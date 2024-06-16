CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi tutuklularını ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi tutuklularını ziyaret etti

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kurban Bayramı öncesi Gezi Parkı Davası'ndan cezaevlerinde bulunan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i ziyaret etti. Çakırözer, Gezi tutuklularının bir bayrama daha özgürlüklerinden mahrum girmemeleri gerektiğini belirterek, Türkiye'nin Gezi direnişinden suç üretme arayışından vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Çakırözer, Gezi davasının haksız, hukuksuz ve adaletsiz olduğunu vurgulayarak, tutukluların özgürlüklerine kavuşması gerektiğini ifade etti.

16.06.2024 16:15
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(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kurban Bayramı öncesi Gezi Parkı Davası'ndan Marmara ve Bakırköy cezaevlerinde bulunan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i ziyaret etti. Çakırözer, " Türkiye'nin artık Gezi direnişinden suç üretme arayışından vazgeçmesi gerekiyor. Mahkemeler ya da Anayasa Mahkemesi bu ayıbı artık bitirmeli, Gezi tutukluları bir bayrama daha özgürlüklerinden mahrum girmemeli" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kurban Bayramı öncesi Gezi Parkı Davası'ndan cezaevlerinde bulunan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i ziyaret etti. Kavala, Atalay, Kahraman, Özerden ve Mater, Çakırözer aracılığıyla tüm yurttaşların bayramını kutladı.

Çakırözer de ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, Gezi Davası'ndan yargılanan isimlerin bir bayrama daha cezaevinde girmemeleri için çağrıda bulundu. Çakırözer, şunları söyledi:

"Gezi Davası'nda yargılanan Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay ile Silivri Cezaevi'nde, Mine Özerden ve Çiğdem Mater ile de Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nde görüştüm. Genel Başkanımız Özgür Özel'in selam ve bayram kutlamasını ilettim. Osman Kavala 7 yıldır cezaevinde, bu onun cezaevinde geçirmek zorunda bırakıldığı 14'üncü bayramı. Tayfun Kahraman, Can Atalay, Mine Özerden ve Çiğdem Mater ise 6'ncı bayramlarını cezaevinde geçirmek zorunda bırakılıyor. Ailelerinden, sevdiklerinden ve özgürlüklerinden mahrumlar. Gezi davasından suç üretme, Gezi'yi kriminalize etme girişimi gerekçesiyle cezaevinde haksız, hukuksuz, adaletsiz bir şekilde yatırılıyorlar. Burada yattıkları her gün hayatlarından çalınıyor. Türkiye'nin artık bu ayıptan kurtulması gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, kendi mahkemelerimizin Osman Kavala hakkında, Gezi tutukluları hakkında verilen tahliye, beraat kararları var. Buna rağmen yıllardır bu zindanlarda tutuluyor olmaları büyük bir hukuksuzluk, büyük bir adaletsizlik."

"Demokratikleşmenin yolu Gezi'den geçer"

"Gezi davası tutuklularına yaşatılan hukuksuzluğun artık sona ermesi gerekiyor" diyen Çakırözer, "Artık bu ayıbın sona ermesi gerekiyor. Yargı sistemimizde sorumluluk kimdeyse gereğini yapmalı. Anayasa Mahkemesi önündeki dosyaya bakmalı, Yargıtay, mahkemeler yeniden yargılanmanın önünü açmalı. Bu insanların artık bir bayrama daha sevdiklerinden, özgürlüklerinden mahrum girmek zorunda kalmamaları gerekir. Türkiye'nin artık geziden suç üretme arayışından da bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye'nin demokratikleşmesinin, Türkiye'nin hukuk devletine kavuşmasının bir yolu da Gezi tutuklularının özgürlüklerine kavuşmasıdır" çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi tutuklularını ziyaret etti - Son Dakika

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