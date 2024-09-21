CHP'nin Uşak Eğitim Buluşmaları: Eğitimdeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Son Dakika
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CHP'nin Uşak Eğitim Buluşmaları: Eğitimdeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Uşak'ta eğitim alanındaki sorunları gündeme getirerek, 22 yılda değişen bakanlıklar ve eğitim sistemi hakkında eleştirilerde bulundu. Toplantıda, öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.

21.09.2024 00:10  Güncelleme: 00:29
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(UŞAK) - CHP'nin eğitim alanındaki sorunlara dikkati çekmek için farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları", bu kez Uşak'ta gerçekleştirildi. Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "22 yılda 9 bakan değişti. Her yeni gelen yapboz tahtası gibi her şeyi değiştirdi. Bir konu hiç değişmedi. O da bu iktidarın Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı olmasıdır" dedi. Özçağdaş, öğrencilere bir öğün yemek vermenin bir beka sorunu olduğunu söyledi.

CHP'nin "Eğitim Maratonu" programı kapsamında farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları" devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın başkanlığındaki heyet, bu kez de Uşak'ı ziyaret etti. Eğitimcilerle bir araya gelen CHP heyeti, Uşak'ta eğitim alanında yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini dinledi.

Uşak'taki temasları kapsamında heyet; CHP İl Başkanlığı, Valilik ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyaret etti. Özçağdaş daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Halk Buluşması'na katıldı. AKM'de gerçekleşen buluşmaya, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, CHP İl Eğitim Sekreteri ve vatandaşlar katıldı.

"22 yılda 9 Milli Eğitim Bakanı değişti"

Buluşmanın açılış konuşmasını yapan Özçağdaş, Türkiye genelinde eğitim alanında yürüttükleri çalışmaları anlattı. "Bu iktidarı eğitim alanında sıkıştırmaya devam edeceğiz" diyen Özçağdaş, "Bu iktidarın eğitime bir bakışı var. 22 yılda 9 bakan değişti. Her yeni gelen yapboz tahtası gibi her şeyi değiştirdi. Bir konu hiç değişmedi. O da bu iktidarın Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı olmasıdır" diye konuştu.

"Bu iktidarın nesnel bir ölçme yöntemi yok"

Beden eğitmenliği bölümü mezunu bir öğretmen adayı, mülakatlarda elendiğini ifade ederek, Özçağdaş'a öğretmen atamalarında mülakat uygulamasına karşı görüşlerini sordu. Özçağdaş, cevabında "Mülakat diye nesnel bir yöntem olamaz. Objektif olmayan bir kriter olamaz. İktidar kötü niyetli olmasa bile olamaz. Mülakata giren herkesin notu aynı değil. Bu iktidarın nesnel bir ölçme yöntemi yok. Partizanca doldurmak istiyor" ifadelerini kullandı. Buluşmada söz alan bir emekli öğretmen ise okullarda yaşanan temizlik ve güvenlik problemine dikkati çekti. Bir başka katılımcı ise Uşak'ta öğrencilerin kullanımına sunulmak üzerine çeşitli branşlarda spor salonlarının açılması talebinde bulundu.

"Yemekler hem paralı hem de kaliteli değil"

Buluşmada vatandaşlar tarafından okullarda bir öğün sağlıklı ücretsiz yemek talebi dillendirilirken, Özçağdaş, "Devlet okullarındaki öğrencilere ücretsiz yemek sağlamak, matematik anlatmak kadar önemli bir konu. Bir öğün yemek vermenin bir beka sorunu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Çocukları üniversiteye giden bir veli ise barınma ve gıdaya erişimde sorunlar yaşadığını anlattı. "Yemekler hem paralı hem de kaliteli değil. Çocuklarım yurtta kalıyor. Yurt sorununun da çözülmesini istiyorum" dedi.

"Gençlerin en büyük sorunu önünü görememek"

Buluşmada söz alan 27 yaşındaki bir kişi ise gençlerin yaşadığı ekonomik kaygılara şu sözlerle değindi: "Gençlerin büyük bir bölümü asgari ücretle çalışıyor. Bir aile kurmak istesek, asgari ücretle nasıl yapacağız? Hiçbir şey yapamıyoruz. Gençlerin en büyük sorunu önünü görememek."

Uşak'ta eğitim alanında yürütülen çalışmaları anlatan Belediye Başkanı Özkan Yalım ise "Seçim kazanıldıktan  sonra Atatürk'e ve Cumhuriyet'e sahip çıkmamız gerekiyordu, TÜGVA'yı kapattık. Kreşlerimizin ilkini açtık. Öğrencilerimizin iletişim sorunlarını çözmeleri için ücretsiz interneti aktif hale getirdik. Üniversite öğrencilerimiz, ücretsiz bir şekilde eğiitm öğretime gidecekler. Öğrencilere kırtasiye desteği verdik. Yurt ve öğrencilerimizin yoğun yaşadığı bölgelerde ders çalışma alanlarını ve ücretsiz interneti arttırdık" şeklinde konuştu.

Uşak Milletvekili Ali Karaoba ise "31 Mart'tan sonra bir sonraki seçimde iktidar olacağız. Daha fazla birbirimizi dinleyelim ve birlikte olalım" dedi.

CHP\'nin Uşak Eğitim Buluşmaları: Eğitimdeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Kaynak: ANKA

Suat Özçağdaş, Politika, Eğitim, Güncel, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin Uşak Eğitim Buluşmaları: Eğitimdeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Son Dakika

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