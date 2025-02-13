CHP'li Öztürkmen: Bakan Tekin İkna Edici Değil

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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ÇEDES kapsamında okullarda imam ya da vaiz görevlendirilmediğini açıkladığını hatırlatan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden okullara gönderilen resmi yazıyı paylaştı. Öztürkmen, "Bu belgeler Diyanet görevlilerin okullarda görevlendirildiğinin açık ispatı. Buna rağmen Bakan Tekin neden 'Okullara imam ve vaiz görevlendirmesi yapılmadı' diyor? ya Milli Eğitim Müdürleri, Sayın Bakan'dan habersiz işler yapıyor ya da Sayın Bakan gözlerimizin içine baka baka milleti kandırmaya çalışıyor" diye tepki gösterdi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak yürüttüğü ve din görevlilerinin okula girmesini sağlayan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) kapsamında kaç imam ve vaizin hangi okullarda görevlendirildiğini Bakan Yusuf Tekin'in cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Tekin'in soru önergesine verdiği yanıta dikkati çeken Öztürkmen, "Bakan Tekin, kamuoyunun gözleri önünde ve velilerin isyanı içinde yürütülen ÇEDES projesi kapsamında Diyanet tarafından okullara herhangi bir imam ataması yapılmadığını iddia etti. Yani Bakan Tekin, imam ve vaizlerin okullarda görevlendirilmesinin söz konusu olmadığını öne sürdü" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden okullara gönderilen resmi yazıyı paylaşan CHP'li Öztürkmen, "Resmi yazıda ÇEDES kapsamında okul-cami eşleştirmesi yapıldığı açıkça görülüyor. Hangi din görevlisinin hangi okulda görevli olacağı listelenmiş" dedi.

"ÇEDES projesi kapsamında okul-cami eşleştirmesi yapıldığı belirtiliyor"

Türkiye'nin hemen her ilinde, imam ve vaizlerin okullarda konferans ya da söyleşi adı altında öğrencilerle bir araya getirildiği yönünde yüzlerce haber yapıldığına değinen Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Eğitim sendikaları defalarca tepki gösterdi ve hatta uygulamanın iptali için davalar bile açtılar. Buna rağmen Bakan Tekin'in imamların okullara girdiği gerçeğini inkar etmektedir. O zaman resmi belgelerle konuşalım. İstanbul Bahçelievler Milli Eğitim Müdürü'nün imzasıyla okullara gönderilen 3 Nisan 2024 tarihli yazıda, ÇEDES projesi kapsamında okul-cami eşleştirmesi yapıldığı belirtiliyor. Yazıya okul-cami eşleştirmelerini gösteren liste de ekleniyor. Eşleştirme listesinde, hangi okulun hangi camiyle çalışacağı, hangi okulda hangi imam ya da vaizin görevlendirildiği açıkça görülüyor. Yazıda şöyle denilmektedir, 'Belirtilen okul ve camilerin eşleştirilmesi, öğretmen, imam-hatip, müezzin ve diğer görevlilerin belirtilen okul ve camilerde proje kapsamında çalışmalar yürütmelerine ilişkin kaymakamlık onay yazısı ekte gönderilmiştir. Gereğini rica ederim.' Gördüğünüz belgeler, Diyanet görevlilerin okullarda görevlendirildiğinin açık ispatı. Buna rağmen Bakan Tekin neden 'Okullara imam ve vaiz görevlendirmesi yapılmadı' diyor? ya Milli Eğitim Müdürleri, Sayın Bakan'dan habersiz işler yapıyor ya da Sayın Bakan gözlerimizin içine baka baka milleti kandırmaya çalışıyor."

"Cemaat ve tarikatları okullara dolduran AKP iktidarı açıkça suç işliyor"

Öztürkmen, MEB'in Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzaladığı ÇEDES protokolünde "manevi danışman" adı verilen din görevlilerinin okul yetkilileriyle birlikte öğrencilere yönelik yıllık faaliyet planları yapacağının açıkça belirtildiğini belirterek, "Milli Eğitim'i çökerten, ÇEDES gibi gerici projelerle eğitimi dinamitleyen, çocuklarımızı eğitim bilgisi olmayan insanların eline bırakan, cemaat ve tarikatları okullara dolduran AKP iktidarı, açıkça suç işliyor" dedi.

"Bakan Tekin o koltukta daha fazla oturamaz, derhal istifa etmelidir"

Yapılanların başta Anayasa'ya, Milli Eğitim Temel Kanunu'na, Eğitim Birliği Yasası'na ve Türk eğitim sistemine açıkça aykırı olduğunu ifade eden Öztürkmen, şöyle konuştu:

"Eğitim hakkı hiç kimseye ve gruba kısmen ya da tamamen devredilemez. Eğitim Fakültelerini bitirmiş 800 bine yakın öğretmenimiz atama beklerken, İlahiyat mezunlarına iş alanı mı açılmaktadır? Daha vahimi bu projeler, ülkemizin geleceğini tehdit eden belli kalıpta bir kuşak yetiştirme amaçlı projelerdir. Milli eğitime ve Anayasa'ya karşı işledikleri bu suçların hesabını eninde sonunda vereceklerdir. Bakan Yusuf Tekin o koltukta daha fazla oturamaz, derhal istifa etmelidir."