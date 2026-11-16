CHP\'li Serkan Sarı, 2027 sağlık bütçesini \'başarısızlık hikayesi\' diye eleştirdi

CHP'li Serkan Sarı, 2027 sağlık bütçesini 'başarısızlık hikayesi' diye eleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı 2027 bütçesi görüşülürken CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, sağlıktaki başarı söylemini yaşam süresi ve bebek ölümleri verileriyle eleştirdi. Sarı, bu söylemi 'başarısızlık hikayesi' olarak nitelendirdi.
Haber: Berfin BAYIR
(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde sağlıkta başarı söylemini yaşam süresi, bebek ölümleri ve kronik hastalık verileriyle eleştirerek, "Bahsettiğiniz başarı hikayesi aslında bir başarısızlık hikayesi" dedi. CHP'li Mustafa Adıgüzel, "Vergi ve prim ödeyen insanlar tanı ve tedaviye erişmek için cebinden tekrar tekrar ödeme yapmaktadır" derken, Yeni Yol Grubu'ndan Ali Fazıl Kasap, "Neden birinci basamağı aktif hale getiremiyorsunuz" diyerek aile sağlığı merkezlerindeki sorunları gündeme taşıdı.
CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Türkiye'deki sağlık hizmetlerini yaşam süresi, bebek ölümleri, kronik hastalıklar, kanser taramaları ve vatandaşların cepten yaptığı sağlık harcamaları üzerinden değerlendirdi.
Avrupa ile Türkiye arasındaki yaşam süresi farkına dikkati çeken Sarı, "Avrupa'da 81,5 iken Türkiye'de 78,5. Yani üç yıl daha erken ölüyor Türkiye'de vatandaşlar, o sizin sağlıktaki başarınız sayesinde. O anneanne torununa, dede torununa ulaşırken üç yıl daha az vakit geçiriyor. Ne yazık ki hayatından bu vatandaşların üç yılı çalınmış bulunuyorsunuz. 24 yıllık politikalarınızın yaratmış olduğu başarı tam da budur" dedi.
Sağlık verilerinin gelişmiş Avrupa ülkeleriyle karşılaştırılması gerektiğini ifade eden Sarı, Türkiye'de bebek ölüm hızının binde 7,8, Avrupa'da ise binde 3,2 olduğunu belirterek "Yaklaşık 2,4 kat daha fazla bebeklerimiz doğumda ölüyor. Yani bahsettiğiniz başarı hikayesi aslında bir başarısızlık hikayesi" diye konuştu.
Kronik hastalıkların yaygınlığına ilişkin verileri de paylaşan Sarı, Avrupa'da bu oranın yüzde 36,5, Türkiye'de yüzde 39,3 olduğunu söyledi. Verilerin Sağlık Bakanlığına ait olduğunu vurgulayan Sarı, "Yoksul kesimde kronik hastalıklar yüzde 45,9 iken zengin kesimde bu yüzde 31,4'e kadar çıkıyor. Yani 14,5 puan gelir adaletsizliğinin yaratmış olduğu bir yıkım da var ülkede. Bu sorun sadece Sağlık Bakanlığının değil, AKP iktidarının ve Cumhurbaşkanının da sorumluluğundadır" dedi.
"VATANDAŞIN TARAMALARDAN HABERİ YOK"
Kanser taramalarına erişimde de sorunlar bulunduğunu savunan Sarı, 40 yaş üstü vatandaşların yüzde 42'sinin henüz mamografi çektirmediğini, 15 yaş üstü gençlerin yüzde 59'unun smear testi yaptırmadığını belirtti. Sarı, "Siz burada taramadan, başarıdan, hikayeden bahsediyorsunuz, vatandaşın yarısı sağlıkla tanışmış bile değil. Sizin bu taramalarınızdan haberi yok vatandaşların. Siz kime yapıyorsunuz? Bu vatandaş nerede, neden bunlarla tanıştırmıyorsunuz merak ediyorum" ifadelerini kullandı.
Hekimlerin çalışma koşullarına da dikkati çeken Sarı, Avrupa'da haftalık çalışma süresinin 34 saat, Türkiye'de ise 48 saat olduğunu söyledi. Hekimlerin uzun çalışma süreleri nedeniyle tükenmişlik yaşadığını belirten Sarı, hekimlerin yüzde 46,3'ünün yüksek düzeyde duygusal tükenmişlikle karşı karşıya olduğunu ifade etti.
