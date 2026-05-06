CHP'nin 38. Olağan Kurultay Davası... İbb Davasında İtirafçı Olan Adem Soytekin Dinlenecek, Duruşma 1 Temmuz'a Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'nin 38. Olağan Kurultay Davası... İbb Davasında İtirafçı Olan Adem Soytekin Dinlenecek, Duruşma 1 Temmuz'a Bırakıldı

06.05.2026 11:30  Güncelleme: 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük iddiasıyla ilgili davada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik İBB davasında itirafçı olan Adem Soytekin’in tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Duruşma, 1 Temmuz'a bırakıldı.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük iddiasıyla ilgili davada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik İBB davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Duruşma, 1 Temmuz'a bırakıldı.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin, aralarında Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişinin "Seçim Kanunu'na muhalefet" suçundan, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya devam edildi.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. İlk olarak savunma yapan müşteki Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, "Bu dava basit bir usulsüzlük değil, demokratik iradenin parayla satın alınmak üzere kamu düzenine yönelmiş bir suçun yargılandığı davadır. Bazı delegelere sistematik biçimde maddi fayda sağlanarak irade yönlendirilmiştir. Kurultay iradesi kümülatif şekilde sakatlanmıştır. Burada siyasi irade gaspı söz konusudur. Bu şüphe götürmez bir gerçektir. Müvekkilim Lütfü Savaş bireysel fayda gütmeden duruma tepkisini göstermiştir. Dava bireysel değil kamusal nitelik taşımaktadır. Sanıkların cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

İBB Beltur Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama'nın avukatı Onur Cingil, müvekkilinin rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılmadığını belirterek  mazeret sundu.

Batman delegesi sanık Hüseyin Yaşar'ın avukatı, isimlerini verdikleri tanıkların 11 Eylül'de dinlenmesi için Batman'da mahkeme tarafından tarih verildiğini belirterek, bu beyanların beklenmesini talep etti.

"Tanık Çultu, mahkemeyi yanıltmaya çalışmakta"

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan ise tanık Murat Çultu'nun, olay sürecinde parti üyesi olmadığını, mahkemeyi yanıltmaya çalıştığını söyledi. Bu yüzden Yargıtay'dan parti üyeliğini ne zaman sonlandırdığının sorulmasını isteyen Çağlayan, diğer tanıklar Kemal Çiftçi ve Kemal Ölmez'in partiden ne zaman ihraç edildiklerine dair kararın da dosyaya istenmesini talep etti.

Çağlayan ayrıca, "Veysi Uyanık, Özgür Karabat ile kurultay sonrasında bu dosyadaki iddialara ilişkin görüşme yaptığını ve o esnada adı geçen Ali Abbas Ertürk'ün orada olduğunu beyan etmiştir. Maddi gerçeğin ortaya çıkması için CHP PM üyesi Ertürk'ün tanık olarak dinlenmesini istiyoruz" dedi.

Dosyaya gönderilen Aziz İhsan Aktaş iddianamesi: "Hukuki güvenlik hakkının ihlali"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dosyaya gönderilen Aziz İhsan Aktaş iddianamesine değinen Çağlayan, "Dosyaya ilişkin işlemler ancak mahkeme tarafından yapılabilir. El çektiği bir dosyayla ilgili usul işlemi yapması, savcılık eliyle hem sanıklar hem de ilgisi olabilecek kişiler tarafından hukuki güvenlik hakkının ihlali niteliğinde olur. Bu nedenle gelen iddianameye istinaden herhangi bir muhakeme işleminin tesis edilmemesi talep olunur" beyanında bulundu.

Baki Aydöner: "İki tanığın da ifadesi çelişkili"

Duruşmada sanık olan CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, SEGBİS üzerinden dinlendi. Aydöner, şu savunmayı yaptı:

"Benim ismimi geçiren iki tanık beyanıyla ilgili konuşmak istiyorum. Tolgahan Erdoğan'ın elinde çantalarla otele girdiği, Veysi Uyanık'ın ise Özgür Karabat'ın şoförünün bana kartları verdiği beyanı nedeniyle dosyada sanık oldum. Bu iki tanığın ifadesinde de beyanlarının çelişkili olduğunu gördük. Kendi beyanlarıyla kendini çürütmüştür Tolgahan Erdoğan. Veysi Uyanık da aynı şekilde ki beyanlarının husumete dayalı olduğunu kendisi de söylemiştir. Veysi Uyanık mahkemeyi yanlış yönlendirmiştir. 6 Mayıs'ta üç fidanımızı kaybettiğimiz bugün de böyle bir konuşmayı yapmaktan da hicap duyuyorum. Beraatimi talep ediyorum."

