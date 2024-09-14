CHP Lideri Özgür Özel, Nikah Törenine Katıldı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın oğlu avukat Ozan Karaca ve avukat Ezgi Emren çiftinin nikah törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, Gülizar Biçer Karaca'nın oğlu avukat Ozan Karaca ve avukat Ezgi Emren çiftinin nikah şahidi oldu. Özel çifte ve ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Düğüne, CHP önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve çok sayıda partili ve davetli katıldı.