CHP'nin Olağanüstü Kurultay Kararının İptali İçin Dava Açılmasına Veli Ağbaba'dan Tepki: "Sadece CHP'ye Değil, Türkiye'ye İhanettir, Alçaklıktır"

HABER: Emine DALFİDAN/ KAMERA: Uğur DEMİRCİ

(TBMM) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve 2 delegenin, CHP'nin 6 Nisan'da olağanüstü kurultay yapılması kararının iptali amacıyla dava açmasına ilişkin, "Kendi içimizdeki insanların olağanüstü kurultayı iptal etmeye yönelik dava açması, kayyum atatmaya zorlaması, sadece CHP'ye değil, Türkiye'ye ihanettir, alçaklıktır, hainliktir. Hodri meydan, gel. 6 Nisan'da olağanüstü kurultay var. Eğer gücün yetiyorsa, eğer Cumhuriyet Halk Partililerin yüzüne bakabileceksen gel" dedi.

Veli Ağbaba, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, CHP'nin 6 Nisan'da yapılması kararlaştırılan olağanüstü kurultayın iptali talebiyle açılan davayla ilgili şunları söyledi:

"Partiye bugün üç kişi tarafından dava açılmış, olağanüstü kurultayın iptali ve kayyum atanmasıyla ilgili. Bakın, Türkiye'nin tüm meydanları dolu. Sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil, farklı farklı siyasi görüşten insanlar meydana çıkmışlar, demokrasiyi savunuyorlar. Öte taraftan, dün 15 milyon insan iradesini ortaya koydu, Ekrem İmamoğlu'nun, demokrasinin, milli iradenin arkasında olduğunu söyledi. Türkiye'de ilk kez 47 yıl sonra CHP birinci parti oldu, 23 yıl sonra da CHP AK Parti'yi yendi.

AK Parti'nin CHP'ye operasyon yapmasına artık alıştık, doğal görüyoruz. Her gün 'terör' diyor, 'yolsuzluk' diyor… CHP ile ilgili AK Parti'nin söylediklerine alışığız. Ancak kendi içimizdeki insanların mahkemeye gitmesi, kayyum atatmaya zorlaması, olağanüstü kurultayı iptal etmeye yönelik dava açması hainliktir, ihanettir, alçaklıktır. Bu, sadece CHP'ye değil, Türkiye'ye ihanettir, alçaklıktır, hainliktir. Hodri meydan, gel. 6 Nisan'da olağanüstü kurultay var. Eğer gücün yetiyorsa, eğer Cumhuriyet Halk Partililerin yüzüne bakabileceksen, gel, hodri meydan.

"İstanbul adeta yanıyor, bunlar partiyi ele geçirmeye çalışıyorlar"

Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir hainin gelip böyle bir şeye tenezzül etmesini Türkiye kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. İstanbul yanıyor, dünyanın gündeminde. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, iki belediye başkanının cezaevine atılması, Ekrem İmamoğlu'nun tam 23 Mart'ta, ön seçimin olduğu gün tutuklanması dünyanın, Türkiye'nin gündeminde. İstanbul adeta yanıyor, bunlar partiyi ele geçirmeye çalışıyorlar. Bunlar hainliktir, alçaklıktır. İhanet içinde bunlar."

"Hem sokakta eyleme hem Meclis'te eyleme devam edeceğiz"

"Meclis'te geçen hafta eylemleriniz oldu, devam edecek mi" sorusuna Ağbaba, "CHP, hem İstanbul hem emeklilerle ilgili meseleyi gündeme getirecek, gerekirse eylem de yapacak. Türkiye maalesef emekliyi, yoksulluğu konuşmuyor artık ama bunları gündeme getireceğiz. Hem sokakta eyleme devam edeceğiz hem Meclis'te eyleme devam edeceğiz" karşılığını verdi.

