CHP\'nin 20\'nci Olağanüstü Kurultayı Sonuçlandı

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(ANKARA) - CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'nda maddelerin oylandığı gün sona erdi. Genel Merkez'in kurultaya getirdiği metin, hiçbir değişiklik olmadan oy çokluğuyla kabul edildi.

CHP'nin "İkinci Yüzyılda Değişim Kurultayı" başlıklı 20'nci Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nda, oylama günü sona erdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açış konuşmasının ardından basına kapanan kurultayda, maddelere saat 14.30 itibarıyla geçildi. Yaklaşık 20.30 civarında, ön seçim yöntemlerini tanımlayan 52'nci maddenin görüşmelerine başlandı. Bu madde üzrindeki görüşmeler yaklaşık iki saat sürdü. Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, madde binin üzerinde kabul oyu alırken 30 civarında ret oyu verildi. 52'nci maddenin geçmesinin ardından kalan dokuz maddenin tamamı yaklaşık yarım saat içinde kabul edildi.

"Türkiye yarın bambaşka bir CHP'ye uyanacak"

CHP Lideri Özel, kurultayın oylama gününün kapanışında bir konuşma yaptı. Özel, CHP açısından tarihi bir günü geride bıraktıklarını vurguladı. Önümüzdeki iki gün boyunca sürecek program çalışmasının da çok önemli olduğuna dikkati çekti. Tüzük kurultayı sonrasında ortaya çıkan tablonun kazananı veya kaybedeni olmadığını dile getiren Özel, kazananın CHP olduğunu söyledi. CHP içinde çekişme varmış gibi göstermeye çalışanların boşa düşmesi açısından alınan sonucun kıymetli olduğunu ifade eden CHP lideri, Türkiye'nin yarın bambaşka bir CHP'ye uyanacağını vurguladı. Kurultayın büyük bir mütabakat zemininde tamamlandığını açıklayan Özel, tüzüğün hiçbir maddesini örgüt aleyhine istismar etmeyeceklerine dair söz verdi. 52'nci maddeye dikkati çeken Özel, parti örgütünün vereceği kararın CHP'nin kararı olacağını belirtti. Hazırlayacakları yönetmeliklerle bir erken seçime hazırlıklı olacaklarını aktaran Özel, bir sonraki seçim için hazırlanacak milletvekili listesinin CHP'nin iktidar grubunu oluşturacak liste olacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu gerilimi

Kurultayda maddeler üzerine görüşmeler devam ederken Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, söz aldığı sırada, kürsüden Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gelmeyişini eleştirdi. Bunun üzerine Ankara Milletvekili Deniz Demir, oturduğu yerden Horzum'a tepki gösterdi. Özel, kapanış konuşmasında bu anlara ilişkin salondan kavga, gürültü haberlerinin çıkması için iştahla bekleyenlere fırsat vermeyen delegelere teşekkür ederek yaşanan tek gerginliğin de nazar boncuğu olduğunu ifade etti.