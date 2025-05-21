CHP Malatya İl Başkanı Yıldız: "Ekrem İmamoğlu'na Soruşturma Açanlar Söz Konusu Malatya Olunca Neden Sesiz Kalmaktalar" - Son Dakika
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CHP Malatya İl Başkanı Yıldız: "Ekrem İmamoğlu'na Soruşturma Açanlar Söz Konusu Malatya Olunca Neden Sesiz Kalmaktalar"

21.05.2025 16:39  Güncelleme: 17:58
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Ak Partili Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in, bir yerel televizyon programında, önceki dönem belediye başkanı hakkında iddialarda bulunmasına ilişkin konuşan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, “Gizli tanıklarla, uydurduğunuz davalarla bir taraftan aklınız İstanbul'dayken yüzünüzü Malatya'ya dönün. Gizli tanığa ihtiyacınız yok. Büyükşehir Belediye Başkanı televizyon ekranlarında açıkça tanıklık yapıyor, açıkça suç duyurusunda bulunuyor. Bir tane savcı ya da Sayıştay harekete geçmiyor” ifadelerini kullandı.

Haber: Mehmet Duran Özkan/ Kamera: Erdal Akbuğa

(MALATYA)- AK Partili Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in, önceki dönem AK Partili belediye başkanı hakkında iddialarda bulunmasına ilişkin konuşan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, "Gizli tanıklarla, uydurduğunuz davalarla bir taraftan aklınız İstanbul'da iken yüzünüzü Malatya'ya dönün. Gizli tanığa ihtiyacınız yok. Büyükşehir Belediye Başkanı televizyon ekranlarında açıkça tanıklık yapıyor, açıkça suç duyurusunda bulunuyor. Bir savcı ya da Sayıştay harekete geçmiyor" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bir yerel televizyon programında kendisi gibi AK Parti'den seçilen önceki belediye başkanı dönemine ait "mıcır ve mülk satışına yönelik yolsuzluk" iddialarında bulundu.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, "Ortada büyük bir çelişki ve daha büyük bir sorumsuzluk olduğunu görmekteyiz" dedi.

"70 TL'lik mıcır 265 TL'ye mi alındı?

Yıldız, şöyle konuştu:

"Sayın Başkan, açıklamalarında kendi partisinin önceki dönem başkanı Selahattin Gürkan dönemine ilişkin ciddi iddialarda bulunuyor. En çarpıcısı ise belediyenin satın aldığı mıcır skandalıdır. Sami Er'in bizzat ifadesine göre, piyasada tonu 70 TL olan mıcır, Gürkan döneminde 265 TL'ye alınmıştır. Buradan açıkça soruyoruz: Aradaki bu fiyat farkı kimlerin cebine gitmiştir? Hangi firmadan alınmıştır? Bu alım işleminin altında kimlerin imzası vardır? Kimler bu usulsüzlüklerden menfaat sağlamıştır? Bunların da açıklanması gerekmektedir.

"100 milyonluk mülk 25 milyona mı satıldı?"

Ancak mesele sadece mıcır meselesi değildir. Sami Er'in açıklamasına göre, Malatya halkına ait olan Esenlik şirketi bünyesinde bulunan 100 milyon lira değerindeki 6 gayrimenkul, sadece 25 milyon liraya satılmıştır. Yani 77 milyon liralık bir kamu zararı söz konusudur. Bu binalar için Sayın Sami Er, suç duyurusunda bulunmadığını, bu gayrimenkulleri alan kişilerle anlaştığını söylüyor. Böyle bir usul mümkün müdür? Böyle bir usulsüz alım satım olduysa, suç duyurusunda neden bulunmamıştır? Gayrimenkul sahipleriyle nasıl anlaşmıştır? Bu da merak konusudur."

"Sami Er'in açıklamaları AKP içindeki çürümeyi, yozlaşmayı açıkça ortaya koymaktadır"

Mıcır ile ilgili soruşturmanın akıbetini soran Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediye, tüm Malatyalıların belediyesidir. Hiç kimsenin babasının çiftliği değildir. Eğer gerçekten bir soruşturma varsa, Malatya halkının bu süreci bilmeye hakkı vardır. Kim bu mülkleri gasp ettiyse, kim kamu malını peşkeş çektiyse, isim isim açıklansın istiyoruz. Kamuoyu önünde ifşa edilsin istiyoruz ki bir daha hiç kimse bu işe cüret göstermesin. Halkın alın terine, emeğine el uzatmasın.