"Veysi Uyanık'ın senaryosuyla müvekkilim yargılanmakta"

Aydöner avukatı Aysun Okur da Veysi Uyanık'ın müvekkiline olan husumetini kanıtladığını belirterek, "Tanık, tanıklığını yapar ve çekilir. Ama nasıl bir husumeti varki televizyon kanallarında beyanlarına devam etmektedir. Sabah'a 'Baki Aydöner'i dövecektim, elimden zor aldılar' şeklinde bir röportajı dahi var. Yargı sürecini etkilemeye yönelik davranış sergilemektedir. Bu tanığın husumeti açıkça ortadadır. Tanık bu davada tanık değil, sanık olmalıdır. Bu tanığın beyanlarının nazara alınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Maalesef Savcılığa yaptığımız başvurular takipsizlikle sonuçlandığı için bu tanıklar televizyon kanallarında konuşmayı meşru bir hak olarak görmüşlerdir. Veysi Uyanık'ın senaryosuyla müvekkilim yargılanmaktadır. Müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini istiyoruz. Sırrı Küçük ve İlyas Şahin'in de tanık olarak dinlenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Tanık Alagöz: "Delegeler herhangi maddi manevi talepte bulunmamıştır"

Avukat beyanlarının ardından tanık Erzurum delegesi Erturan Alagöz dinlendi. Tanık Alagöz, "Delegeler herhangi maddi manevi bir talepte bulunmamıştır. Yusuf Göğerkaya görevden alınacağını anlayınca bana tehdit mesajları attı. Daha önce de adliye ve emniyette de ifadelerim mevcuttur. Kurultay günü de bir para alışverişi gibi bir durum görmedim" dedi.

Adem Soytekin'in dinlenmesine itiraz: "Yalan tanıklık yaptığı beyanlarıyla ortaya çıktı"

Duruşmada daha sonra duruşma savcısına söz verildi. Savcı, İBB davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in olaya ilişkin ifadelerinin bulunduğu gerekçesiyle tanık olarak dinlenilmesini istedi, Savcı, tanık dinlenmesine ilişkin talimat yazısı yazan Batman 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talimat cevabının beklenmesini talep etti.

Adem Soytekin'in dinlenmesi talebine itiraz eden avukat Çağlar Çağlayan, "İstanbul'daki davada Soytekin'in yalan tanıklık yaptığı beyanlarıyla ortaya çıkmıştır. Bu yüzden tanıklığına itiraz ediyoruz" dedi.

Ara kararını açıklayan Mahkeme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/234859 sayılı soruşturma dosyasında beyanı bulunan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi için ilgili mahkemeye talimat yazılmasına ve SEGBİS üzerinden hazır edilmesine hükmetti.

Ara kararda, sanık Ekrem İmamoğlu'nun müdafiinin tanık olarak dinlenmesini talep ettiği Ali Abbas Ertürk'e ilişkin talebin, açık kimlik ve adres bilgilerinin bildirilmesi halinde gelecek celse değerlendirilmesine karar verildi.

Sonraki duruşma 1 Temmuz'da

Mahkeme ayrıca, sanık Özgen Nama'nın savunmasının alınması için talimat yazılmasına, tanık Murat Çultu'nun CHP üyeliğinden ne zaman istifa ettiğinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan sorulmasına ve tanıklar Kemal Çiftçi ile Kemal Ölmez'in ihraç kararlarının CHP'den istenmesine hükmetti. Bir sonraki duruşma 1 Temmuz'da görülecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin 38. Olağan Kurultay Davası... İbb Davasında İtirafçı Olan Adem Soytekin Dinlenecek, Duruşma 1 Temmuz'a Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santos’ta kriz Neymar’ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor Santos'ta kriz! Neymar'ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Kılıçdaroğlu cephesinden ’mutlak butlan’ çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı Kılıçdaroğlu cephesinden 'mutlak butlan' çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe’ye Skriniar’dan bir kötü haber daha Fenerbahçe'ye Skriniar'dan bir kötü haber daha
Arda Turan’dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti
Günün magazin bombası: Eda Sakız ve Burak Bulut boşanıyor Günün magazin bombası: Eda Sakız ve Burak Bulut boşanıyor
Vapurda sır olay Cansız bedeni Haydarpaşa açıklarında bulundu Vapurda sır olay! Cansız bedeni Haydarpaşa açıklarında bulundu
Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi “Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi“ projesini görüştü Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi "Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi" projesini görüştü
TCMB Başkanı Karahan: Savaş kararlılığımızı değiştirmiyor TCMB Başkanı Karahan: Savaş kararlılığımızı değiştirmiyor
Süper Lig ekibi, Amedspor’u tebrik paylaşımını kaldırdı Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı
Okan Buruk’tan Bertuğ Yıldırım’a kanca Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
11:41
Bakan Şimşek’ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
Bakan Şimşek'ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
11:39
Hürmüz’de Fransız gemisi vuruldu
Hürmüz'de Fransız gemisi vuruldu
11:30
Özgür Özel’den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
11:26
Kenan Yıldız’dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
Kenan Yıldız'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
11:08
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
09:52
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
09:46
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 12:29:56. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'nin 38. Olağan Kurultay Davası... İbb Davasında İtirafçı Olan Adem Soytekin Dinlenecek, Duruşma 1 Temmuz'a Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.