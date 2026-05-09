CHP'li Özcan: "8 Kez Varlıkla Barışacağınıza Bir Kez Yoksullukla Savaşsaydınız"

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, saha çalışmaları kapsamında Aliağa'da dernekler ve meslek örgütlerini ziyaret etti. Özcan, "İktidar sahipleri son 18 senedir '8. Varlık Barışı'nı getiriyorlar. 8 kez varlıkla barışacağınıza bir kez yoksullukla savaşsaydınız biz bugün sahada konuşurken sesi titreteyen vatandaşımızı görmezdik" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, saha çalışmaları kapsamında Eğitim-İş Sendikası, Atatürkçü Düşünce Derneği Aliağa Şubesi, Şoförler Odası, Esnaf Odası, Alevi Kültür Dernekleri ve DİSK Emekli-Sen ziyareti ile esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Güç'e Aliağa ziyaretinde CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan eşlik etti.

ÇETİNKAYA: "KURUCU ÖNDERİMİZ AYNI"

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aliağa Şubesi Başkanı Erol Çetinkaya, "Kurucu önderimiz aynı. CHP'yi kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün savunduğu değerler neyse bizim savunduğumuz ilkeler de aynı. İnşallah önümüzdeki seçimlerde Aliağa'da yerelde ve genelde yönetim değişikliği için çalışıyoruz" dedi

ÖZCAN: "EKONOMİDEKİ SIKINTI TÜM SEKTÖRLERE SİRAYET ETMİŞ"

Muğla Milletvekili Özcan ise iktidarın saha sorunlarına yabancı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz hemen seçim, derhal seçim diyoruz. Bunun için de yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Esnafımıza, işçimize, kadınlarımıza, emeklimize, gencimize, tüm yurttaşlarmıza CHP iktidarında her alanda neler yapacağımızı kapı kapı anlatıyoruz. Ülkemiz derin bir yoksulluk içinde. Biz bu süreci vatandaşlarımızla değerlendirip sorunları yerinde dinliyoruz, partimizin çözüm önerilerini anlatıyoruz. Ekonomide yaşanan sıkıntılar bütün sektörlere sirayet etmiş durumda. Ancak bugünkü iktidar sahipleri son 18 senedir '8. Varlık Barışı'nı getiriyorlar. 8 kez varlıkla barışacağınıza bir kez yoksullukla savaşsaydınız biz bugün sahada konuşurken sesi titreteyen vatandaşımızı görmezdik."

ERKEN SEÇİM SORUSU

Özcan, kendisine gelen normal seçim takviminden 6 ay öncesinde seçim tarihi verilmesi durumunda CHP'nin tavrının ne olacağı sorusuna ise, "Biz derhal seçim diyoruz. Ülkedeki hukuksuzlukları görüyoruz. Bütün bunlar olurken ekonomide düzelme de beklemiyoruz. Seçim kararının alınma yöntemleri var. Meclis kararı ya da Cumhurbaşkanı götürebilir. Seçim sathına girildiğinde CHP, doğru kararı halkıyla birlikte verecektir" yanıtını verdi.

GÜÇ: "AKP'NİN ÖZELLEŞTİRME ÜZERİNE KURULMUŞ SİSTEMİ VAR"

İl Başkanı Güç, ziyarette şu ifadeleri kullandı:

"Biz ülkenin birinci partisiyiz. AKP'de kurmay kadrosu kalmadı. Basite indirgenmiş bir siyaset var. Biz hükümet programı, ekonomi programı nasıl olur, hukuk sistemi nasıl olur diye ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu bir iktidar hazırlığı. AKP'nin böyle bir hazırlığı yok. Onların giderayak şunu satalım bunu özelleştirelim üzerine kurulmuş sistemi var. Sokakta şu an bunun karşılığını görüyoruz. Ülkeni her yerinde sahada sadece CHP'li temsilciler var. Halkın beklentisi CHP'ye dönmüş durumda. Seçim geldiğinde biz çok ciddi oy farkıyla seçimi alacağız" diye konuştu."

KÖKSAL'A TEPKİ

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçme kararına ilişkin konuşan Özcan, şöyle konuştu:

"Seçilen belediye başkanın parti değişikliği yapmasının önüne geçilmesi lazım. Bize verilen oylar, bizlere emanet. Burada onu kabul ederek alan iradeyi de sorgulamak lazım. Biz bunu siyasi yankesicilik olarak görüyoruz. Daha önce muhalefetten seçilip iktidarın bu şekilde aldığı bir irade görülmüş mü? Sandıktan çıkan irade CHP'dir. O iradeye uygun davranılması gerekiyor. Bunu hem gidene hem alana sormak lazım. Ama halk bunu unutmaz, hesabını sorar. Sadece partisini değiştirene değil onu kabul eden iradeye de hesabını sorar."

ŞOFÖRLERDEN VERGİ TEPKİSİ

Şoförler Odası ziyaretinde ise Oda Başkanı Seyhan Öz, vergiler ve mazot fiyatlarını eleştirdi. Öz, "Türkiye genelinde sorunlar belli. Yüksek vergi, mazot maliyeti. Bir şekilde gidiyoruz ama ne kadar gidebiliriz bilmiyoruz" dedi.

ÖZCAN: "SORUNUN PARÇASI OLANLAR ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLAMIYOR"

Gerekli desteklerin verilmediğini belirten Özcan, "Şoförler esnafının giderleri arttı. Siz 23 yıldır yapmamışsınız, yapamamışsınız. Sorunlar ortaya çıktığında sorunun parçası olmuşsunuz. Sorunun parçası olanlar çözümün parçası olamıyor. Bütün odalar dinlendiğinde, çok somut önerileri ortaya koyuyor. Ama kulaklar bunları duymaz hale gelmiş. CHP iktidarında şoför esnafının da nefes aldığı bir düzeni kuracağız" ifadelerini kullandı.

İl Bakanı Güç ise ekonomi ve planlamanın yapılamadığına dikkat çekerek, "İktidar temsilcileri çözüm bulamıyor. Seçimle iktidar değişikliği olsa hızlı bir ekonomik toparlanma olacak. Bunu vatandaş da görüyor. Bizim temsilcilerimiz iktidar olma yolunda gidiyor. Onlar muhalefet biz iktidar gibi konuşuyoruz. Aliağa, Türkiye'nin ihracatının yüzde 8,5'ini karşılıyor. Ona rağmen buradaki odalar ve insanların yakınması, ülkenin çığırından çıktığını gösteriyor. Burası bu zenginlikle bu haldeyse diğer ilçeler perişan. Bergama'da mesela tarım tamamen bitmiş. Ama düzelecek" dedi.