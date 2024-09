Çocuk İstismarı Raporu Korkutuyor

Güncel

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Adalet İstatistikleri 2023 yılı raporuna göre, 2023 yılında savcılıklara gelen çocukların cinsel istismarı dosya sayısı 66 bin 138, mahkemelerde görülen çocukların cinsel istismarı dava sayısı 14 bin 919 ve 2023 yılında bu suçtan mahkum olan kişi sayısı 7 bin 88. Çocuklarımızın güvenle büyümesi için öncelikle caydırıcı cezalar uygulanmalı ve çocuk ve ailenin takibi için aile sağlığı merkezlerine psikolog ataması gerçekleştirilmeli ve aileler düzenli olarak takip edilmeli" dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi, 2015-2023 yılı Adalet Bakanlığı'na ait Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı Adalet İstatistikleri 2023 yılı raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. "2023 yılı Adalet İstatistikleri tek adam rejiminin Türkiye'yi çürümenin merkezi haline getirdiğini apaçık ortaya koyuyor" ifadelerini kullanan Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

"Adalet İstatistikleri 2023 yılı raporunda yer alan verileri incelediğimizde korkunç bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Toplum olarak yüreklerimizde acı bir çığlık var, her yeni güne kötü bir haberle başlıyoruz ve bu kötü günler her geçen gün artıyor. 2015 ve 2023 yılları arasında savcılıklara gelen çocukların cinsel istismarı dosyaları ikiye katlanmış durumda. Suç oranı ve bireysel silahlanma her geçen yıl artmakta, çanlar kimin için çalıyor? Tehlikeli bir topluma dönüştük, neredeyse her gün bir kadın sokak ortasında canice öldürülüyor, bir çocuğumuz cinsel istismara maruz kalıyor, mutsuz, umutsuz bir topluma dönüştük bunun en somut kanıtı da veriler. 2015 yılından bu yana en çok artan suçların birinci sırasında uyuşturucu kullanımı, ikinci sırada dolandırıcılık ve üçüncü sırada çocuklara yönelik cinsel istismar yer alıyor. Tek adam rejimi Türkiye'yi çürümenin merkezi haline getirdi, toplumsal bir çürümeyle karşı karşıyayız.

Çocuklarımızı bunca kötülükten nasıl koruyacağız, kadınlar olarak her gün ölümle yaşam arasında bir mücadele verirken üstelik. Adalet İstatistikleri 2023 yılı raporuna göre, 2023 yılında savcılıklara gelen çocukların cinsel istismarı dosya sayısı 66 bin 138, mahkemelerde görülen çocukların cinsel istismarı dava sayısı 14 bin 919 ve 2023 yılında bu suçtan mahküm olan kişi sayısı 7 bin 88. Çocuklarımızın güvenle büyümesi için öncelikle caydırıcı cezalar uygulanmalı ve çocuk ve ailenin takibi için aile sağlığı merkezlerine psikolog ataması gerçekleştirilmeli ve aileler düzenli olarak takip edilmeli. Toplumsal olarak bir uçuruma sürükleniyoruz, çok geç olmadan gerekli önlemler alınmalı."