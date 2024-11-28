CHP Lideri Özgür Özel, Dünya Robot Olimpiyatı Açılışında Önemli Açıklamalar Yaptı - Son Dakika
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CHP Lideri Özgür Özel, Dünya Robot Olimpiyatı Açılışında Önemli Açıklamalar Yaptı

CHP Lideri Özgür Özel, Dünya Robot Olimpiyatı Açılışında Önemli Açıklamalar Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de düzenlenen 'World Robot Olympiad 2024 Türkiye Uluslararası Finali' açılış töreninde sürdürülebilir robotik projelerin önemine vurgu yaptı. Doğal afetlere yönelik projelerin ümit verici olduğunu belirten Özel, çocukların eğitim ve yaşam haklarına dikkat çekti.

28.11.2024 18:55  Güncelleme: 18:56
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(İZMİR) – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı "World Robot Olympiad 2024 Türkiye Uluslararası Finali" açılış töreninde konuştu. Geliştirilen projelerin doğal afetlere yönelik olmasının ümit verici olduğunu vurgulayan Özel, "Bugün doğal afetlere ve depremlere, enkazdan yaralı kurtarmaya yönelik çok sayıda doğa dostu robotik proje görmek ümit vericiydi. Türkiye'nin en batısındaki ilde tüm dünyaya seslenmek isteriz ki; çocuklar yaşatmak için çalışmalılar, yaşatmak için birbiriyle yarışmalılar" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı "World Robot Olympiad 2024 Türkiye Uluslararası Finali" açılış töreni, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşti.

Programa Özel'in yanı sıra; ev sahibi sıfatıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları ve CHP'li ilçe başkanları katıldı.

CHP Lideri Özel, açılış öncesinde fuardaki stantları ziyaret etti. Özel, memleketi Manisa ve kardeş ülke Azerbaycan'ın stantlarını da ziyaret ederek öğrencilerden projelere ilişkin bilgi aldı ve yarın düzenlenecek olan yarışma için şans diledi.

Standa ziyareti sonrasında açılış töreninde konuşan doğal afetlere yönelik geliştirilen projelerin önemine vurgu yaptı.

"Çocuklar asla savaşta, eğitimde, beslenmeden, barınmadan ailelerinden yoksun kalmamalılar"

Özel şunları söyledi:

"Doğduğum kent olan Manisa'nın hemen yanında ve 10 yaşından sonra bir yatılı okulda büyüdüğüm İzmir'de sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde 'iki büyük eserimden biri' dediği CHP'nin Genel Başkanı olarak hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Burada 90 ülkeden 564 takımdan 3 bin 400 kişiyi ağırlamak ve bin 400 genç yaştaki yarışmacı ile birlikte olmak bizim için mutlulukların en büyüğü. Bugün burada birlikte olmamız sağlayanlara teşekkür ederim. Dünyanın dört bir yanından gelen genç yaştaki bu güzel beyinleri İzmir'de ağırlamak çok önemli.

Bugün gezdiğim tüm çalışmalarda, doğal afetlerde insanlara yardım edecek ve doğayla birlikte doğayı korumak için iş görecek projeleri dikkatle takip ettim ve mutlulukla inceledim. Bu şehirde dört yıl önce yaşadığımız depremde 117 kişi öldü. Bundan iki yıl önce büyük bir depremde 10 şehrimizde 50 bin vatandaşımızı kaybettik. Bugün doğal afetlere ve depremlere, enkazdan yaralı kurtarmaya yönelik çok sayıda doğa dostu robotik proje görmek ümit vericiydi. Türkiye'nin en batısındaki ilde tüm dünyaya seslenmek isteriz ki; çocuklar yaşatmak için çalışmalılar, yaşatmak için birbiriyle yarışmalılar. Çocuklar asla savaşta, eğitimden, beslenmeden, barınmadan ailelerinden yoksun kalmamalılar. Dünyanın dört bir yanındaki tüm çatışmaların bitmesini, özellikle Ukrayna ve Filistin'deki çocukların ölmemesini, Filistin'deki katliamın bir an önce bitmesini ümit ediyorum. Sözlerimi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle sonlandırmak istiyorum; Yurtta barış, dünyada barış!"

Tugay katılımcılara İngilizce seslendi

Programda kısa bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, katılımcılara İngilizce seslenerek şunları söyledi:

"Güzel şehrimiz İzmir'e hoş geldiniz. 58 yaşındayım ben. Genç değilim. Sizleri burada görmek çok büyük mutluluk. Şehrimize geldiğinizden dolayı teşekkür ederim. Umut ediyorum ki çok güzel zaman geçirip çok güzel hatıralarla ayrılacaksınız. Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Lideri Özgür Özel, Dünya Robot Olimpiyatı Açılışında Önemli Açıklamalar Yaptı - Son Dakika

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