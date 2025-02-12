CHP'li Veli Ağbaba'dan Kurultay Soruşturmasına Tepki - Son Dakika
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CHP'li Veli Ağbaba'dan Kurultay Soruşturmasına Tepki

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin son kurultayına yönelik soruşturmasını eleştirerek, bu durumun AK Parti'nin rahatsızlığından kaynaklandığını söyledi. Ağbaba, kurultayın açık bir şekilde yapıldığını belirterek, muhalefete yönelik baskıların arttığını vurguladı.

12.02.2025 17:21  Güncelleme: 17:31
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(MALATYA)- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının CHP'nin son kurultayına yönelik soruşturmasına tepki gösterdi. Ağbaba, "Sayın Özgür Özel, Türkiye'ye umut veren bir fotoğraf paylaştı. Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'la. Bu fotoğraftan rahatsızlık duyan AK Parti ve AK Parti'nin değirmenine su taşıyanlar, bu fotoğraftan rahatsız oldular ve bu ortaya çıktı" dedi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ANKA Haber Aöansı'na Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının CHP'nin kurultayına ilişkin başlattığısoruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ağbaba, şunları söyledi:

"Kurultayımız, aynı şekilde tüm dünyanın gözü önünde açık yapılan bir kurultaydı. Deli saçmalığı bu. Hele hele partiye geçmişte görev yapan insanların, geçmişte grup başkan vekilliği, meclis başkan vekilliği, grup başkanvekili, genel sekreterlik gibi görevler yapmış insanların bu deli saçması iddiaları ciddiye alması hakikaten üzüntü verici.

"AK Parti'nin yargı kayığına binmek, hiçbir CHP'liye fayda getirmez"

AK Parti'nin yargı kayığına binmek, hiçbir Cumhuriyet Halk Partilisine fayda getirmez. Bu AK Parti'nin yargısı, belediye başkanlarımızı tutuklayan, belediyemize operasyon yapan, tüm muhalifleri cezaevine atan bir yargı olduğunu unutmayalım. Türkiye'de açıkça bir yargı terörü var. 2023'te gerçekleşmiş bir kurultay üzerinden 1,5 yıl geçmiş. Niye çıktı bu olay? Onu söylemek lazım. Pazar akşamı Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Sayın Özgür Özel, Türkiye'ye umut veren bir fotoğraf paylaştı. Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'la. Bu fotoğraftan rahatsızlık duyan Ak Parti ve Ak Parti'nin değirmenine su taşıyanlar, bu fotoğraftan rahatsız oldular ve bu ortaya çıktı. İki tane trol iddiası, ciddiye alacak bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay delegelerine, örgütüne ve kurultay iradesine saygısızlıktır, hakarettir.

"CHP birinci parti bunu hazmedemiyor"

Tabii bununla ilgili bir birlik ve beraberlik içerisinde, herkes kol kola, omuz omuza vermiş bir şekilde, Ak Parti yargısı gündemi değiştirmek için o fotoğraftan rahatsız olduğu için bunu ortaya koydu. Ama bizim gündemimiz şu anda o verilen fotoğraf. Her gün oy kaybediyor. Hiçbir ankette seçimi kazanamadığını görüyor. Ak Parti hala ikinci parti, Cumhuriyet Halk Partisi hala birinci parti. Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra yerel seçimlerde birinci parti olmuş. Bunlar bunu hazmedemiyor. Bu operasyonlar tamamı birbiriyle ilişkili. Beşiktaş Belediyesi, Esenyurt Belediyesi ve bugün belediyemiz operasyonlarla ilişkili. Onlar da biliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde şaibe olmaz. Onlar da biliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin terörle bir ilişkisi olmaz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Veli Ağbaba'dan Kurultay Soruşturmasına Tepki - Son Dakika

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