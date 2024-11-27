CHP Parti Sözcüsü Yücel, \'Meryem Ana\' Nöbet Alanında: Bugün Selçuk\'ta Bunu Yapanlar Sandık Geldiğinde Yine O Tokadı En Ağır Şekilde Yiyeceklerdir

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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) – CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı başlatılan, ancak bu sabah yapılan baskının ardından otopark dışında sürdürülen nöbet alanında Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i ziyaret etti. Yücel, "Milletimiz 2023'te bu haksızlıklara, hukuksuzluklara tokat gibi bir cevap verdi. Bugün Selçuk'ta bunu yapanlar sandık geldiğinde yine o tokadı en ağır şekilde yiyeceklerdir" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı belediye ve ilçedeki vatandaşlar tarafından başlatılan nöbete sabahın erken saatlerinde baskın yapılmış ve alandakiler otoparktan çıkarılmıştı. Baskının ardından nöbet, otoparkın dışında devam ediyor.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, otopark alanında bulunan Başkan Sengel'e destek ziyaretinde bulundu. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Başkan Sengel ile belediye personeli ve vatandaşların yanına inen Yücel, alanda açıklama yaptı.

"Temel amaç, CHP'li belediyelerin hizmet üretimini engellemek"

Mevcut iktidarın CHP'li belediyeleri maddi kıskaca alarak hizmet üretemez hale getirilerek kullanılmaya devam ettiğini ifade eden Yücel, şunları söyledi:

"Bugün burada AKP iktidarının CHP'li belediyeleri çalışıyor, toplumun toplumunda, halka hizmetin durdurulması amacıyla yeni bir oyun sahnelendiği Selçuk'tayız. 1970 yılından bu yana Meryem Ana Evi olarak bilinen tarihi yerin gelirleri Selçuk Belediyesi tarafından alınmakta ve Selçuk'a Selçuklu hemşehrilerimize hizmet vermek için kullanılmaktadır. Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı, yıllardır Selçuk Belediyesi tarafından Selçuklulara hizmet etmek için kullanılan bu maddi kaynağın sağlanmasını istiyor. AKP iktidarı, özellikle 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan tarihi yenilgi sonrasında adeta paniklemiş durumda. CHP'li belediyelerin hizmet üretmesi, insanların sorunlarına bakım üretmesi, insanlara dokunması, iktidarın yapamadıklarını AKP iktidarının uykularını kaçırıyor. Önce ölen belediye başkanlarını düzmece bir takım iddialarıyla görevden alarak halkın iradesini gasp ederek kayyum uygulamalarıyla belediyelere çökerek belediyeleri ele geçirmeye başladılar. Ardından düzmece soruşturmalarla, konser, festival ve belediyelerin yaptığı etkinlikler nedeniyle belediyelere müfettişlerler gönderip soruşturmalar açıldı. Dün gece yarısından sonra yine bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla belediye şirketlerinin SGK borçları, prim borçlarıyla ilgili kaynağında kesinti işlemine yönelik bir düzenleme yapıldı. Toplamda 980 milyar lira gibi bir SGK borcu var. Bunun sadece 96 milyar lirası belediyelere ait. ve bu belediyelerin yüzde 65'i CHP'li belediyelerdir. Yakın zamanda bir seçim yapılmıştır. Biz şu andaki belediyelerimizin neredeyse yarısından fazlasını AKP'den, MHP'den almıştık. Geçmiş dönemden kaynaklanan prim borçları nedeniyle şu anda belediyeler sıkıştırılmak isteniyor. Bir düzenleme, taksitlendirme yapılmadan temel amaç, CHP'li belediyelerin hizmet üretmesini desteklemektir. Yapılan bu haksızlıklar ve hukuksuzluklar biz insanlara yapılıyor, ifşa etmeye devam ediliyor."

"Bu vicdansız uygulamalar günü geldiğinde bunu yapanlar bir şekilde vurulacaktır"

Bakanlığın kararının belediyenin 'can damarını' keseceğini ifade eden Yücel, şöyle konuştu:

"Selçuk'ta yapılan da bu oyunun bir parçasıdır. Selçuk Belediyesi gibi küçük bir belediye 38 bin civarında bir belediye. Kaynakları ve olanakları sınırlıdır. Dünyanın pek çok yerinden turist gelen, özellikle belirli dönemlerde o turizmin ağırlığını ve yaşadığını ve kendi olanaklarıyla bu temel hizmetleri getirmesi neredeyse imkansız olan bir belediyeyi, 70 yıldan beri belediyenin tasarrufuna sunulan bir kaynaktan mahrum kalmayı bırakıyor. Bu anlamda Selçuk Belediyesi'nin can damarını, hayat damarını kırmayla aynıdır. Filiz Başkanım burada bir direniş başlattı. Çünkü birçok belediye emekçisinin bu maddi geliri, bu kaynağın ortadan kalktığı takdirde işsiz kalması gibi bir risk ve tehdit de mevcuttur. Biz bu direnişi sürdüreceğiz. Çünkü bu direniş, haklı bir direniş. Bu direniş, Selçukluların Selçuk'un hakları ve haklarını korumak için bir direniş. Yarın genel başkanımız Sayın Özgür Özel de burada olacak. Belediye başkanımızla ve bu direnişe destek veren Selçuklu hemşehrilerimizle, Selçuk Belediyesi emekçileriyle bir araya gelecek. Şunu hiç kimse unutmasın, bu haksız ve hukuksuz uygulamaları, bu vicdansız uygulamalar gününde bunu yapanları bir şekilde vuracaktır.

2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan seçimlerdeki haksızlık ve hukuksuzluk, insanların adaletini duygusunu rencide eden, insanların vicdanlarını sızlatan hukuksuzluk geri döndü. 23 Haziran seçimlerinde başta bin küsur oyla kazanılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bir milyona yakın bir oy farkla yine Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından kazanıldı. 2023'te ne oldu? Bu haksızlıklar ve hukuksuzlukları gören milletimiz, pandemi döneminde CHP'li belediye başkanlarının yaptığı hizmetleri engellemeye çalışan AKP iktidarını gören milletimiz yine 2023'te bu haksızlıklara, hukuksuzluklara tokat gibi bir cevap verdi. Bugün Selçuk'ta bunu yapanlar sandık geldiğinde yine o tokadı en ağır şekilde yiyeceklerdir. Biz belediye başkanımızın yanındayız. Hukuki olarak siyasi olarak da mücadelemizi, direnişimizi sürdüreceğiz."