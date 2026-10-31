CHP Sözcüsü Sarı Uşak'ta partiden ayrılanlara kapıları sert kapatmayın çağrısı yaptı - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Sarı Uşak'ta partiden ayrılanlara kapıları sert kapatmayın çağrısı yaptı

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CHP Sözcüsü Sarı Uşak\'ta partiden ayrılanlara kapıları sert kapatmayın çağrısı yaptı
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Uşak'ta partiden ayrılanlara 'kapıları sert kapatmayın' diyerek seslendi. Sarı, kalanlardan gidenlere saygısızlık yapmamalarını isterken 14 Şubat itibarıyla ilçe kongrelerinin tamamlanacağını söyledi.

(UŞAK) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Ben giden arkadaşlarımızı ikiye ayırıyorum, bir, kendilerinin siyasal ikbalini arayanlar onlar biraz süreci köpürttüler. Bir de gerçekten bu tartışmalardan etkilenen bizim tabanımız. Giden bütün arkadaşlarıma diyorum ki kapıları bu kadar sert kapatmayın, açmak zorunda kalacaksınız. Kalanlara da diyorum ki, giden arkadaşlara saygısızlık yapmayın, onlar gelecekler" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Uşak'ta ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve parti örgütüyle bir araya geldi. Toplantının ardından CHP Uşak İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı, şunları söyledi:

"Hızlı bir toparlanma süreci içindeyiz. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesini, parçalanmasını, onun içinden başka bir partiye çıkmasını hiçbir zaman istemedik. Ama hukuki bir durumla karşı karşıya kalan yöneticiler olarak, neden olmadığımız bir hukuki süreci yönetmek istedik. Bunu yapacağımız zaman da elbette yine örgütümüze danışacaktık, kongrelerimizin, kurultay sürecimizi organize edecektik. Giden arkadaşlarımıza, 'Gitmenize gerek yok. Bakın, böyle bir hukuki durum ortaya çıktı. Gelin bunu hep beraber birlikte tartışalım' dedik. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde hep siyasal mücadeleler oldu geçmişte. Dolayısıyla bu da yine partinin içinde halledilebileceği bir süreçti. Ve biz 'kurultaya gidemiyorsak, olağanüstü kurultay yapamıyorsak, gelin hiç olmazsa kongrelerimizi başlatalım, kongrelerimizi yapalım ve burada demokratik biçimde yarışalım' dedik. Neticede halkın yüzde 90'ı benim arkamda durursanız, o zaman kongreleri, kurultayı yine siz kazanırsınız. Bölünmeye, ayrışmaya gerek yok. Ama arkadaşlarımız bunu böyle değerlendirmediler. Biz kurultay yapamıyorsak o zaman hemen kongreleri başlatalım istedik. Kongre süreçlerini başlatacağız ama il yöneticilerimiz ve ilçe yöneticilerimiz, 'Siz butlansınız, sizi tanımıyoruz' dediler. Çünkü böyle denilen bir yerde biz nasıl kongreleri yapacağız, yapamıyoruz. Dolayısıyla örgütsel düzenlemeler yapmak zorunda kaldık. 74 tane il başkanımız değişti. 60 küsur tane il başkanımız ilk defa il başkanı oluyor. Dolayısıyla partide çok köklü bir örgütsel düzenleme oldu bu dönemde. Belki de Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde böyle bir şey yoktur. Paralelinden dördüncü bir süreç yaşadık, hala yaşıyoruz. Belediye başkanlarıyla ilgili, yani yerel yönetimlerle bir ayrışma, belediye meclis üyeleriyle bir ayrışma. Henüz daha o sürecin sonuna gelmiş değiliz. İstanbul'da, Antalya'da böyle bir süreç yaşanacak. Yani bu dört tane süreç iç içe bir şekilde yönetmek zorunda olduğumuz süreçler oldu. Bunların yavaş yavaş sonuna geliyoruz.

"14 ŞUBAT TARİHİ İTİBARIYLA İLÇE KONGRELERİMİZİ TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ"

Partide ben ona şöyle derim: Mesela ekonomide böyle bir kriz olduğunda önce döviz kuru, faiz çok hızlı tepki verir. Böyle sürü psikolojisiyle hareket eden insanlar, onun rasyonalitesi yoktur. Ama zaman geçince insanlar bunu anlamaya başlar, durup düşünmeye başlar. Acaba doğru mu yapıyoruz diye. Söylediklerimizi duymayan bir kitle var ortada. Duymaya başlar ve yavaş yavaş o dengeye doğru gelir. Ben bu ayrışma sürecinden sonra yavaş yavaş işin dengeye gelmekte olduğunu görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşler var. Dönüşler başladı. Hem örgütsel düzeyde hem parlamento düzeyinde hem belediye başkanları düzeyinde bizimle temasta olan arkadaşlarımız var. Biraz bizim zamana ihtiyacımız var. Kongre süreçlerini bir fırsat olarak görüyorum. Şöyle ki, biz her şeyi mükemmel yaptık demiyoruz. Eksiklerimiz, hatalarımız olabilir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak. Bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir değişikliği genel merkezden yönetmek kolay değil. Dolayısıyla hani Anadolu'da vardı ya ikinci çapa... Hani ilk çapayı yaparsanız ikinci çapada düzelir derler. Şimdi ikinci çapayı siz yapacaksınız örgütler olarak. Kongre süreçlerinin bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Aşağıdan yukarıya doğru bir yenilenme, değerlendirme süreci. Bunu da önemsiyorum. Kongrelerimizi Şubat ayının sonunda tamamlamış olacağız. Takvim 15 gün ötelendi ama bu, teknik sebeplerden kaynaklanan bir öteleme. Bunun siyasal bir zafiyeti yok. 14 Şubat tarihi itibarıyla ilçe kongrelerimizi tamamlamış olacağız. Sonra da Parti Meclisi toplanacak ve bir kurultay tarihi gelebilecek. Belki Mart'ın sonunda bir yerde kurultayımızı yapacağız ve bu ilk süreci tamamlayacağız. Sonra da seçime doğru döneceğiz artık.

"HER ŞARTTA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN PARTİSİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Bu süreç zorlu bir süreç, kolay bir süreç değil. Bugünden yarına hemen de tamamlanmayacak, biraz zaman alacak, biraz sabra ihtiyaç var. Ama biz her koşulda ve her şartta Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine sahip çıkıyoruz. Ben giden arkadaşlarımızı ikiye ayırıyorum, bir, kendilerinin siyasal ikbalini arayanlar onlar biraz süreci köpürttüler. Bir de gerçekten bu tartışmalardan etkilenen bizim tabanımız var. Bu arkadaşlarımızla duygu bağımızı koparmamamız lazım. Çünkü bunlar gelecekler ve bunlar bizim tabanımız. İzmir'de bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AKP'ye geçmesi sonrasında yapılan protestolarda elinde YENİ Parti'yi tutan Ayşe teyze ile CHP bayrağını tutan Ayşe teyze aslında aynı duyguya sahip iki teyzemiz. Dolayısıyla biz art niyetli olan arkadaşlarımızı ayırırken gerçekten iyi niyetli olan, gerçek tabanımızı da kucaklamak zorundayız. Bunda ince bir denge var. Ben o yüzden giden bütün arkadaşlarıma diyorum ki, kapıları bu kadar sert kapatmayın, açmak zorunda kalacaksınız. Kalanlara da diyorum ki giden arkadaşlara saygısızlık yapmayın, onlar gelecekler."

Kaynak: ANKA
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