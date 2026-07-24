CHP'li Vekiller YENİ Parti'ye Geçiyor - Son Dakika
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CHP'li Vekiller YENİ Parti'ye Geçiyor

CHP\'li Vekiller YENİ Parti\'ye Geçiyor
24.07.2026 08:02
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Özgür Özel ve 90 vekil CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılacak, kuruluş dilekçesi verilecek.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP'li 90'ın üzerinde milletvekili bugün saat 10.00'da sosyal medya hesapları üzerinden CHP'den istifa ettiklerini duyuracak. İstifaları ardından YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edilecek. Ardından Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazı kılacak olan Özel, ardından YENİ Parti Kurucular Kurulu ile Anadolu Kulübü'nde bir araya gelecek.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve 90'ın üzerinde milletvekili bugün YENİ Parti'ye geçiyor. Saat 10.00 itibarıyla ilk olarak Özel'in X iletişim hesabından paylaşılacak videoyla istifalar duyurulacak. Milletvekillerinin istifası ardından Gül Çiftçi ve Murat Emir'in İçişleri Bakanlığı'na YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesini teslim etmesi bekleniyor.

Özgür Özel, dilekçe tesliminin ardından Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cuma namazı kılacak. Özel'in kılacağı cuma namazı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Meclis çalışmalarına başlamadan önce Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldığı cuma namazına referans şeklinde yorumlanıyor.

YENİ PARTİ KURUCULAR KURULU İLK KEZ TOPLANACAK

YENİ Parti Kurucular Kurulu, saat 14.00'te Özgür Özel başkanlığında Anadolu Kulübü'nde bir araya gelecek. Kurucular Kurulu, ilk toplantısında genel başkan ve parti organlarını belirleyecek, ardından da Meclis yönetimini seçecek.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Vekiller YENİ Parti'ye Geçiyor - Son Dakika

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