CHP MYK Toplantısında Kritik Gündem Maddeleri - Son Dakika
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CHP MYK Toplantısında Kritik Gündem Maddeleri

27.05.2025 09:20  Güncelleme: 09:32
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CHP'nin MYK toplantısında, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu, 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davası ve asgari ücret gibi konular ele alındı. CHP kurmayları, yargı sürecinin uzatılmasının amaçlandığını ifade etti ve mitinglerin devam edeceğini belirtti.

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP MYK'nın Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde yaptığı toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davası, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen mitingler ve asgari ücret konuları ele alındı. CHP kurmayları, kurultay iptal davasının 30 Haziran'a ertelenmesine ilişkin "'CHP'de tartışma görüntüsü var' izlenimi yaratmaya çalışıyorlar. AKP, CHP'nin yakaladığı ritmi bozmak için kurultay davası gündemde kalsın istiyor" ifadelerini kullandı.

CHP MYK, parti genel merkezinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında dün toplandı. Yaklaşık beş saat süren MYK toplantısının önemli gündem başlıkları arasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davası, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde ve her hafta sonu farklı illerde düzenlenen mitingler ve asgari ücret vardı. Parti kaynakları, erken seçim ve İmamoğlu'na özgürlük için yapılan mitinglerin devam edeceğini belirterek, "28 Mayıs çarşamba günü Esenler Dörtyol'da olacağız. Cumartesi günü Düzce'de, pazar günü de Antalya'dayız" dedi.

"Amaç CHP'yi karıştırmak"

CHP kurmayları, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı iptal davasının 30 Haziran'a ertelenmesine ilişkin "Amaç CHP'yi tartıştırmak. Kurultaya yönelik CHP lehine kararı açıklamak yerine, süreçten istifade etmeye, 'CHP'de tartışma görüntüsü var' izlenimi yaratmaya çalışıyorlar. Kurultaya itiraz süresinde itiraz yapılmamış, üzerinden bunca vakit geçmiş, ortaya hiç somut delil konulamamış. Ortada hukuken bir tartışma yok. Bilerek uzatılan bir yargı süreci var. Çünkü yargıda sürekli olmadık kararlar veriliyor. O yüzden herkes 'Bunu da yapabilirler' diyor. Böylece CHP kendi içinde kavgayı konuşmaya devam etsin, buraya takılıp kalsın. Sokaktaki ivmesini düşürsün... Biz buna bakmayacağız. Çalışmamıza devam edeceğiz. Türkiye; cumhurbaşkanı adayının çıkarılmasını, öğrencilerin serbest kalmasını bekliyor" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 19 Mart'ta başlayan İBB operasyonlarına karşı güçlü bir tepki verdiği de vurgulayan kurmaylar, "İyi bir ivme yakaladık. Toplumsal muhalefeti büyüttük. Gençler ile bir araya geldik, kitlesel eylemler gerçekleştirdik. AKP, CHP'nin yakaladığı ritmi bozmak için kurultay davası gündemde kalsın istiyor" dedi.

"Her senaryoyu tartışıyoruz"

CHP kaynakları, CHP'deki birlik görüntüsünün iktidarın canını sıktığını da belirterek, "AKP bunun için CHP'nin üstünde yargı sopasını sallandırıyor. Ancak Türkiye, CHP içindeki tartışmaları merak etmiyor. Kurultaydan olumsuz bir karar çıkmasını beklemiyoruz ama olumsuz kararlara yönelik de hazırlığımız var. Her senaryoyu tartışıyoruz" yorumunu yaptı.

Parti kaynakları, anayasa tartışmalarıyla AK Parti'nin, DEM Parti ile CHP'yi karşı karşıya getirmek istediğini de vurgulayarak, "İktidarın kutuplaşma politaksının sokakta karşılığı yok. Seçmenin derdi yalnızca saray iktidarıyla" değerlendirmesini yaptı. Kaynaklar "Kendi cephemizde olan ya da olma ihtimali olan gruplarla kavga edemeyiz. Demokrasi bloğunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Muhalefete saldırıp, hukuku yok sayıp diğer tarafta parlamentercilik oynamalarına da izin vermeyeceğiz. AKP, Anayasa ve yasalara uymayı öğrenene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

"emokrasi bloğunu güçlendirmeye devam edeceğiz"

CHP kurmayları, Meclis'e gelmesi beklenen infaz düzenlemesiyle ilgili de "Getirilecek teklifi görmek lazım. Muhalefet içi kavga aranıyor. Bunu yapmayacağız. Demokrasi bloğunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Her partinin attığı adımın karşılığını seçmenleri veriyor. Biz de yine doğru olduğuna inandığımız şeyi yapacağız, kimseyle kavga etmeyeceğiz. Partilerin süreçteki tutumlarını da seçmen takdir edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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