Hekim göçünün arttığını savunan Sarı, Almanya'ya giden hekim ve hemşire sayılarına ilişkin verileri paylaştı. Sarı, "2020 yılında sadece Almanya'dan örnek vermek istiyorum; 312 hekim giderken 2024 yılında 550 hekime çıkmış durumda. Hemşirede 105 hemşire giderken 2 bin 643 hemşire Almanya'ya gitmiş. Diğer ülkelerin sayılarını da eklediğimizde bu giderek artıyor. Siz 'Giderlerse gitsinler' dediniz. Hekimlerimizin sağlıklı çalışma koşullarını bu Sayıştay raporlarında da tespit edilmiş durumda. Bu tükenmişlik gerçeğini görmeniz gerekiyor" diye konuştu.
Vatandaşların sağlık harcamaları için cebinden yaptığı ödemelerin arttığını belirten Sarı, 2009 yılında hane halkı gelirinin yüzde 14,5'inin sağlık harcamalarına ayrıldığını, bu oranın bugün yüzde 20'ye çıktığını söyledi. Sarı, "Parası olmayana sağlık hizmeti yok, yeni politikanız bu, yeni çerçeveniz bu. Hastaneler güzel, büyük, şatafatlı ama parası olmayan ilacını alamıyor, tedavisini yaptıramıyor" dedi.
ADIGÜZEL: "KUYRUK SIRASI HER YERDE"
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Sağlık Bakanlığı bütçesinin kamusal sağlık hizmetlerini güçlendirmeye odaklanmadığını savundu. Sağlık hizmetlerine erişimdeki randevu sorununa dikkati çeken Adıgüzel, "Bakanlık bütçesinin ana hedefi, kamusal temelli bir sağlık hizmetini internet ve telefon kuyrukları olmadan sunmaktır. Kuyruk sırası her yerde kuyruktur. Görünür alandan görünmez alana kaydırmış olmanız bu gerçeği gizleyemez" diye konuştu.
2025 yılında 1 milyar 138 milyon hekim başvurusu yapıldığını ve kişi başına 13 muayene düştüğünü belirten Adıgüzel, bu sayının tek başına başarı göstergesi olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Adıgüzel, "Aynı hastanın muayene, tetkik ve sonuç için tekrar tekrar gelmesi, doktor doktor gezip çözüm üretememesi bu sayıyı yükseltmektedir" dedi.
Koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan payın artırılmasına rağmen aşı ve kanser taramalarına erişimde sorunların sürdüğünü ifade eden Adıgüzel, HPV aşısının hala aşı takvimine alınmadığını belirtti. Adıgüzel, "Binlerce rahim ağzı kanserini önleyebilecek risk devam etmektedir. 40 yaş üstündeki kadınların yüzde 42,4'ü hiç mamografi çektirmemiştir. Aşı ve kanser taramasına erişim kadının gelirine bırakılamaz" ifadelerini kullandı.
Özel hastanelerin mali durumuna ve vatandaşlardan alınan fark ücretlerine de değinen Adıgüzel, özel sektörde muayene ücretlerinin 2006 yılında 38 lira, bugün ise 138 lira olduğunu; aynı dönemde asgari ücretin 500 liradan 28 bin liraya yükseldiğini söyledi.
Adıgüzel, "Çalışan ücretleri özel sektörde 56 kat artarken muayene ücretini sadece üç kat artırmışsınız. Peki bu özel işletme bu açığı nereden kapatacaktır? Hastaların fark ücretleriyle kapatacaktır. Sağlık güvencesi olan bir vatandaşa ikinci kere ödeme zorluğu getirmektesiniz. Cepten ödemelerin payı her geçen gün artmaktadır" diye konuştu.
Tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısının 5 milyonu geçtiğini belirten Adıgüzel, bunun vatandaşların ikinci bir güvence arayışını gösterdiğini savundu. Adıgüzel, "Vergi ve prim ödeyen insanlar tanı ve tedaviye erişmek için cebinden tekrar tekrar ödeme yapmaktadır. Nerede anayasal sağlık hakkı" diye sordu.
"ŞEHİR HASTANELERİNE 160 MİLYAR LİRA ÖDENECEK"
Şehir hastanelerinin bütçeye getirdiği yükü eleştiren Adıgüzel, 2027 yılında 18 şehir hastanesine toplam 160 milyar lira, 2027-2029 döneminde ise 559 milyar lira ödeneceğini söyledi. Ordu Şehir Hastanesi'nin kamu kaynaklarıyla yapılmış olmasının farklı bir finansman modelinin mümkün olduğunu gösterdiğini belirten Adıgüzel, "Şirketlerle sözleşmeler feshedilmeli, hastaneler kamuya devredilmelidir. Bu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel yaklaşımıdır" dedi.
