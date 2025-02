CHP'nin Engellilik Çalıştayı... Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka: Engelli Haklarından Tasarruf Olmaz Tasarruf Yapacaksanız, Saraydan Başlayın

Güncel

(İZMİR)- CHP'nin düzenlediği Engellilik Çalıştayı'nın açılışında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, engelli haklarından tasarruf yapılamayacağını belirterek, "Tasarruf yapacaksanız, saraydan başlayın" dedi.

CHP'nin İzmir'de "Bağımsız Yaşam Hakkı" sloganıyla düzenlenen Engellilik Çalıştayı, Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla devam ediyor.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki çalıştayın açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "Bugün, AKP iktidarının her geçen gün haklarını budadığı, ayrımcılığı körükleyerek bir nevi 'ikinci sınıf' vatandaş muamelesi yaptığı engelli yurttaşlarımıza 'Çare Biziz' demek için buradayız. Engelli yurttaşlarımızın 'Bağımsız Yaşam Hakkı'nı savunmak için buradayız. 'Erişilebilirlik ayrıcalık değil, haktır' demek için buradayız. 'Hepimiz birer engelli adayıyız' gibi önemli cümlelerin içini boşaltanlara inat, sorunlara çözüm önerilerini hep birlikte oluşturmak için buradayız" dedi.

"Engellilik, sadece bir yaşam biçimi farkıdır"

"Bir engelli arkadaşım bana şunu söyledi: İktidar mensupları, sık sık 'en büyük engel sevgisizliktir' cümlesini kuruyor. Oysaki en büyük engel bağımlı yaşamak zorunda kalmaktır. En büyük engel yoksulluktur. En büyük engel kendini güvende hissetmemektir. Biz sevgi dilencisi değiliz, çok şükür sevenimiz, dostumuz çok. Biz sadece haklarımızı istiyoruz. İşte bu nedenle çalıştayımızın sloganını bağımsız yaşam hakkı olarak belirledik. Şuna yürekten inanıyoruz; engelli birey değil, engellenen bireyler vardır. Bu nedenle çalıştayımıza 'Engellilik Çalıştayı' adını verdik" diyerek sözlerini sürdüren Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Engellilik, sadece bir yaşam biçimi farkıdır. Her birimiz farklı bedensel özelliklere ve öğrenme kapasitesine sahibiz. Buraya kimimiz yürüyerek, kimimiz protez bacakla, kimimiz beyaz bastonla, kimimiz tekerlekli sandalye ile geldik. Sonra yan yana oturduk, aynı mekanda, aynı amaçla buluştuk. Farklılıklarımızdan fark yaratmak için ve engelli politikaları üretmek için buradayız. Engellilik, bireylerin engelinden ziyade, toplumun engelli bireylere nasıl yaklaştığı ve onlara sunduğu olanaklarla şekillenir. Eğer ülkeyi yönetenler, engelli bireylerin haklarını göz ardı ediyorsa, onlara eşit fırsatlar sunmuyorsa, o ülkede engellilik hali daha da artar ve derinleşir. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Engellilik, sadece bireysel bir durum değildir, aynı zamanda toplumsal bir meseledir. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne kadar önemli bir sorumluluğumuzu biliyor biliyor ve üzerimize düşeni yapmak için çalışıyoruz. İşe önce kendi evimizden başlamak istedik. Genel Başkanımızın talimatıyla, genel merkezimizin engelli dostu olabilmesi için konunun uzmanlarından görüş aldık. Önümüzdeki günlerde bize sunulacak rapora göre gerekli düzenlemeleri yapacağız. Ardından tüm il ve ilçe binalarımızı da engelli dostu olacak şekilde yeniden düzenlemeyi hedefliyoruz. Genel Başkanımız bir ilki gerçekleştirdi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, engelli yurttaşlarımızla birlikte, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istiratgahı Anıtkabir'de ziyaret eden ilk siyasi parti lideri oldu."