Sayın Başkan, bu malları gasp eden kişilerin hakkında suç duyurulmaması şartıyla bu mülkleri geri verdiğini söylüyor. Bu nasıl bir anlayıştır? Belediyeye ait mallar çalınıyor, gasp ediliyor, sonra 'aman şikayet etme, geri verelim' denerek üstü örtülüyor. Burada da büyük bir soru işareti oluşmuştur. Nasıl anlaşılmıştır, merak konusudur. Tekrar ediyoruz: Sami Er, 'suç duyurusunda bulunmak benim işim değil' diyerek sorumluluktan kaçamaz. Sami Er'in tüm açıklamaları ise AKP içindeki çürümeyi, yozlaşmayı açıkça ortaya koymaktadır.

" Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açanlar söz konusu Malatya olunca neden sesiz kalmaktalar"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde asılsız ihbarlarla, gizli tanık ifadeleriyle soruşturma açanlar; Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu cezalandıran yargı sistemi, neden Malatya'da bu açık, belgeli ve kamuoyu önünde ifşa edilmiş yolsuzluk iddialarına sessiz kalmaktadır? Neden tek bir Cumhuriyet Savcısı bile bu açıklamaları ihbar kabul edip harekete geçmemektedir?

"Yeşilyurt Belediyesi'nde beton santrali skandalı"

Yeşilyurt Belediyesi'nde yine ayrı bir skandal vardır. Daha önceki AKP'li Belediye Başkanı tarafından beton santrali satılmış, yeni yönetim tarafından tekrar devre alınmıştır. Önceki AKP'li Belediye Başkanı kaça satmıştır, şimdiki AKP'li Belediye Başkanı kaça almıştır? Buradan kamu zararı nedir? Açıklanmasını talep ediyoruz. Bu alışverişin arkasındaki rant zinciri kimlerden oluşmaktadır? Kamuoyuna ifşa edilmesini istiyoruz.

Malatyalılar enkazın altında can derdindeyken, depremin ilk günlerinde ekmek ve su bulamıyorken; YUKOP yolsuzluklarıyla, YUKOP'da yaşanan yolsuzluklarla diğer illerde ihale verilerek, kamyon kamyon yapılan hafriyat ihalelerinde kim ne gelir elde etmiştir? Bu konuda bahse geçenler ne ceza almıştır? Kim ne kadar gelir elde etmiştir? Bunun da peşinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

"Malatya'nın bir kuruşunu size yedirmeyiz"

"Uydurma hikayelerle belediye başkanlarını gözaltına alanlar, yüzünüzü Malatya'ya dönün" diyen Barış Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şehir bir kuruşa muhtaçtır. Biz Malatya'nın bir kuruşunu size yedirmeyiz. Buradan devlet yetkililerine sesleniyoruz. Buradan savcılara sesleniyoruz. Buradan Sayıştay'a sesleniyoruz. İstanbul'daki uydurma hikayelerle belediye başkanlarını gözaltına alan hukuk sistemine, adalet peşinde olanlara sesleniyoruz: Gizli tanıklarla, uydurduğunuz davalarla bir taraftan aklınız İstanbul'dayken yüzünüzü Malatya'ya dönün. Gizli tanığa ihtiyacınız yok. Büyükşehir Belediye Başkanı televizyon ekranlarında açıkça tanıklık yapıyor, açıkça suç duyurusunda bulunuyor. Bir tane savcı ya da Sayıştay harekete geçmiyor. Adaletin peşindeyiz, adalet arıyoruz, adalet istiyoruz. İstanbul'daki gibi uydurma dosya aramanıza gerek yok. Burada dosyalar ortada. Gizli tanığa ihtiyacınız yok. Açıktan televizyonda konuşan belediye başkanları ortada."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Malatya İl Başkanı Yıldız: 'Ekrem İmamoğlu'na Soruşturma Açanlar Söz Konusu Malatya Olunca Neden Sesiz Kalmaktalar' - Son Dakika

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