Yoksulluk ile kronik hastalıklar arasındaki ilişkiye de değinen Adıgüzel, en yoksul yüzde 20'lik kesimde kronik hastalık oranının yüzde 45,9, en zengin yüzde 20'lik kesimde ise yüzde 30,4 olduğunu ifade etti. Nüfusun yüzde 35'inin maddi yetersizlik nedeniyle et, tavuk ve balığa ulaşamadığını söyleyen Adıgüzel, koruyucu sağlık politikalarının yalnızca hastalıkların tedavisiyle sınırlı tutulamayacağını belirtti.
Adıgüzel, "Çocuklara ücretsiz okul yemeği ve temiz su sağlanması, ailelerin sağlıklı gıdaya ulaşması doğrudan koruyucu sağlık politikasıdır" ifadelerini kullandı.
KASAP: "MECBURİ HİZMET KALKABİLİR"
Yeni Yol Grubu Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ise hekimlerin mecburi hizmet uygulamasını, aile sağlığı merkezlerinin fiziki koşullarını ve birinci basamak sağlık hizmetlerini gündeme getirdi.
Mecburi hizmetin kaldırılabileceğini savunan Kasap, 4924 sayılı Kanun kapsamında verilen yetkinin, hekimlerin temininde güçlük çekilen bölgelerde sözleşmeli olarak istihdam edilmesi için kullanılabileceğini söyledi. Kasap, "Recep Akdağ 'Mecburi hizmeti kaldırırım' demişti. Kaldırmalıyız, insanlık dışı bir sistemdi. Siz neden kaldırmayı düşünmüyorsunuz Sayın Bakan? Kaldırmak mümkün aslında. Size 4924'le bir yetki verildi, bir kadro verildi, sözleşmeli personel. Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu dahil Türkiye'de hekim temininde güçlük olan yerler, ilçeler var. Buralarda hekim arkadaşları neden beş yıllık bu tip sözleşmelerle istihdam etmeyi düşünmüyorsunuz? Gönüllülük esaslı, Türkiye'de mecburi hizmet kalkabilir. Başka hiçbir meslek grubunda olmayan mecburi hizmet neden tıpta var" diye konuştu.
Mecburi hizmet kapsamında görevlendirilen hekimlerin bulundukları yerlerde uzun süre kalmadığını belirten Kasap, Türkiye'den Almanya'ya göç eden hekim sayısının yaklaşık 4 bine ulaştığını ve bu sayının bu yıl yüzde 11 arttığını söyledi.
Hekimlerin mezuniyet sonrasında mecburi hizmet yaptığını, ardından Tıpta Uzmanlık Sınavı'na girmek veya aile sağlığı merkezleri ve acil servislerde çalışmak durumunda kaldığını belirten Kasap, aile sağlığı merkezlerindeki çalışma koşullarını eleştirdi.
Aile sağlığı merkezlerinin fiziki koşullarının yetersiz olduğunu, bazı merkezlerin cami altlarında ve konteynerlerde hizmet verdiğini söyleyen Kasap, "Çalışmadığınız gün maaşınız yok, çalışmadığınız gün ek ödemeniz yok. Derme çatma binalarda, cami altlarında, konteynerde ASM çalıştırıyorsunuz ve ASM'lerin kirasını hekimler ödüyor. Bazı yerlerde bu ödeme sıkıntılı. Grup elemanları sıkıntılı, kadro dışı hemşireler sıkıntılı; asgari ücret veya altında çalışıyorlar. Bu çelişkinin giderilmesi gerekiyor" dedi.
"NEDEN BİRİNCİ BASAMAĞI AKTİF HALE GETİREMİYORSUNUZ?"
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin kullanılmadığını savunan Kasap, hastaların doğrudan üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına başvurmak zorunda kaldığını belirterek "Neden birinci basamağı aktif hale getiremiyorsunuz? Neden ben elimde sivilce olduğunda üçüncü basamağa gidiyorum Türkiye'de?" diye sordu.
Türkiye'de aynı hastalık için birden fazla reçete yazılmasının nedeninin randevu bulamamak ve hekimlerin hastalara yeterli süre ayıramaması olduğunu ifade eden Kasap, şöyle konuştu:
"Türkiye'de bir hastalığa üç reçete yazılır. Ortalama bir buçuk, iki reçete yazılır. Randevu bulamıyorum ya da beş dakikalık sürede tatmin olamıyorum, yeterli bilgilendirme olmadığı için ne yapıyorum? İkinci bir hekime gidiyorum. Aile hekimi, acillerde yeşil alan, sonra da eğer ulaşabilirsek uzmana ulaşıyorum. Normalde bir veya iki kesin ama üç reçete yazılıyor Türkiye'de. Bunun önüne geçmeniz mümkün ama yapmıyorsunuz."
Sizin düşünceleriniz neler ?