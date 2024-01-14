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CHP Milletvekilinin Otomobili Minibüse Çarptı: Yaralılar Var - Son Dakika
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CHP Milletvekilinin Otomobili Minibüse Çarptı: Yaralılar Var

Sinop'ta CHP Milletvekili Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, aynı istikamette ilerleyen minibüse arkadan çarptı. Kazada, eski CHP Antalya milletvekili Çetin Osman Budak da yaralandı. Budak, kazanın CHP'li milletvekili Engin Altay'ın babasının vefatı nedeniyle Sinop'a gittikleri sırada meydana geldiğini belirtti. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

CHP Milletvekilinin Otomobili Minibüse Çarptı: Yaralılar Var
14.01.2024 - 11:44,
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SİNOP'ta CHP Milletvekili Barış Karadeniz'in kullandığı otomobilin aynı istikamette ilerleyen minibüse arkadan çarpmasıyla yaralanan eski CHP Antalya milletvekili Çetin Osman Budak, "CHP'li milletvekili Engin Altay'ın babası hayatını kaybetti. Onun için Sinop'a gidiyorduk. Yolda buzlanma varmış. Önümüzdekine çarptık. Ağır bir kazaydı. Emniyet kemeri korudu" dedi.

Kaza, dün akşam Sinop- Samsun kara yolu Demirci köyü mevkisinde meydana geldi. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen S.A.'nın kullandığı minibüse arkadan çarptı. Kazada, Barış Karadeniz ile yanında bulunan eski CHP Antalya milletvekili Çetin Osman Budak, minibüs sürücüsü S.A. ile yanındaki bir kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Durumu iyi olan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

'SAĞLIK DURUMUMUZ İYİ'

DHA muhabirinin telefonla sağlık durumlarını sorduğu eski CHP Antalya milletvekili ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Çetin Osman, durumunun iyi olduğunu açıkladı. Halen Sinop'ta olduğunu belirten Çetin Osman Budak, "CHP önceki dönem Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın babası Kazım Altay Sinop'ta hayatını kaybetti. Onun için Sinop'a gidiyorduk. Yolda buzlanma varmış. Önümüzdekine çarptık. Ağır bir kazaydı. Emniyet kemeri korudu. Benim ve Sinop Milletvekilimiz Barış Karadeniz'in de sağlık durumu iyi" dedi.

Kaynak: DHA
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