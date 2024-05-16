CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi'ne Karşı Çıktı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi'ne Karşı Çıktı

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi\'ne Karşı Çıktı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşülen Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi'ni desteklemediklerini ifade ederek,''Yıllarca FETÖ'ye de paralel yapı kurması için destek verdiniz, şimdi aynı şeyleri tekrar yapmaya çalışıyorsunuz. Bu Dışişlerinin itibarını hiç kimse zedelememeli. Mutlaka liyakatli kadroların eskisi gibi iş başına gelmesi lazım. Geçmişte yapılan işlere bakınca burada bir iyi niyet sezmek mümkün değil" dedi.

16.05.2024 14:49
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(ANKARA)- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşülen Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi'ni desteklemediklerini ifade ederek, "Yıllarca FETÖ'ye de paralel yapı kurması için destek verdiniz, şimdi aynı şeyleri tekrar yapmaya çalışıyorsunuz. Bu Dışişlerinin itibarını hiç kimse zedelememeli. Mutlaka liyakatli kadroların eskisi gibi iş başına gelmesi lazım. Geçmişte yapılan işlere bakınca burada bir iyi niyet sezmek mümkün değil" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 11 maddelik Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi görüşmelerinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, söz alarak ilgili teklife tepki gösterdi. Ağbaba, adeta gölge Dışişleri Bakanlığı kurulacak gibi durum olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi:

"Aslında bir paralel yapı kurulmaya çalışılıyor. Bu paralel yapı kurulurken de, biraz önce de arkadaşlarımız ifade etti, bu kritik öneme sahip görevlere kimler atanacak? Geçmiş tecrübelere bakarak herhalde aynı şeyler olacak. Hangi tarikata verilecek, hangi cemaate verilecek? Bu soruları da sormak gerekiyor. Cumhuriyet tarihinde olmayan ve başka ülkelerde olmayan da bir iş getiriyorsunuz. Paralel yapıdan bu kadar çektiğini iddia eden bir siyasetin de bunu yapmasına hakikaten hayret ediyoruz.

"EMLAKÇILIK MI YAPACAK DIŞİŞLERİ VAKFI"

Vakfın muhtelif finansal araçlar edinmesi, çeşitli ticari işletmelerle iştirakler kurması, dahası, Dışişleri Bakanlığına ait taşınmazlar üzerinde tasarruf sahibi olması öngörülüyor. Resmen vakfı emlakçılık yapmaya yönlendiriyor. Yani emlakçılık mı yapacak Dışişleri Vakfı? Bu sorunun sorulması lazım. Emlakçılık görevi mi? Teklifte 'Yurt içi ve yurt dışında emlakçılık ve inşaatçılık yapabilecek' deniliyor. Dışişleri Bakanlığının görevi bu mu, arsa peşinde koşmak mı? Yani bunu zaten sizde iyi yapan çok. Nerede rant var, nerede araziler kıymetli, bunu iyi biliyorsunuz zaten.

"İKTİDARA YAKIN GRUPLARIN TİCARİ FAALİYETLERİNE PARAVAN OLMASI İÇİN BU VAKIF KURULUYOR"

Yetki tanımlarında 'Eğitim kurumları açmak' diyor. Dışişleri Bakanlığının adını, itibarını, ciddiyetini tamamen yok edecek bir paralel yapı yaratılıyor. Dışişleri Vakfına vakıf niteliği gereği birçok alanda vergi muafiyeti sağlanacak. Böylelikle kamu adına çalıştırılacağı iddia edilen bir yapı vergi kaçakçılığının aracı haline getirilecek. Vakıf yönetiminde bir finans uzmanının yer alması mecburiyeti getiriyorsunuz. Dışişleri Bakanlığının temayüllerine ve kurumsal kültürüne aykırı. İktidara yakın grupların, isimlerin birtakım ticari faaliyet ve ilişkilerine paravan ve aracı olarak kullanmak için Dışişleri Bakanlığının yapılanmasını temelden değiştirmek için kurulduğu kanısındayız.

"BU TEKLİF YURT DIŞINDAKİ İTİBARIMIZIN DA SIFIRLANMASI ANLAMINA GELİYOR"

Dışişleri gibi köklü bir yapısı, geleneği olan bir teşkilatın bu şekilde ticari faaliyetler içinde adının alınması devlet geleneğimiz açısından kabul edilemez. Yurt dışındaki itibarımızın da sıfırlanması anlamına geliyor. Kanun amacında bahsedilen Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerini güçlendirilmesi ile personelin temsil kabiliyeti yüksek ve donanımlı yetiştirilmesi, desteklenmesi... Hakikaten inandırıcılık sıfır. Yani Türkiye'de onlarca, yüzlerce üniversite var; üniversitelerin bir taraftan içi boşaltılıyor, bir taraftan da kalifiye personel yetiştirmek için okullar kurulması söyleniyor. Dışişleri personel mülakatlarında neresi olduğunu hepimiz biliyoruz. Sizin Hükümetiniz döneminde maalesef bu Dışişlerinin yapısı bozuldu. Nasıl büyükelçi atadığınızı hakikaten biliyoruz. Rüşvet alan büyükelçiler var, Meclis'te bomba yağdıranların kardeşinin büyükelçi yapıldığı var, dil bilmeyen insanların büyükelçi yapıldığı var. Burada bir liyakatin aranmadığı gerçek.

"BU VAKFIN KURULMASI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN ETKİSİZLEŞTİRİLMESİ ANLAMINI TAŞIYOR"

Kanun teklifinde yükseköğretim kurumları kurmak var. Bir zamanlar FETÖ'ye teslim etmiştiniz, şimdi sizin desteğinizle yurt dışında özel okullar açtılar hatta işi Afrika ülkelerinde özel büyükelçilikler açmaya kadar götürdüler. Ne zaman FETÖ'yle bozuştunuz, ardından Maarif Vakfı eliyle yurt dışında okullar açılmaya başlandı. Mademki bu Maarif Vakfını açtınız, Dışişleri Vakfı'nı niye açıyorsunuz 'Dışişleri Bakanlığını destekleme' adı altında bir vakıf kurarak okullar açacaksınız, kendi ideolojik propagandanızla öğrenciler yetiştireceksiniz, sonra bu okuldan mezun olan öğrencileri Dışişlerine ve diğer kurumlara yerleştireceksiniz. Bunun amacı belli. Bu vakfın kurulması Dışişleri Bakanlığının güçlendirilmesi değil, tam anlamıyla etkisizleştirilmesi, itibarının yok edilmesi anlamını taşıyor.

Bakanlığa sürekli meslek dışı büyükelçi atamaları yapılması da zaten ortada. onlarca eski milletvekilinizi büyükelçi yaptınız, hiçbir Dışişleri deneyimi olmayan, dış politika deneyimi olmayan onlarca insan maalesef büyükelçi olarak atandı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü bir Bakanlığının itibarı dış ülkeler nezdinde tamamen bitirilecek. Resmen bir FETÖ taklidi yapılıyor. Yıllarca FETÖ'ye de paralel yapı kurması için destek verdiniz, şimdi aynı şeyleri tekrar yapmaya çalışıyorsunuz. Bu Dışişlerinin itibarını hiç kimse zedelememeli. Mutlaka liyakatli kadroların eskisi gibi iş başına gelmesi lazım. Geçmişte yapılan işlere bakınca burada bir iyi niyet sezmek mümkün değil. Geçmişteki atamalara baktığımız zaman bir liyakatin olacağını söylemek mümkün değil. Bu nedenle bu kanuna karşı olduğumuzu ifade ediyorum."

Kaynak: ANKA

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