CHP Milletvekili Aydın'da Vatandaşların Sorunlarını Dinledi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Aydın'da Vatandaşların Sorunlarını Dinledi

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CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Koçarlı pazarında esnafı ve vatandaşları dinledi. Vatandaşlar, yüksek yaşam maliyeti ve düşük maaşlar nedeniyle sıkıntılarını dile getirdi.

13.03.2024 12:18  Güncelleme: 12:27
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CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Koçarlı pazarında esnafı ve vatandaşları dinledi. Tezcan'a dert yanan bir emekli, "Yüzde 37, 10 bin lira maaş. Yüzde 42, 10 bin lira maaş. Yüzde 49, yine 10 bin lira maaş. Bu maaşımız hiç mi artmıyor? Ben AK Parti'ye veriyordum, yalan konuşmayayım. Bundan sonra zırnık yok" dedi. Bir vatandaş da hayat pahalılığından yakınırken "İçemiyorum, yiyemiyorum. Yiyemeyince sağlık düzeni bozuluyor. Görüyorsunuz, adını biliyorsunuz ama artık unutuyorsunuz. Tadını bildiğiniz şeyleri unutuyorsunuz" diye konuştu.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Koçarlı pazarında esnafı ve vatandaşları dinledi. Tezcan'a; CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hakan Akın ve CHP Koçarlı Belediye Başkan Adayı Özgür Arıcı eşlik etti.

Bir kadın, "Et, tavuk yok, bin lira yetmiyor pazara. Ben babamın maaşıyla geçinen biriyim. Benim gelirim yok. İçemiyorum, yiyemiyorum. Yiyemeyince ne oluyor? Sağlık düzeni bozuluyor. Görüyorsunuz, adını biliyorsunuz ama artık unutuyorsunuz. Tadını bildiğiniz şeyleri unutuyorsunuz" diye konuştu.

Tezcan da "Sayın Cumhurbaşkanı duy bak, Hülya bacımı duy. Tadını unuttuk diyor" dedi.

Bir balıkçı esnafı, "10 bin lira maaşla nasıl alacak insanlar? 10 bin lirayla evini mi geçindirecek, çoluk çocuğa mı bakacak? Nasıl alacak millet? Ne balık yiyebilir ne tavuk ne de et alabilir. Ottan çöpten başka geçinemiyor" dedi.

Bir emekli kadın, Tezcan'a; "Yüzde 37, 10 bin lira maaş. Yüzde 42, 10 bin lira maaş. Yüzde 49, yine 10 bin lira maaş. Bu maaşımız hiç mi artmıyor? Ben AK Parti'ye veriyordum, yalan konuşmayayım. Bundan sonra zırnık yok" diye dert yandı.

Bir emekli, "Yarım kilo patlıcan alamadım. Etin kilosu 420 lira. Zaten onu nerede yiyeceğiz" dedi.

CHP Milletvekili Aydın\'da Vatandaşların Sorunlarını Dinledi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Aydın'da Vatandaşların Sorunlarını Dinledi - Son Dakika

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