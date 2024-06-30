CHP'nin 'Geçinemiyoruz' Mitinginde Gamze Taşcıer'den Çağrı

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(KOCAELİ) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP'nin "Geçinemiyoruz" mitinginde, "Mücadelenizle, haklılığımızla, kararlılığınızla, coşkunuzla ülkemizin dört bir yanından geldiniz. Diliyoruz ki bu meydan kendini çaresiz, umutsuz, güçsüz hisseden herkes için gelecek güzel günlere umut olsun, insanca yaşamdan yana yeni bir başlangıç olsun" dedi.

CHP, bugün Kocaeli Gebze'de "Geçinemiyoruz" mitingi düzenledi. CHP Çalışnma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, mitingin açış konuşmasını yaptı. Taşcıer şunları söyledi:

" Türkiye'nin en büyük emek kenti Gebze'den; asgari ücretle nefes alamayan emekçilerimize, sefalete mahkum edilen emeklilerimize, emeklilikte staj ve çıraklığa takılanlara, siftahsız kepenk kapatan esnafımıza, emeği tarlada kalan çiftçimize, atanamayan öğretmenlerimize, mülakat mağdurlarına, ne eğitimde ne istihdamda yer alan kadın ve gençlerimize, ötekileştirilen sağlık çalışanlarına, en kötü şartlarda çalıştırılan çocuk işçilere, 2 bin lira bursla çalışmaya çalışan öğrencilerimize, hayatını kağıt toplayarak kazanan emekçilerimize, hakkı yenen, geleceği görmezden gelinen, 'geçinemiyoruz' diye feryat eden milyonlara selam olsun. Mücadelenizle, haklılığımızla, kararlılığınızla, coşkunuzla ülkemizin dört bir yanından geldiniz. Diliyoruz ki bu meydan kendini çaresiz, umutsuz, güçsüz hisseden herkes için gelecek güzel günlere umut olsun, insanca yaşamdan yana yeni bir başlangıç olsun."