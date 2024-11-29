CHP\'li Vekil: İktidar, Belediyelere Siyasi Ayrımcılık Yapıyor

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(TBMM) - CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde; "Daha önce belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşlarının borçlarını kaynaktan gönderilen paralardan keserken, artık şirketlerin borçlarını da kaynaktan keseceksiniz. Bu borçların çoğu AKP'li belediyelerden kalanlar. Bizim belediyelerimiz bir taraftan belediyeyi yönetmek, personelin maaşını ödemek, hizmet etmek için uğraşırken geçmişten kalan borçları aldınız, tamam. Ama şirketlerde önceden kalan borçlara da kaynaktan kesim yöntemi getirildi. Hukuka uygun değil" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçesi görüşülüyor.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, komisyonda Diyanet İşleri'nin bugün cuma namazı vaazına gönderme yaparak devlet eliyle kumar oynatılmasının Diyanetçe haram olarak nitelenebileceğini söyledi. Yasa dışı bahsin de önüne geçilmesi gerektiğini belirten Arı, özelleştirilen Milli Piyango İdaresi'ne ilişkin de şunları kaydetti:

"Milli Piyango'yu özelleştirdiniz, birileri kaymağını sayenizde yiyor"

"'Kumar, hem oynatan hem de oynayan için maddi ve manevi bir tükeniştir. Öyleyse nice ocaklar söndüren kumar belasından uzak duralım. İsmi ne olursa olsun gerçek hayatta ya da dijital mecralarda oynansın, yasal olsun olmasın zira her yasal olan helal değildir.' Bu cümleler bugünkü Diyanet İşleri'nin cuma vaazından alınmış cümlelerdir. Burada Diyanet İşleri Başkanı da var, bu ülkede gerçekte önemli kaynaklar Başkanlığa aktarılıyor. Diyanet İşleri bir taraftan bunu söylüyor ama bir taraftan da devletin Milli Piyango İdaresi aracılığıyla Diyanet'e göre haram bir iş yapıyorsunuz. Diyanet'e göre haram mı yapacağız, yoksa diğer kuruma göre bu faaliyetleri mi sürdüreceğiz? Devlet olarak harama karışmış vaziyettesiniz. Dinen Diyanet'e göre harama karışmış olmanızdan yola çıkarak şunları da söyleyeyim: Bir kazıkazanın 500 TL olduğu bir ülkedeyiz. Milli Piyango'yu özelleştirdiniz, birileri kaymağını sayenizde yiyor. Bir taraftan da vatandaşımız kumara itilmiş vaziyette. Bir taraftan bunları yapıyorsunuz, diğer taraftan da devletin kontrol etmediği yasa dışı bahse geçit veriyorsunuz. Bunun üzerine gidilmesi lazım yoksa bu ülkede çokça ocak sönecek."

İktidarın vatandaşlar arasında siyasi ayrımcılık yaptığını belirten Arı, CHP'li belediyelerin geçmiş dönem borçlarından sorumlu tutulmasının haksızlık olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Çok ayrımcılık yapan, vatandaşlar arasında siyaseten ayrımcılık yapan bir iktidarsınız. Son seçimde 411 belediyeyi CHP kazandı ve AKP'li belediyelerin kendi dönemlerinde ödemediği yetki borçları, SGK borçları seçimden sonra aklınıza geldi ve CHP'li belediyelerden kestiniz. Siz CHP'li belediye başkanlarını cezalandırdım zannediyorsunuz ama vatandaşları cezalandırıyorsunuz çünkü sizin yeni kestiğiniz bu borçlar nedeniyle hizmet alması gereken vatandaşların hizmet almaları önlenmiş oluyor.

"İntikamcı duygularla hareket etmeyin"

Hızınızı alamadınız, hala hazmedemediniz bu başarıları. 26 Kasım 2024 tarihinde yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıktı. Burada daha önce belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşlarının borçlarını kaynaktan gönderilen paralardan keserken, artık şirketlerin borçlarını kaynaktan keseceksiniz. Bu kadar intikamcı duygularla hareket etmeyin. Bu borçların çoğu AKP'li belediyelerden kalanlar. Bizim belediyelerimiz bir taraftan belediyeyi yönetmek, personelin maaşını ödemek, hizmet etmek için uğraşırken geçmişten kalan borçları aldınız, tamam. Ama şirketlerde önceden kalan borçlara da kaynaktan kesim yöntemi getirildi. Hukuka uygun değil. Şirketin borcu, şirketi ilgilendirir; belediyeyi ilgilendirmez. Anayasa'daki eşitlik ilkesine uygun değil. Bu uygulamayı sürdürdüğünüz müddetçe toplum vicdanında yara almaya devam ediyorsunuz. Sizi eşit davranmaya davet ediyorum. CHP'li belediyeleri cezalandırmaktan vazgeçin."