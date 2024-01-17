CHP Milletvekili Seyit Torun, Saraylara Ayrılan Bütçeyi Eleştirdi

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, "En düşük emekli maaşını 10 bin lira olarak belirlemek açık açık emekliye 'öl, yaşama, açlığa mahküm ol' demektir. Emekliye 'öl' diyen AKP Genel Başkanı maşallah saraylarından bütçe esirgemiyor. Marmaris'teki yazlık saraya, Ahlat'taki kışlık saraya ve Ankara'daki Kaçak Saraya 1 milyar 343 milyon 935 bin lira bütçe ayrıldı. Ejder meyvesi tüketilen saraylarda ne eksik olabilir ki? Korkarım ki sarayların duvarlarını da bu gidişle altınla, zümrütle kaplayacaklar" açıklamasını yaptı.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, 2024 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan Cumhurbaşkanlığı Okluk Devlet Konukevi ve Ahlat Köşkü ile ilgili maliyetlerine ilişkin verilere tepki gösterdi. Torun, şunları söyledi:

"Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşını 10 bin lira olarak açıkladı. Bütün Türkiye bu maaşın ne anlama geldiğini biliyor. Ama biraz daha netleştirelim: Türkiye'de yoksulluk sınırı 47 bin lira, bir kişinin aylık yaşam maliyeti 19 bin lira, açlık sınırı ise 16 bin 500 lira. Bu şartlarda en düşük emekli maaşını 10 bin lira olarak belirlemek açık açık emekliye 'öl, yaşama, açlığa mahküm ol' demektir.

Emekliye 'öl' diyen AKP Genel Başkanı maşallah saraylarından bütçe esirgemiyor. 15 Ocak'ta Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 2024 yılı için Marmaris'teki yazlık saraya, Ahlat'taki kışlık saraya ve Ankara'daki Kaçak Saraya 1 milyar 343 milyon 935 bin lira bütçe ayrıldı.

Yanlış anlaşılmasın bu bütçe sarayların günlük giderleri için değil saraylardaki bakım, onarım, tadilat ve teçhizat gereksinimleri için… Günlük giderleri apayrı rakamları.

Saraylara ayırılan bütçenin harcama kalemlerini bir yazılı soru önergesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sorduk. Müspet bir cevap alacağımızı sanmıyorum. Zira ejder meyvesi tüketilen saraylarda ne eksik olabilir ki? Korkarım ki sarayların duvarlarını da bu gidişle altınla, zümrütle kaplayacaklar.

Bu ülkedeki yoksulluk, açlık ve sefalet tesadüf değil. Türkiye'deki enflasyon, Türk lirasındaki değer kaybı dış mihrakların oyunu değil. Çocuğuna bir ayakkabı alamayan babaların dramı kader planı değil. Halkımızın çektiği çile iktidarın saraylarda sürdüğü sefanın bir sonucudur, israfın bir sonucudur, müsrifliğin bir sonucudur. 31 Mart'ta saraylılara en sert cevabı sandıkta vereceğiz. Emekliyi, ücretli çalışanları ölüm maaşlarına layık görenlere o sarayları dar edeceğiz."

Torun, açıklamasında sözünü ettiği soru önergesinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a şu soruları yöneltti:

"Okluk, Ahlat ve Atatürk Orman Çiftliği üzerinde bulunan saraylardaki yatırımlara 2024 yılı için ayrılan 1 Milyar 343 Milyon 935 lira büyüklüğündeki bütçenin harcama kalemlerini ayrı ayrı açıklar mısınız?

Söz konusu saray yatırımları için ayrılan toplam bütçe 3 Milyar 714 milyon liradır. 4 milyar liraya yakın harcama ile halka sağlanan ve sağlanacak hizmetleri açıklar mısınız?

Önümüzdeki yıllarda yeni saray projelerinin hayata geçirilmesi düşünülmekte midir? Düşünülmekteyse söz konusu sarayların inşa edileceği şehirlerimizi ve bu projelerin maliyetlerini açıklar mısınız?"