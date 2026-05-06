CHP'nin 38. Olağan Kurultay Davası... İbb Davasında İtirafçı Olan Adem Soytekin Dinlenecek, Duruşma 1 Temmuz'a Bırakıldı

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük iddiasıyla ilgili davada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik İBB davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Duruşma, 1 Temmuz'a bırakıldı.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin, aralarında Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişinin "Seçim Kanunu'na muhalefet" suçundan, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya devam edildi.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. İlk olarak savunma yapan müşteki Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, "Bu dava basit bir usulsüzlük değil, demokratik iradenin parayla satın alınmak üzere kamu düzenine yönelmiş bir suçun yargılandığı davadır. Bazı delegelere sistematik biçimde maddi fayda sağlanarak irade yönlendirilmiştir. Kurultay iradesi kümülatif şekilde sakatlanmıştır. Burada siyasi irade gaspı söz konusudur. Bu şüphe götürmez bir gerçektir. Müvekkilim Lütfü Savaş bireysel fayda gütmeden duruma tepkisini göstermiştir. Dava bireysel değil kamusal nitelik taşımaktadır. Sanıkların cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

İBB Beltur Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama'nın avukatı Onur Cingil, müvekkilinin rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılmadığını belirterek mazeret sundu.

Batman delegesi sanık Hüseyin Yaşar'ın avukatı, isimlerini verdikleri tanıkların 11 Eylül'de dinlenmesi için Batman'da mahkeme tarafından tarih verildiğini belirterek, bu beyanların beklenmesini talep etti.

"Tanık Çultu, mahkemeyi yanıltmaya çalışmakta"

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan ise tanık Murat Çultu'nun, olay sürecinde parti üyesi olmadığını, mahkemeyi yanıltmaya çalıştığını söyledi. Bu yüzden Yargıtay'dan parti üyeliğini ne zaman sonlandırdığının sorulmasını isteyen Çağlayan, diğer tanıklar Kemal Çiftçi ve Kemal Ölmez'in partiden ne zaman ihraç edildiklerine dair kararın da dosyaya istenmesini talep etti.

Çağlayan ayrıca, "Veysi Uyanık, Özgür Karabat ile kurultay sonrasında bu dosyadaki iddialara ilişkin görüşme yaptığını ve o esnada adı geçen Ali Abbas Ertürk'ün orada olduğunu beyan etmiştir. Maddi gerçeğin ortaya çıkması için CHP PM üyesi Ertürk'ün tanık olarak dinlenmesini istiyoruz" dedi.

Dosyaya gönderilen Aziz İhsan Aktaş iddianamesi: "Hukuki güvenlik hakkının ihlali"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dosyaya gönderilen Aziz İhsan Aktaş iddianamesine değinen Çağlayan, "Dosyaya ilişkin işlemler ancak mahkeme tarafından yapılabilir. El çektiği bir dosyayla ilgili usul işlemi yapması, savcılık eliyle hem sanıklar hem de ilgisi olabilecek kişiler tarafından hukuki güvenlik hakkının ihlali niteliğinde olur. Bu nedenle gelen iddianameye istinaden herhangi bir muhakeme işleminin tesis edilmemesi talep olunur" beyanında bulundu.

Baki Aydöner: "İki tanığın da ifadesi çelişkili"

Duruşmada sanık olan CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, SEGBİS üzerinden dinlendi. Aydöner, şu savunmayı yaptı:

"Benim ismimi geçiren iki tanık beyanıyla ilgili konuşmak istiyorum. Tolgahan Erdoğan'ın elinde çantalarla otele girdiği, Veysi Uyanık'ın ise Özgür Karabat'ın şoförünün bana kartları verdiği beyanı nedeniyle dosyada sanık oldum. Bu iki tanığın ifadesinde de beyanlarının çelişkili olduğunu gördük. Kendi beyanlarıyla kendini çürütmüştür Tolgahan Erdoğan. Veysi Uyanık da aynı şekilde ki beyanlarının husumete dayalı olduğunu kendisi de söylemiştir. Veysi Uyanık mahkemeyi yanlış yönlendirmiştir. 6 Mayıs'ta üç fidanımızı kaybettiğimiz bugün de böyle bir konuşmayı yapmaktan da hicap duyuyorum. Beraatimi talep ediyorum."

