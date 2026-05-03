CHP'nin Karabük'teki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingine Katılan Vatandaş: "Gasbolan İrademi Geri Almak İçin Buradayım"

(KARABÜK) - CHP'nin Karabük'te düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan emekli bir öğretmen, "Terör okullara kadar girmişse büyük bir tehlikedir bu. Ben emekli bir öğretmenim. 8 milyon lirayı bize daha önce vereceklerini söylediler ama halen alamadık. Emekliler kan ağlıyor. Onun için buradayız. Biz, hiç geçinemiyoruz" dedi. Bir vatandaş da "Gasbolan irademi geri almak için buradayım. Özgürlüklerimin kısıtlanmasını geri almak için buradayım. Yarınlar için buradayım, çocuklarımız için buradayım" diye konuştu.

CHP'nin Karabük'te düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine saatler kala binlerce vatandaş miting alanına akın etti.

Bir vatandaş mitinge "Özgür Özel'ı desteklemek için" geldiklerini belirterek, "adalet için, İmamoğlu'na özgürlük için burada olduklarını" söyledi, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin ise "Adaletsizlik. Başka bir şey değil" yorumunu yaptı.

"Türkiye'nin geleceği için bir an önce erken seçim yapmasını istiyoruz"

Bir diğer vatandaş da, "Erken seçim istiyorum. Ekrem İmamoğlu da çıkacak. Ben onun suçlu olduğuna inanmıyorum. Bu kadar. Adalet istiyorum. Adaletin olduğuna inanmıyorum. Mesela sadece iktidar partisindeki hani hırsızlar yakalanmıyor. Yani adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin geleceği için bir an önce erken seçim istediğini" bildiren bir yurttaş da, "Yeter artık bu haksızlığı çektiğimiz, yeter" dedi."

Bir başka kent sakini ise, "Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomi ve adalet olduğunu" belirterek, "İkisi olmadığı sürece bu ülke kalkınmaz. Daha kötüye gidiyoruz, batıyoruz hatta. Bir an önce erken seçim" diye konuştu.

"Emekliler kan ağlıyor"

Mitinge katılan ve "geçinemediklerini" kaydeden bir emekli öğretmen de şu ifadeleri kullandı:

"Adalet için buradayız. Adaletin olmadığı yerde cinayetler olur. Adaletin olmadığı yerde hayat pahalılığı olur. Terör okullara kadar girmiş ise büyük bir tehlikedir bu. Ben emekli bir öğretmenim. 8 milyon lirayı bize daha önce vereceklerini söylediler ama daha halen alamadık. Emekliler kan ağlıyor. Onun için buradayız. Yeniden seçim olması için buradayız. Adaletin olmadığı yerde hiçbir demokrasi olamaz. Onun için buradayız. Benden daha az olan aylık alan arkadaşlarımız var. Onları da düşünmek zorundayız. Biz hiç geçinemiyoruz. Memurlara verilen 8 milyon lira niçin emekli öğretmene verilmedi? Onun için buradayız."

"Emekli olarak milli hasıladan payıma düşen parayı almıyorum"

Emekli olduğunu belirten İsmail Çaylı ise, "Ben emekliyim, milli hasıladan payıma düşen parayı almıyorum, onu kestiler. Her ayın 3'ünde bana enflasyon oranına zam veriyordular, onu da kaldırdılar. Emekliyi perişan ettiler. Bu iktidar gidecek. Kısa zamanda gidecek" dedi.

Emekli bir öğretmen de "57 yıllık hasret sona eriyor artık" diyerek gözyaşlarını tutamadı. Vatandaş, "Emekli öğretmenim. İdare ediyoruz. Benim için önemli değil. Herkesin iyi geçinmesi lazım. Artık yorulduk, 25 senemizi yedi. Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomik. Başka ne olacak? Adam gidiyor ekmek alamıyor, simit alamıyor ya. Nereye geldik biz ya? Bir çay ile adam iktidara geldi. Ama yanlış. İnşallah sonu olur bu sefer" ifadelerini kaydetti.

Bir diğer vatandaş da "Yani zulmün bitmesi için buradayız. Türkiye'de zulmün bitmesi için buradayız" diye konuştu.

"İmamoğlu suçsuz"

"Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun arkasında dimdik durduğumuzu göstermek için buradayız" diyen bir vatandaş CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun "suçsuz" olduğunu düşündüğünü belirterek, şunları söyledi:"

"Başka bir yerlere baksınlar, öküz altında buzağı aramasınlar artık. Adam suçsuz. Suçlu olsa TRT'den niye yayınlamıyorlar duruşmaları? Başkanımızın arkasındayız suçsuz."

Vatandaş, Türkiye'nin en büyük sorununun geçim sıkıntısı, adaletsizlik ve özgürlüğün bulunmaması olduğunu ifade ederek, "Millet eve hapsoldu, sokağa çıkamıyor. Bir yere oturup bir arkadaşla bir çay, bir kahve içemiyor. Emeklilerin durumu zaten içler acısı. Ölmeyecek kadar geçinebiliyoruz. Emekli eşiyim ben de" dedi.

"İmamoğlu haksız yere cezaevine atıldı"

Bir vatandaş da İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin, "Haksız yere cezaevine atıldı. Atılması gereken çok insan vardı. Haksız yere atıldığını düşünüyorum. AK Parti'nin gitmesi gerekiyor. Sonuna kadar da Özgür Özer'in arkasındayız" diye konuştu.

"Demokrasinin uygulanması için buradayız" diyen bir vatandaş, İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin, "Ben suçsuz olduğuna inanıyorum. Bizim için kendini feda etti. Başka da bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı. Vatandaş, CHP'li belediyelere ilişkin operasyonlara karşı "Bile bile bence insanlar bu kadar takip edilirken böyle bir yanlışı yapar mı? İnanmıyorum. Söyleyecek de bir şey yok" dedi."

"Maaşım yetmiyor. Emekliyim, kiramı bile ödeyemiyorum"

Bir kent sakini de, "Maaşım yetmiyor. Emekliyim, kiradayım, kiramı bile ödeyemiyorum. O yüzden buradayım. Özgürlük istiyorum. Yıllardır da istiyorum bunu. Özgür Başkanıma destek olmaya, partime destek olmaya geldim" dedi.

Emekli vatandaş İmamoğlu'nun tutukluluğuna çok üzüldüğünü bildirerek, "Rakipti, tıktılar içeriye. Suçu yok, kabahati yok, dürüst bir adam. Onu da çok seviyorum" dedi.

"Gasbolan irademi geri almak için buradayım"

"Gassolan irademi geri almak için buradayım" diyen bir kişi de, "Özgürlüklerimin kısıtlanmasını geri almak için buradayım. Yarınlar için buradayım, çocuklarımız için buradayım" diye konuştu. Vatandaş, Türkiye'nin en büyük sorununa ilişkin, "Şu an ekonomik olarak görünse de aslında gelecek en büyük sorun. Ekonomi düzelir elbet ama gelecekteki umudumuzu yitirdiysek onu geri almak zor. Onun için buradayız biz de" ifadelerini kullandı."

Bir başka yurttaş ise, "Torunumdan vazgeçtim, onun çocuğunun geleceği için buradayım; borçsuz doğmasın diye. Sadece Ekrem İmamoğlu için değil, bütün belediyeler için aynı şeyi düşünüyorum. Sandıkta alamadıklarını masada haince alıyorlar" dedi.