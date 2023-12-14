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CHP Milletvekili Mustafa Erdem, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı eleştirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Mustafa Erdem, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı eleştirdi

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Hazine arazilerini otel ve günübirlik tesis yapmak üzere şirketlere satmaya devam ettiğini ve ülkenin cennet koylarını yok ettiklerini söyledi.

CHP Milletvekili Mustafa Erdem, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nı eleştirdi
14.12.2023 - 13:47,  Güncelleme: 13:47
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CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, TBMM Genel Kurulu'nda, "Bu iktidarın bakanlığı da değişse bakanı da değişse uygulama değişmiyor, ne bulsalar satıyorlar. Ülkenin vatandaşlığını bile satışa çıkardılar. 2002 yılından önce kimsenin aklına gelmeyen bu akıl, bunların aklından hiç çıkmıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ege ve Akdeniz'de denize sıfır noktasındaki Hazine arazilerini otel, günübirlik tesis yapmak üzere şirketlere satmaya devam ediyor. Siz bu ülkenin cennet koylarını cehenneme çevirdiniz. Rant için ne ağaç bıraktınız ne kuş ne deniz ne de koy" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem şunları söyledi:

"BU BÜTÇE HALKA DAHA DA DERİN BİR YOKSULLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY GETİRMEMEKTEDİR"

"2024 yılı bütçesi biz hangi bakanlığı konuşursak konuşalım emeğiyle geçinenler için daha fazla yoksulluk daha fazla borç yükü daha fazla yıkım bütçesidir. Biz hangi bakanlığı konuşursak konuşalım daha fazla çevre katliamı daha fazla rant bütçesidir. Bu bütçe iktidarın, 'Türkiye Yüzyılı' olarak tariflediği cumhuriyetin ikinci yüzyılında sermaye gruplarının daha da zenginleştirilebilmesi için hazırlanan bir bütçedir. Bu bütçe halka daha da derin bir yoksulluktan başka bir şey getirmemektedir. Ülkenin hali ortada ama hala bu halkı aldatmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bağımsız araştırmalara göre bugün ülkede işsizlerin sayısı 8.1 milyona ulaşmış, her 5 gençten biri, her 3 kadından biri maalesef işsiz.

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında asgari ücretten daha düşük maaş alan işçilerin oranı Türkiye yüzde 24.4 iken bu oran 2022 yılında yüzde 33.8'e yükselmiş. TÜRK-İş'in araştırmasına göre Kasım 2023'te dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 14 bin 25 lira, bu da 10 işçiden 6'sının açlık sınırının altında ücret aldığını gösteriyor. Bir evden 4 kişi çalışsa yoksulluk sınırı olan 45 bin 686 lirayı kazanamıyor. AKP iktidara geldikten sonra bu halk fakirleşmiş. AKP ülkesinden yarısından çoğunu asgari ücretli yapmış, ülkenin yarısını yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum etmiş. Yine ayak oyunlarıyla emekçi açlığa mahkum edilmeye çalışılıyor.

"NE BULSALAR SATIYORLAR, ÜLKENİN VATANDAŞLIĞINI BİLE SATIŞA ÇIKARDILAR"

Artan ekonomik kriz karşısından halkın güvenceli bir geleceğe sahip olması mümkün değildir. Bu bütçeyle emeklinin, emekçinin insanca yaşayabilmesi mümkündür. Bu bütçe vergi yükü gelmiş geçmiş tüm bütçelerden daha ağır bir şekilde halkın sırtına yüklenmektedir. Bütçe kanuna göre toplanacak vergilere baktığımızda geçen yıla oranla tam yüzde 132 artış göstermektedir. Dahası ÖTV yüzde 175, gelir vergisi yüzde 140, KDV yüzde 120, damga vergisi yüzde 160, şans oyunları vergisi yüzde 320 artırılarak halk vergi yükü altında ezilmektedir. İktidar vergiyi tabana yaymaktan bahsederken halka kaşıkla verdiğini kepçeyle geri alacağının üzerini kapatmak istiyor.

Bu iktidarın bakanlığı da değişse bakanı da değişse uygulama değişmiyor, ne bulsalar satıyorlar. Ülkenin vatandaşlığını bile satışa çıkardılar. 2002 yılından önce kimsenin aklına gelmeyen bu akıl, bunların aklından hiç çıkmıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ege ve Akdeniz'de denize sıfır noktasındaki Hazine arazilerini otel, günübirlik tesis yapmak üzere şirketlere satmaya devam ediyor. Siz bu ülkenin cennet koylarını cehenneme çevirdiniz. Rant için ne ağaç bıraktınız ne kuş ne deniz ne de koy."

Kaynak: ANKA
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