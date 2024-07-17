CHP MYK, tüzük kurultayı, KKTC ziyareti ve il başkanları toplantısı hazırlıklarıyla toplanacak

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(ANKARA) - CHP MYK, tüzük kurultayı, KKTC ziyareti, il başkanları toplantısı hazırlıkları, Meclis gündemindeki konular, emekli maaşı zammı gündemleriyle bugün toplanacak.

CHP MY'nın, bugün parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapacağı toplantıda, Kıbrıs Barış Harekatının 50'nci yıl dönümü dolayısıyla Özel ve CHP heyetinin KKTC ziyareti gündemde olacak. Özel'in Romanya ve Bosna Hersek'teki yaptığı temaslar da değerlendirilecek.

CHP'nin 27-28 Temmuz'da, Muğla'da yapmayı planladığı il başkanları toplantısının hazırlıkları da MYK toplantısının gündeminde olacak.

CHP'nin 4- 9 Eylül tarihlerinde Sivas'ta düzenleyeceği Tüzük Kurultayı hazırlıkları da sürüyor. MYK'nın Tüzük Kurultayı hazırlıklarını da ele alması bekleniyor.

AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullah Güler'in, 10 bin lira olan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltileceğini açıklamıştı. MYK, en düşük emekli maaşına yapılan 2 bin 500 liralık artış ve asgari ücrete ara zam yapılmamasını da değerlendirecek.

CHP TBMM Grup Başkanvekillerinin de katılacağı MYK toplantısında, Meclis gündemi de ele alınacak. Bu kapsamda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Vergi Paketi, 9'uncu Yargı Paketi ve Hayvan Hakları Yasası'nın MYK gündemine gelmesi bekleniyor.

CHP MYK'nın, ayrıca Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'nin 7'nci Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle disipline sevkini de gündemine alması bekleniyor.