CHP\'li Seyit Torun, Belediye Borçları ve İktidarın Engelleme Politikalarını Eleştirdi

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(TBMM) - CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, bütçe görüşmelerinde; "İcra, kayyum, engelleme politikalarıyla belediyelerimize baskı uygulamaya devam ediyorsunuz. Erdoğan'ın tabiriyle başladınız belediyeleri silkelemeye. SGK'nın 1 trilyon lira alacağı var, bunun yüzde 5'i CHP'li belediyelere ait. Bu borçların önemli bir kısmı, AKP'li belediyelerden kalma borçlar. AKP'li belediyelerin borçlarını belediyenin gayrimenkulleriyle takası karşılığı siliyorsunuz ama aynı uygulamadan neden CHP'li belediyeleri faydalandırmıyorsunuz? Sizin yarattığınız yoksullukla bizim belediyelerimiz mücadele ediyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor. Teklifin 10. maddesi üzerine söz alan CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, iktidarın kayyum atamaları ve SGK borçları gibi uygulamalarla CHP'li belediyelerin hizmetlerini engellemeye çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"Yıllar önce AK Parti, 'gönül belediyeciliği' diyerek göreve geldi. Yıllardır 'mega projelerle' belediyeler borçlandı, propaganda için milletin paraları maalesef çöpe gitti. Yandaşlar zengin oldu ve vatandaş fakirleşti. 600 yıllık tarihi olan Haliç Tersanesi'ni 'Haliç Projesi' adı altında Fettah Tamince'ye peşkeş çektiniz. Bu proje bitti ve rezidans olarak pazarlanıyor ve devam ediyor. Projede bulunmadığı halde inşa edilen 660 adet lüks konut Türk vatandaşlığı karşılığında yabancılara pazarlandı. Hazine arazisine yapılan kaçak konutlar üzerinden vatandaşlık satıldı. Projenin bir diğer ortağı eski milletvekiliniz Abdülkadir Kart. Bir de Melih Gökçek'in büyük hayali projesi Ankapark var. 801 milyon lira çöp oldu burada. Bu parayla 15 bin sosyal konut, 300 öğrenci yurdu yapılabilirdi; 200 bin hanenin gıda ihtiyacı karşılanabilirdi.

"Çılgın projeleriniz yüzde 84 enflasyonla boğuşan vatandaşın karnını doyurmadı"

Şimdi de bu bıraktığınız borçları 'CHP'li belediyeler ödesin' diyorsunuz, el insaf diyoruz. Gönül belediyeciliği oldu rant belediyeciliği. 'Mega proje, çılgın proje' diye diye belediyelerin içini boşalttınız. Çılgın projeleriniz yüzde 84 enflasyonla boğuşan vatandaşın karnını doyurmadı. 2019 yılında sizin bu çılgın projelerinizden ve israfınızdan bıkan vatandaşımız CHP'yi göreve getirdi ve Türkiye nüfusunun yarısını yönetme fırsatı verdi. İftira siyasetine başladınız ve 'nasıl kara çalarız' bunun peşinden koştunuz. Pandemide 5 maskeyi dağıtamadığınız dönemde bizim belediyelerimiz vatandaşın her türlü ihtiyacını giderdi ama siz, buna bile göz diktiniz, yardımları engellemek için elinizden gelen her şeyi yaptınız.

"Sandıkta kazanamadığınızı kayyumla almaya çalışıyorsunuz"

2024 seçimlerinde bu çalışma ve özveriyi takdir eden halkımızın yüzde 74'ünün yaşadığı il ve ilçelerin yerel yönetimlerini kazandık ve birinci parti olduk. Ayrımcı anlayışınız yine değişmedi, ders almadınız ve hala aynı anlayışınızı devam ettiriyorsunuz. AK Parti Genel Başkanı bile partisinin başarısızlığını kabul etti, 'Müsebbibi biziz' dedi ama siz yine icra, kayyum, engelleme politikalarıyla belediyelerimize baskı uygulamaya devam ediyorsunuz. Hiçbir sonuçtan ders çıkarmıyorsunuz. Erdoğan'ın tabiriyle başladınız belediyeleri silkelemeye. SGK'nın 1 trilyon lira alacağı var, bunun yüzde 5'i CHP'li belediyelere ait. Bu borçların önemli bir kısmı, AKP'li belediyelerden kalma borçlar. AKP'li belediyelerin borçlarını belediyenin gayrimenkulleriyle takası karşılığı siliyorsunuz ama aynı uygulamadan neden CHP'li belediyeleri faydalandırmıyorsunuz? Sizin yarattığınız yoksullukla bizim belediyelerimiz mücadele ediyor.

Sandıkta kazanamadığınızı kayyumla almaya çalışıyorsunuz. Ahmet Özer gerçekten saygın bir akademisyen. Böyle saygın bir ismi, halkın oylarıyla göreve gelen bir ismi hala ne amaçla içeride tutuyorsunuz? Bu ayıp size yeter. Hakkari'de, Mardin'de, Batman'da, Halfeti'de aynı şeyi yaptınız. Geçmişte yaptınız, her seferinde bu vatandaş sizi cezalandırdı. Her seferinde o belediyeleri geri verdi ama siz maalesef bundan da ders almadınız. Uygulanan yerel yönetimler yasası yamalı bir bohça. Bu yasa uygulanabilir değil, birçok eksiği var."