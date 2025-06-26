CHP Lideri Özgür Özel, Büyükçekmece'de Miting Düzenledi - Son Dakika
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CHP Lideri Özgür Özel, Büyükçekmece'de Miting Düzenledi

CHP Lideri Özgür Özel, Büyükçekmece\'de Miting Düzenledi
26.06.2025 00:52
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Büyükçekmece'de düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katıldı. Mitingde yolsuzluk iddialarına değinen Özel, anket sonuçlarını paylaşarak erken seçim çağrısında bulundu. Ayrıca emekli maaşları ve asgari ücret konusunda taleplerini iletti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Büyükçekmece'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı.

Büyükçekmece Belediye Meydanı'ndaki mitingde konuşan Özel, alana Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan geldiğini, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Akgün'ün selamlarını getirdiğini söyledi.

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan Akgün'le ilgili iddialara değinen Özel, bunların, Büyükçekmece Basketbol takımına bağış, müteahhitlere okul yaptırılması gibi gerekçeler ve birtakım iftiralar olduğunu savundu.

Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın hastalığını kendilerinden de gizlediğini ifade eden Özel, Çalık ile tüm hasta tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılmasını istedi.

Anket rakamlarını paylaştı

Erken seçim çağrısında bulunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün çıkan anketlerde kararsızlar dağıtılmadan AK Parti yüzde 30'un altında. CHP kararsızlar dağıtılmadan 4-4.5, dağıtılınca 6-7 puan ileride. CHP çok partili dönemde 1977'deki 41,5'lik puana en yakın durumda, yüzde 40'ın üstünde. Şimdi Erdoğan'a sesleniyorum, benim adayım belli. Sandığı istiyoruz. Oyumuz belli, oyun belli. 2 Kasım Pazar günü çık karşımıza, getir sandığı. Seni yüzde 29'la orada oturtmam. Cesaretin varsa hodri meydan. Getir sandığı."

Emekli maaşları ve asgari ücrete de değinen Özel, "CHP olarak asgari ücretle ilgili beklentimiz, talebimiz 30 bin 205 liradır. Bu ara zammı bir büyük mücadeleyle ya alacağız, ya bu milletin o zammı vermeyenleri yolladığını en kısa zamanda göreceğiz. Ara zam hakkımız, söke söke alırız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lahey'deki NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'la olan fotoğraflarına tepki gösteren Özel, Gazze'de yaşananlar ve İran- İsrail savaşı nedeniyle Trump'ı ve ona tepki göstermediği için Erdoğan'ı kınadığını söyledi.

Bu gece Brüksel'e giderek AB Konseyi Liderler Toplantısı'na hazırlık toplantısına katılacağını ve Avrupa'daki sol, sosyal demokrat partilerle, eski-yeni liderler, devlet başkanları, başbakanlar ve bakanlarla bir araya geleceğini aktaran Özel, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin hakkına ve menfaatine olan ne varsa konuşacağız, anlatacağız. Eurofighter'in Türkiye'ye verilmesi lazım. Her gittiğim toplantıda hem bunu söylüyorum hem Avrupa Birliğine tam üyelikle ilgili kararlılığımızı ifade ediyor, onların desteklerini imza altına alıyorum. Buradan bütün gençlere sesleniyorum; CHP'nin iktidarında hızla AB'ye tam üye olacağız. Hem yasaksız Türkiye hem vizesiz Avrupa'yı biz sağlayacağız."

Kaynak: AA

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