"Veysi Uyanık'ın senaryosuyla müvekkilim yargılanmakta"

Aydöner avukatı Aysun Okur da Veysi Uyanık'ın müvekkiline olan husumetini kanıtladığını belirterek, "Tanık, tanıklığını yapar ve çekilir. Ama nasıl bir husumeti varki televizyon kanallarında beyanlarına devam etmektedir. Sabah'a 'Baki Aydöner'i dövecektim, elimden zor aldılar' şeklinde bir röportajı dahi var. Yargı sürecini etkilemeye yönelik davranış sergilemektedir. Bu tanığın husumeti açıkça ortadadır. Tanık bu davada tanık değil, sanık olmalıdır. Bu tanığın beyanlarının nazara alınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Maalesef Savcılığa yaptığımız başvurular takipsizlikle sonuçlandığı için bu tanıklar televizyon kanallarında konuşmayı meşru bir hak olarak görmüşlerdir. Veysi Uyanık'ın senaryosuyla müvekkilim yargılanmaktadır. Müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini istiyoruz. Sırrı Küçük ve İlyas Şahin'in de tanık olarak dinlenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Tanık Alagöz: "Delegeler herhangi maddi manevi talepte bulunmamıştır"

Avukat beyanlarının ardından tanık Erzurum delegesi Erturan Alagöz dinlendi. Tanık Alagöz, "Delegeler herhangi maddi manevi bir talepte bulunmamıştır. Yusuf Göğerkaya görevden alınacağını anlayınca bana tehdit mesajları attı. Daha önce de adliye ve emniyette de ifadelerim mevcuttur. Kurultay günü de bir para alışverişi gibi bir durum görmedim" dedi.

Adem Soytekin'in dinlenmesine itiraz: "Yalan tanıklık yaptığı beyanlarıyla ortaya çıktı"

Duruşmada daha sonra duruşma savcısına söz verildi. Savcı, İBB davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in olaya ilişkin ifadelerinin bulunduğu gerekçesiyle tanık olarak dinlenilmesini istedi, Savcı, tanık dinlenmesine ilişkin talimat yazısı yazan Batman 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talimat cevabının beklenmesini talep etti.

Adem Soytekin'in dinlenmesi talebine itiraz eden avukat Çağlar Çağlayan, "İstanbul'daki davada Soytekin'in yalan tanıklık yaptığı beyanlarıyla ortaya çıkmıştır. Bu yüzden tanıklığına itiraz ediyoruz" dedi.

Ara kararını açıklayan Mahkeme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/234859 sayılı soruşturma dosyasında beyanı bulunan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi için ilgili mahkemeye talimat yazılmasına ve SEGBİS üzerinden hazır edilmesine hükmetti.

Ara kararda, sanık Ekrem İmamoğlu'nun müdafiinin tanık olarak dinlenmesini talep ettiği Ali Abbas Ertürk'e ilişkin talebin, açık kimlik ve adres bilgilerinin bildirilmesi halinde gelecek celse değerlendirilmesine karar verildi.

Sonraki duruşma 1 Temmuz'da

Mahkeme ayrıca, sanık Özgen Nama'nın savunmasının alınması için talimat yazılmasına, tanık Murat Çultu'nun CHP üyeliğinden ne zaman istifa ettiğinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan sorulmasına ve tanıklar Kemal Çiftçi ile Kemal Ölmez'in ihraç kararlarının CHP'den istenmesine hükmetti. Bir sonraki duruşma 1 Temmuz'da görülecek.