CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Koçarlı pazarında esnafı ve vatandaşları dinledi. Tezcan'a dert yanan bir emekli, "Yüzde 37, 10 bin lira maaş. Yüzde 42, 10 bin lira maaş. Yüzde 49, yine 10 bin lira maaş. Bu maaşımız hiç mi artmıyor? Ben AK Parti'ye veriyordum, yalan konuşmayayım. Bundan sonra zırnık yok" dedi. Bir vatandaş da hayat pahalılığından yakınırken "İçemiyorum, yiyemiyorum. Yiyemeyince sağlık düzeni bozuluyor. Görüyorsunuz, adını biliyorsunuz ama artık unutuyorsunuz. Tadını bildiğiniz şeyleri unutuyorsunuz" diye konuştu.
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Koçarlı pazarında esnafı ve vatandaşları dinledi. Tezcan'a; CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hakan Akın ve CHP Koçarlı Belediye Başkan Adayı Özgür Arıcı eşlik etti.
Bir kadın, "Et, tavuk yok, bin lira yetmiyor pazara. Ben babamın maaşıyla geçinen biriyim. Benim gelirim yok. İçemiyorum, yiyemiyorum. Yiyemeyince ne oluyor? Sağlık düzeni bozuluyor. Görüyorsunuz, adını biliyorsunuz ama artık unutuyorsunuz. Tadını bildiğiniz şeyleri unutuyorsunuz" diye konuştu.
Tezcan da "Sayın Cumhurbaşkanı duy bak, Hülya bacımı duy. Tadını unuttuk diyor" dedi.
Bir balıkçı esnafı, "10 bin lira maaşla nasıl alacak insanlar? 10 bin lirayla evini mi geçindirecek, çoluk çocuğa mı bakacak? Nasıl alacak millet? Ne balık yiyebilir ne tavuk ne de et alabilir. Ottan çöpten başka geçinemiyor" dedi.
Bir emekli kadın, Tezcan'a; "Yüzde 37, 10 bin lira maaş. Yüzde 42, 10 bin lira maaş. Yüzde 49, yine 10 bin lira maaş. Bu maaşımız hiç mi artmıyor? Ben AK Parti'ye veriyordum, yalan konuşmayayım. Bundan sonra zırnık yok" diye dert yandı.
Bir emekli, "Yarım kilo patlıcan alamadım. Etin kilosu 420 lira. Zaten onu nerede yiyeceğiz" dedi.
Son Dakika › Güncel › CHP Milletvekili Aydın'da Vatandaşların Sorunlarını Dinledi - Son Dakika
Türkiye Tasarım Vakfı, savaştan harap olan şehirlerin başında gelen Filistin'in Gazze şehri için mevcut durumun değerlendirilmesi, acil ihtiyaçların belirlenmesi ve bölgenin yeniden canlandırılması için atılacak adımların tartışıldığı "Gazze için Tasarım-Arama Toplantısı" düzenledi.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Siyasetin yoğun gündemi içerisinde, Barış Akademisyenlerini unuttuk. Yargıya çağrı yapıyorum: Barış Akademisyenleri’nin sorunlarını giderecek, hukuksuzluğu ortadan kaldıracak; adalettir, yargı mekanizmasıdır. Ama yargı, ne AYM kararını dinledi ne de bu konuda verilen Danıştay kararını dinledi. Şimdi, Ankara 13. İstinaf Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi tek tük verilen bu kararı kaldırıyor ve Barış Akademisyenleri’ni yeniden medeni ölüme ve belirsizliğe mahkum ediyor” dedi.
Bursa'nın Kestel ilçesinde tabancayla ikamete ateş edip 2 kadını yaralayan zanlılar yakalandı.
İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kediyi tekmeleyerek öldürdüğü için hakim karşısına çıkan İbrahim Keloğlan isimli sanık savunmasında "Hakkımda söylendiği gibi ben suçlu birisi değilim. Yaşadığım bir anlık psikolojik süreçten dolayı öfke ve cinnet haliyle tamamen kendimi kaybedip hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım ama her fırsatta kilolarca mama alıp dağlık ve köylük arazilerde kedi ve köpekleri besleyip onlarla vakit gelirmek bana terapi gibi geldi" dedi.
Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumunun katkılarıyla yürütülen Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ortaya çıkarılan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan 1600 yıllık döşeme mozaiklerin, uygun koşullarda sergilenerek turizme katkı sunması hedefleniyor.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda deste deste paraların sayıldığı görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, soruşturma başlatılan videoya ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde evinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili baba gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, gaz tankerinin patlaması sonucu 2 işçi ağır yaralandı.
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede vefat etti.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?