CHP\'nin 20\'nci Olağanüstü Kurultayı Başladı

Güncel

Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum

Çektiği video ile isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar

Çok fazla alkol aldığı için cinsel organı tamamen kesildi

İsrailli rakibiyle değil de kendi ayakkabısıyla tokalaştı

(ANKARA) - CHP'nin tüzük değişikliklerinin ele alınacağı 20'nci Olağanüstü Kurultayı başladı. Kurultay'ın Divan Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek seçildi.

CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'nın açılışını CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı. Ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra bazı delegelerin önerisiyle Divan Başkanlığına oy birliğiyle Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek seçildi.

Divan Başkanı sıfatıyla açış konuşması yapan Zeybek, CHP'nin 47 yıl sonra ilk defa seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olarak seçildiklerini hatırlatarak sözlerine başladı. "Büyük bir sorumluluk ile iktidarımızı hedefleyerek yolumuza devam ediyoruz" diyen Zeybek, şunları söyledi:

"CHP'yi elbirliğiyle iktidara taşıyacağız"

"Kurultayda pek çok konu başlığını görüşeceğiz. Birleşerek dayanışma duygularını genişleterek güçlenerek omuz omuza çıkacağız. Tüzük kurultayı değişiklik metni 10 binden fazla üyemizin görüşü alındı ve ortak metin olarak kurultayımıza sunuldu. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılını aydınlatacak kurultay gerçekleştiriyoruz. CHP'yi elbirliğiyle iktidara taşıyacağız."

CHP 20'nci Olağanüstü Kurultay Başkanlığı'na Kurul Üyelikleri için Başkan Yardımcısı olarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve PM Üyesi Saniye Barut, yazman olarak İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, Kastamonu İl Başkanı Dilek İlke Karabacak, Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksek Bozdağ, Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir oybirliğiyle seçildi. Kurul üyelerinin seçiminin ardından CHP 20'nci Olağanüstü Kurultayı için hazırlanan video izletildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, salona gelişinde Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner karşıladı. Özel, kurultay salonuna eski genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile birlikte geldi. CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kurultaya katılmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmaması nedeniyle protokelde yer alan ismi kaldırıldı ve yerine eski genel başkanlardan Altan Öymen oturdu.

Kurultaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.

Kurultay için bestelenen şarkıda, "CHP birleştirir herkesi, ikinci yüzyılda daha gürdür sesi" sözleri yer aldı.