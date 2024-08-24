CHP Niğde Milletvekili Gürer: Tarımda sulama ve kuraklık sorunu ciddi üretim kaybına neden oluyor

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(NİĞDE) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımda sulama ve kuraklık sorununa dikkati çekti. Memleketindeki çiftçileri ziyaret eden Gürer, "Sulama suyu sorunu, şeker pancarını geliştirmediği gibi başka ürünlerde de su sorunu bölgede ciddi anlamda üretim kaybına neden oluyor. Görüldüğü gibi binlerce dönüm arazideki şeker pancarı, ne yazık ki su sorunu nedeniyle gelişememiş durumda. Bu nedenle de önemli ölçüde ürün kayıpları var. Bölgede sulama suyu ile ilgili göletlerin bir an önce yapılması, artık Türkiye'nin yeraltı barajlarını oluşturmaya başlaması, suyu doğru yönetmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, memleketinde şeker pancarı ve lahana üreticisi çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Sulama ve kuraklık sorununa dikkati çeken Gürer, "Niğde'nin Ulukışla ilçesinde susuzluktan kavrulan lahana ve şekerpancarı tarlarını yerinde gördüm. Yağış sınırlı olan bölgelerde kuraklığın etkisi daha şiddetli hissediliyor" dedi.

"Susuzluktan kuruyan pancarlar artık kurtarılamaz"

Tarlada susuzluktan kuruyan pancarların artık kurtarılamayacağını belirten Gürer, şunları kaydetti:

"Bu saatten sonra buna su versen de bu pancarın zamanı geçti. Bu pancarın kurtarma umudu artık çok zor. Bu pancardan verim alma şansı hiç yok. Sulama suyu sorunu, şeker pancarını geliştirmediği gibi başka ürünlerde de su sorunu bölgede ciddi anlamda üretim kaybına neden oluyor. Görüldüğü gibi binlerce dönüm arazi şeker pancarı, ne yazık ki su sorunu nedeniyle gelişememiş durumda. Bu nedenle de önemli ölçüde ürün kayıpları var. Bölgede sulama suyu ile ilgili göletlerin bir an önce yapılması, yeraltı suyu ile ilgili artık Türkiye'nin yeraltı barajlarını oluşturmaya başlaması, suyu doğru yönetmesi gerekiyor. Tarımda da çok su isteyen ürünlerin, su fakiri olan bölgelerde üretilmemesi yönünde çalışmalara ihtiyaç var. Bu şeker pancarı tarlası, kuraklığın etkisiyle ne yazık ki ciddi üretim kaybına yol açtığı gibi verim de düşecek. Kotayı tamamlayamazsa bir de ceza ödemek durumunda kalacak çiftçi. Sözleşmeli tarım yaptığı için tarlaya ekiyor, ektiği ürün bu şekilde bir afetle karşılaştı. Kotayı tamamlayamadığı için bir de ceza ödüyor. En azından ÇKS'si olsun olmasın, bu tür mağduriyet yaşayan çiftçilere Cumhurbaşkanlığı üzerinden destek sağlanmalı ve sözleşmeli varsa fabrikalar da tespit yaparak bu tür mağduriyetler karşısında çiftçiye ceza uygulamaları gerçekleştirmemeli. Bunun sonunda çiftçi, hem ürünü yok, hem üretimi yok, hem geliri yok, sonunda da tarladan oluyor ve büyük sorunlar devam edip gidiyor."

"Vatandaş bin metreden su getiriyor"

Gürer'in sorunlarını dinlediği pancar çiftçisi Erhan Yücel, şeker pancarının suya yüksek oranda ihtiyaç duyan bir bitki olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şeker pancarı su isteyen bir mahsul. Yeraltı suyumuz oldukça çekildi. Şu anda 4-5 tane kuyudan 10-15 fiskiyelik suyu ancak elde edebiliyoruz. O da olan yerlerde. Buraya vatandaş bin metreden su getiriyor boruyla; bu, ayriyeten bir maliyet. Elektrik paralarının yüksek olması nedeniyle bu şekilde pancardan ne alabiliriz? Zaten şu anda pancarın alan fiyatı, birim fiyatı, hiçbir şey belli değil. Geçen yıl bizim köyümüzde pancar ekicisi örneğin 100 kişiden 70'i ekiyorsa, şu an 100 kişiden 10 kişi ancak ekiyor."

"Tarlalar miras yoluyla kaldığı için ÇKS'ye kayıt yaptıramıyorum"

Çiftçi Erhan Yücel ise miras yoluyla bölünmüş tarlalar nedeniyle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olamamalarının büyük bir sorun yarattığını söyledi. "Bir de bizim burada miras yoluyla tarlalar kaldığı için bu sebeple ben ÇKS yaptıramıyorum" diyen Yücel, "100 dönüm tarla işliyorum, elimde olan ÇKS şu an kendi şahsıma 10 dönüm ya çıkar ya çıkmaz. Ama işlemeye baktığın zaman 100 dönüm. Ben bu sefer ne destek alabiliyorum ne pancar dahi sözleşmeli olduğu için ÇKS gösteremediğim için pancarı dahi ekemiyorum. Birilerinin tarlasını Yücel göstererekten ÇKS'yi o yollarla çözmeye çalışıyoruz. Miras kaldığı zaman, mirasın çoğu zaten vefat etmiş veya burada değil. İmza alma şansımız yok. Ondan dolayı bu toplulaştırmaya da bir çözüm üretilmeli" şeklinde konuştu.

"Kayıt yaptıramayan çiftçi kuraklık yardımından faydanalanamıyor"

CHP Ulukışla İlçe Başkanı Hüseyin Toker ise çiftçilerin ÇKS'den yararlanamamasının kuraklık yardımlarına ulaşamamalarına neden olduğunu ifade ederek, "Bölgenin genel sorunu bu aslında. Çiftçi kuraklık nedeniyle ilçe tarıma başvurduğunda orada ÇKS isteniyor ama çiftçi de tarlası hisseli olduğu için, varisli olduğu için ÇKS'sini çıkartamıyor. Böylece de kuraklık yardımlarından yararlanamıyor." diye konuştu.