"O insanlara biber gazıyla copla, TOMA'yla saldırmak bir Vandalizm"

Üniversitelerde akademik boykotlar ve öğrencilerin eylemleriyle ilgili soru üzerine Ağbaba, şöyle konuştu:

"Özellikle İstanbul Üniversitesinden başlayıp ODTÜ, Hacettepe, Yıldız, Galatasaray, Boğaziçi gibi İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da birçok üniversitede gençlerin cesaretinin önünde eğiliyorum. Gençler tekrar umutları yeşerttiler, tekrar gözlerimizin içini parlattılar. Gençlerimizi selamlıyoruz, her zaman gençlerimizle beraberiz.

Buradan iktidara bir çağrı yapmak istiyorum: Gösteri yapmak, miting yapmak, yürüyüş yapmak anayasal bir hak. O insanlara biber gazıyla copla, TOMA'yla saldırmak bir Vandalizm. İnsanlar anayasal haklarını kullanıyorlar. Gençlere, meydanlardaki insanlara saldırmak Vandalizmdir. Lütfen polislerimize yasa dışı emir vermeyin. Polis bizim polisimiz. Gençlerimizin, insanların üzerine TOMA'larla gitmesinler, vandallık yapmasınlar."

"Gezi sürecindeki o büyük yalana benziyor"

"Protestolar sırasında camilere ve hazirelere zarar verildiği, içki içildiği" iddialarıyla ilgili Ağbaba, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yaşayan hiç kimse gidip camide bira içmez. Bu, Gezi sürecindeki o büyük yalana benziyor, bir kadına onlarca maskeli, deri eldivenli insanın saldırması yalanına benziyor. ya da Bezmi Alem Camisi'nde bira içme yalanının aynısı. Hiç kimse, hiçbir insan siyasi görüşü ne olursa olsun AK Partili, CHP'li, MHP'li, İYİ Partili, DEM'li, Zafer Partili hiç kimse gidip kutsal mekanda bu tür davranışta bulunmaz.

Maalesef öğreniyoruz ki polis onları oraya sürmüş durumda. Hiçbir insan bunu kabul etmez, bunu reddediyoruz, kutsal mekanlara, camilere bir saldırıyı da kabul etmiyoruz, böyle bir olayı da kabul etmiyoruz, reddediyoruz."

"Herkes biliyor ki bu bir hukuki operasyon değil, bu bir siyasal operasyon"

Ekrem İmamoğlu'na 19 Mart'ta "darbe" yapıldığını söyleyen Ağbaba, insanların tüm Türkiye'de ayağa kalkarak yapılan darbeye karşı olduklarını meydanlarda ifade ettiklerini söyledi. Ağbaba, şöyle devam etti:

"Bu meydanlarda darbeye karşı olanlar sadece CHP'liler değildi, bu sevindirici… Tüm muhalefet milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, sosyal demokratlar, toplumun tüm kesimleri darbeye karşı ayakta, Ekrem İmamoğlu'nun arkasında. Bu da çok önemli bir şey çünkü herkes biliyor ki bu bir hukuki operasyon değil, bu bir siyasal operasyon. Ekrem İmamoğlu'nun ne yolsuzluğu ne terör bağlantısının olduğunu dünya alem biliyor. Çünkü Sayıştay raporları yıllardan beri bu konuda hiçbir yolsuzluk bulamamış, herkes bunun bir siyasi darbe olduğunu görüyor ve insanlar darbeye karşı direniyor. Kimler direniyor? Herkes direniyor. Toplumun bütün kesimleri, özellikle gençler direniyor. O gençlerin cesaretlerinden dolayı da mutluyuz. Böyle bir olayda Türkiye'nin Ekrem İmamoğlu'nun davasını sahiplenmesi, darbeye karşı çıkması da Türkiye açısından büyük bir umut. Demokrasinin yok edildiği, yargı bağımsızlığının olmadığı, Meclis'in işlevsiz kaldığı bir dönemde halkın sokakta olması, Türkiye'nin de dünyada itibarını artırıyor."