"Bağlarımızı güçlendiriyoruz"

81 ildeki engelli haklarından sorumlu il ve ilçe başkan yardımcılarımız sayesinde sahadan bilgi alıyoruz. TBMM'de gerekli itirazları yapıyor, çözüm önerilerimizi sunuyoruz. STK'larla, federasyonlarla, konfederasyonlarla, derneklerle, kent konseyleriyle olan bağlarımızı güçlendiriyoruz. Tam da bu nedenle etkinliğimizi özel bir günde değil bugün gerçekleştiriyoruz çünkü engellilerin sadece yılın belirli günlerinde hatırlanmasını ve ezberlenmiş cümleler söylenip yakıcı sorunların gündeme getirilmemesini reddediyoruz.

"Engelli haklarından tasarruf olmaz"

AKP iktidarı, engellileri hak öznesi sosyal bir taraf olarak değil, isyan sesi yükselttiklerinde gönülleri alınması gereken bir kesim olarak görüyor. Bu bakış açısı, engelli bireyin kendi değerini sorgulamasına, kendine olan güvenini kaybetmesine yol açmaktadır. Aileler de bu durumdan etkilenmektedir. Bir engelli bireyin ailesi, her gün onun için daha iyi bir yaşam mücadelesi verir. Ancak önyargılar, engelli bireye empati yerine acıma duygusuyla bakılması aileyi de incitir. Aileler, çoğu zaman 'çocuğumun geleceği ne olacak?' sorusuyla baş başa kalır. Bu, engelli bireylerin hayatının her anında hissedilen bir kaygıdır. Şunun da altını çizmek isterim: Bakanlık tarafından engellilere sunulan destekler, daha çok sosyal yardım karakterlidir. Bu destekler, iktidar tarafından sosyal devlet olmanın gereği olarak değil lütuf olarak görülüyor. Bu nedenle her an partizanca kullanılabiliyor, kısıtlanabiliyor veya keyfiyetle ortadan kaldırılabiliyor. Tıpkı son dönemlerde tasarruf adı altında yapılan düzenlemeler gibi. Hep söylüyoruz; engelli haklarından tasarruf olmaz. Tasarruf yapacaksanız, saraydan başlayın. Bakanlık'tan bahsetmişken şuna da değinmek istiyorum. Eğitim ve istihdam, belki de engelli bireylerin en çok zorlandığı iki alandır. Bir engelli bireyin iş bulması ise adeta bir 'mucize'ye dönüşmektedir. Hatta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın göre bu bir 'müjde'. Bakan Göktaş, yeni yıla girerken bin 830 engelli vatandaşımızın kamuda istihdam edileceğini duyurdu. Milyonlarca engelli yurttaş işsiz iken, Bakana göre müjde 1830'dur. Şaşırıyor muyuz, hayır. Engelli verilerini bilmeyenler için bu rakam müjde olabilir ama bizler için bu yüzkarası bir açıklamadır."

"İktidara gelir gelmez bu çözümleri kararlılıkla uygulayacağız"

Ben başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay, belediyemizin değerli bürokratları ve İzmir İl örgütümüz olmak üzere bu etkinliklerin düzenlenmesinde ve gerçekleşmesinde katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz konjonktür, çalıştayın önemini daha da artırmaktadır. Mevcut ve yeni ortaya çıkan sorunların çözümü için yenilikçi öneriler ve farklı bakış açılarına ihtiyacımız var. Katılımcılık açısından şimdiye dek görülmemiş bir temsiliyete sahip olan bu çalıştaydan çıkacak önerilerin sıkı bir takipçisi olacağız. Partimizin tüm politika süreçlerinde bu önerilere öncelik vereceğiz. İktidara gelir gelmez bu çözümleri kararlılıkla uygulayacağız. Adaleti mumla aradığımız bugünlerde erken seçim, derhal seçim talebimizi bir kez daha haykırıyoruz. Her derdin var bir çaresi onun adı Cumhuriyet Halk Partisi."