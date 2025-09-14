CHP'nin Ankara Mitinginde Yurttaşlardan İktidara Tepki:  İmamoğlu'nun ve Tüm Başkanlarımızın Özgürlüğüne Kavuşmasını İstiyoruz

(ANKARA) - CHP'nin Ankara mitingine katılan yurttaşlar, belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki göstererek, özgürlük çağrısı yaptı. ANKA Haber Ajansına konuşan bir yurttaş, "İmamoğlu'nun ve tüm başkanlarımızın özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Çocuklarımız ve torunlarımız güzel günler görsün. bereketi yok. CHP iktidar olacak inşallah. Özgür Başkanımıza da çok güveniyoruz." dedi. 60 yaşında olduğunu belirten bir yurttaş, "Hakkımı aramak için buralara kadar koştum. Reva mı bize yapılanlar?" diye konuştu. İmamoğlu'na destek mesajı veren bir yurttaş, "İnşallah Cumhurbaşkanı olacak. 40 gün önce Hac'dan geldim, bol bol ona dua ettim" ifadelerini kullandı.

CHP'nin, Ankara Tandoğan Meydanı'nda, "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır!" sloganıyla düzenlediği mitingine katılanlar, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini belirten bir yurttaş, şunları söyledi:

"Ankara Yenimahalle'den geldim. Destek olmaya geldim. Çocuğumun haklarını savunmak için geldim. Adalet için geldim. Kayyumu kabul etmiyoruz. CHP sloganı altında, CHP hamlesi altında seçime girip de ondan sonra 360 derece dönenlere lanet olsun. Oylarımı helal etmiyorum, haram zıkkım olsun. Kayyuma hayır. İmamoğlu'nu sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah başkan olarak göreceğiz. Onu Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkü'nde görmek istiyorum. Saray'da değil, Çankaya Köşkü'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak Ekrem İmamoğlu'nu görmek istiyorum."

"Ne yaparlarsa yapsınlar, yenilecekler"

Bir diğer yurttaş, "Ne yaparlarsa yapsınlar, yenilecekler. İmamoğlu için buradayız. İmamoğlu kazanacak. Eninde sonunda kazanacak. Cumhurbaşkanımız olacak. Zulüm bitecek. Geldikleri gibi gidecekler" şeklinde konuştu.

Mitinge İmamoğlu için geldiklerini söyleyen bir başka yurttaş, "Çok heyecanlıyız. Ayvalık grubu olarak geldik. Çok güzel bir şenlik, şenlik diyorum artık buna. Halkın artık umudu İmamoğlu'dur. Onu çok seviyoruz, çok başarılı. İnşallah çıkar. Umudumuz o. Onun için geldik. İnşallah sesimizi duyurabiliriz. Umudumuz var, gençliğimiz var, destekliyoruz" dedi.

"Hem İmamoğlu'na hem Özgür Özel'e destek vermek için buradayız"

Hükümetten destek göremediklerini belirten bir emekli, "Türkiye için, geleceğimiz için hem İmamoğlu'na hem Özgür Özel'e destek vermek için, Türkiye'nin geleceği için buradayız. Bu hükümet hakkında fazla bir şey söyleyemiyorum artık. Ben emekliyim. Emeklinin geleceği hiç iyi değil. Destek göremiyoruz. Emeklinin geleceği iyi olmadığı için İmamoğlu'na, Özgür Özel'e ve CHP'ye destek için buradayız" ifadesini kullandı.

"Paramızın değeri yok, bereketi yok..."

Tutuklu belediye başkanlarına destek için geldiğini söyleyen bir yurttaş, "Konya Akşehir'den geldik. İmamoğlu'nun ve tüm başkanlarımızın özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Çocuklarımız ve torunlarımız güzel günler görsün. Ben emekli öğretmenim. Herkes zorlanıyor. Eski aldıklarımızla şimdiki aldıklarımızın hiç ilgisi yok. Paramızın değeri yok, bereketi yok... CHP iktidar olacak inşallah. Özgür Başkanımıza da çok güveniyoruz" diye konuştu.

"60 yaşındayım, hakkımı aramak için buralara kadar koştum"

Bir başka yurttaş, "Bizi bitirdiler. Yaşamak istiyoruz. 60 yaşındayım, hakkımı aramak için buralara kadar koştum. Reva mı bize yapılanlar? Bizim normalde tatilimizi yapıp evimizde huzur içinde yaşamamız gerekirken bu haldeyiz. İmamoğlu'na yapılan düpedüz haksızlık" ifadesini kullandı.

"Cumhuriyet Halk Partili de değilim, ama bu ülkenin çocuğuyum"

Adalet ve hukuk vurgusu yapan bir vatandaş, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin vatandaşı olarak demokrasiye, hukuka, adalete ve Cumhuriyet'e sahip çıkmak zorundayız. Emekliyiz, haklarımızı korumak zorundayız. İmamoğlu'nu seviyoruz, özgürlüğünü bekliyoruz. Suçlu olduğuna inanmıyorum, bu bir algı operasyonudur. Adil yargılanma şartları yerine getirilmiyor. Ben Cumhuriyet Halk Partili de değilim, ama bu ülkenin çocuğuyum. Dedem Çanakkale'de şehit oldu. 9 günlük torunum var. Güzel günler görmelerini istiyorum."

"Yeter artık, birilerinin 'yeter' demesi lazım"

Bir yurttaş, "Yeter artık, birilerinin 'yeter' demesi lazım. İmamoğlu'nu sevgiyle kucaklıyorum. Tez vakit çıkmasını istiyorum. Haksızlığa direniyor, biz de onunla direniyoruz. Gönlümüz ondan yana" dedi.

"Hak, hukuk, adalet için buraya geldik"

Artık ülkede adaletin gelmesini istediğini söyleyen bir vatandaş da "Hak, hukuk, adalet için buraya geldik. Vatan için buradayız. Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanı olacak. 40 gün önce Hac'dan geldim, bol bol ona dua ettim. Atatürk'ümüzü de saygıyla andım. Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı olacak, Özgür Özel de bu süreci çok güzel yönetti. Ona da sevgilerimizi sunuyoruz. İnşallah hak, hukuk, adalet yerini bulacak" ifadesini kullandı.