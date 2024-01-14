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CHP Milletvekili Murat Emir, askeri hastanelerin kapatılmasının ardından yaralanan askerlere yapılan müdahaleleri sorguladı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Murat Emir, askeri hastanelerin kapatılmasının ardından yaralanan askerlere yapılan müdahaleleri sorguladı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, askeri hastanelerin kapatılmasının ardından operasyon bölgelerinde yaralanan askerlere devlet hastanelerinde yapılan müdahalelerin yetersiz kaldığını öne sürerek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e; “Üs ve operasyon bölgelerinde yaralanan askerlere yapılan ilk müdahale yeterli düzeyde midir? Askeri hastanelerin kapatılmasının ardından bugüne kadar, kaç askerimiz yaralanmış, yaralı askerlerimizden kaçı şehit olmuştur” diye sordu.

CHP Milletvekili Murat Emir, askeri hastanelerin kapatılmasının ardından yaralanan askerlere yapılan müdahaleleri sorguladı
14.01.2024 - 14:12,
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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, askeri hastanelerin kapatılmasının ardından operasyon bölgelerinde yaralanan askerlere devlet hastanelerinde yapılan müdahalelerin yetersiz kaldığını öne sürerek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e; "Üs ve operasyon bölgelerinde yaralanan askerlere yapılan ilk müdahale yeterli düzeyde midir? Askeri hastanelerin kapatılmasının ardından bugüne kadar, kaç askerimiz yaralanmış, yaralı askerlerimizden kaçı şehit olmuştur" diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, askeri hastanelerinin kapatılmasının ardından özellikle de operasyon bölgelerinde yaralanan askerlere yapılan müdahalelerin yeterince sağlıklı olamadığını iddia etti. Emir, savaş cerrahisinin ayrı bir uzmanlık alanı olduğunu belirterek sivil hekimlerin bu konuda askeri hekimler kadar yeterli bilgilerinin bulunmasının beklenemeyeceğini söyledi. Özellikle geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK saldırısını hatırlatan Emir, şehit sayısının ilk anda 5 olarak açıklandığını, daha sonra yaralanan askerlerden 4'ünün daha şehit olmasıyla şehit sayısının 9'a yükseldiğine dikkat çeki. Emir, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Murat Emir, soru önergesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

"26 İLDE 32 ASKERİ HASTANE KAPATILMIŞTI"

"15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminin ardından 26 ilde bulunan 32 hastane kapatılarak Sağlık Bakanlığı'na devredilmiştir. Bu hastanelerde tabip subay olarak görev yapan personelin bir kısmı da sivil hastanelere yönlendirilmiştir. Bununla birlikte tabip subay yetiştirilme uygulamasına da son verilmiştir. Bu kararların ardından da askeri birliklerde ortaya çıkan doktor açığı Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol ile Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen sivil doktorlar aracılığıyla karşılanmaya çalışılmıştır. Diğer yandan daha önce ilk müdahalenin ardından askeri hastanelere sevk edilen yaralı askerler artık en yakın devlet hastanelerine gönderilmeye başlanmıştır.

"SAĞLIK HİZMETLERİ ÖRGÜTLENMESİNDE YERİ DOLDURULAMAYACAK BİR BOŞLUK YARATMIŞTIR"

Askeri birliklerdeki sağlık hizmet birimlerinin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesinin gerekçesi halen tam olarak açıklanamamış, bu düzenlemeyle de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık hizmetleri örgütlenmesinde yeri doldurulamayacak bir boşluk yaratılmıştır. Muhalefetin ve Türk Tabipler Birliği gibi sağlık meslek örgütlerinin tüm uyarılarına karşın askeri hastanelerin kapatılmasından geri adım atılmamış ve birliklere sivil hekimlerin geçici görevlendirmeyle gönderilmesine devam edilmiştir.

"ELEŞTİRİLERİ HULUSİ AKAR DA KABUL ETMİŞTİ"

Bu uygulamalar sonrasında üs bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda yaralanan askerlere yapılan müdahaleler yeterince sağlıklı olamamıştır. Çünkü savaş cerrahisi ayrı bir uzmanlık alanıdır ve sivil hekimlerin bu konuda askeri hekimler kadar yeterli bilgilerinin bulunması beklenemez. Eleştirilerimizin haklılığı 2022 yılının Ağustos ayında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarıyla da doğrulanmıştır. Akar, 'Bu konuda taleplerimiz, isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız var. Bu konuda hem Cumhurbaşkanımızın çözüm oluşturulması için direktifleri var hem de Sağlık Bakanımızın olumlu yaklaşımları var. İnşallah onları da önümüzdeki günlerde yoluna koyacağız' ifadelerini kullanmıştır. Ancak halen askeri sağlık sistemini kuracak bir adım atılmamıştır."

"ASKERİ HASTANELERİN KAPATILMASININ ARDINDAN BUGÜNE KADAR KAÇ ASKERİMİZ YARALANMIŞ, YARALI ASKERLERİMİZİN KAÇI ŞEHİT OLMUŞTUR"

Emir, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e şu soruları yöneltti:

"15 Temmuz darbe girişimi sonrasında askeri hastaneler hangi gerekçeyle kapatılmıştır?

-Tabip subay yetiştirilmesinin sona erdirilmesi kararı hangi gerekçelere dayanarak alınmıştır?

-Bir önceki Milli Savunma Bakanının bu konuda bir adım atılacağını açıklamasına karşın bugüne kadar neden herhangi bir gelişme yaşanmamıştır?

-Üs ve operasyon bölgelerinde yaralanan askerlere yapılan ilk müdahale yeterli düzeyde midir?

-Askeri hastanelerin kapatılmasının ardından bugüne kadar, kaç askerimiz yaralanmış, yaralı askerlerimizden kaçı şehit olmuştur?

-Askeri sağlık sistemini yeniden kurmak için önümüzdeki günlerde bir adım atılacak mıdır?"

Kaynak: ANKA
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