolsuzluk haberlerini engellemede zirvede olduğunu, 19 Mart darbesinin kumpaslarını açığa çıkaran haberlerin de engellendiğini belirtti. Ekonomik baskılar ve ilan ambargolarıyla bağımsız medyanın ayakta duramaz hale getirildiğini söyledi.

5G teknolojisi ilanlarının sadece iktidara yakın basın kuruluşlarına verildiğini, Halk TV, Sözcü TV, Sözcü, Karar, Birgün gibi gazetelerin ve yerel medyanın dışlandığını vurgulayan Çakırözer, 'Bu anlayışı yıkacağız' dedi. Kamu bankaları ve KİT'lerin reklam harcamalarının propaganda aracı olmadığını belirterek, basın özgürlüğünün genişletilmesi ve ekonomik ambargoların kaldırılması gerektiğini ifade etti. Çakırözer, 'Basın özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz' diyerek sözlerini tamamladı.