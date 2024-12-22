CHP Sözcüsü Yücel'den Erdoğan'a Sert Tepki - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Yücel'den Erdoğan'a Sert Tepki

CHP Sözcüsü Yücel\'den Erdoğan\'a Sert Tepki

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel projelerin taşeronluğuna yönelik ifadelerine karşılık vererek, AKP iktidarını eleştirdi. Yücel, Erdoğan'a, yerli ve milli olduğunu iddia eden hükümetin, memlekete sığınmacı kabul ederek ve terör örgütleriyle işbirliği yaparak gerçek kimliğini unuttuğunu belirtti. Ayrıca, CHP'nin Cumhuriyet değerlerini koruma konusundaki kararlılığını vurguladı.

22.12.2024 19:52
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(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ama son dönemde işi artık ülkemize yönelik küresel projelerin taşeronluğunu üstlenmeye kadar vardırdılar" sözlerine tepki göstererek, "Küresel güçlerin asıl soytarısı; yerli ve milli olduğunu iddia edip memlekete milyonlarca sığınmacı ve kaçağı dolduran, işine geldiğinde hain terör örgütü FETÖ'yle birlikte yol yürüyen, işine geldiğinde bölücü terör örgütü PKK ile masaya oturan AKP iktidarıdır" ifadesini kullandı.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel X hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muğla İl Kongresi'nde yaptığı konuşmayı eleştirdi. Yücel, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet değerleriyle inatlaştığınızda karşınıza CHP çıkar. Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini silmeye çalıştığınızda karşınıza CHP çıkar. Aklı ve bilimi esas alan, çağdaş ve laik eğitim sistemini ortadan kaldırmaya çalıştığınızda karşınıza CHP çıkar. Demokrasiyi askıya aldığınızda, basın ve ifade özgürlüğünü yok edip gazetecileri tutukladığınızda karşınıza CHP çıkar. Yüzünüzü medeni dünyaya dönmeniz gerekirken 'Yurtta Barış Dünyada Barış' ilkesini unutup, yüzünüzü Ortadoğuya döndüğünüzde karşınıza CHP çıkar. Küresel güçlerin asıl soytarısı; yerli ve milli olduğunu iddia edip memlekete milyonlarca sığınmacı ve kaçağı dolduran, işine geldiğinde hain terör örgütü FETÖ'yle birlikte yol yürüyen, işine geldiğinde bölücü terör örgütü PKK ile masaya oturan AKP iktidarıdır. Ha şunu da aklına sok Sayın Erdoğan! Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel 22 yıllık AKP iktidarına ve tek adam yönetimine son veren Genel Başkan olarak tarihe geçecek ve Anıtkabir anı defterine kurucu önderimiz ve ilk Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'e hitaben, 'Sayın Genel Başkanım, partiniz 100 yıl sonra yeniden iktidardır. Size verdiğimiz sözü tuttuk. Bundan sonraki hedefimiz muasır medeniyetler seviyesini yakalayıp geçmektir.' yazacak Genel Başkandır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Sözcüsü Yücel'den Erdoğan'a Sert Tepki - Son Dakika

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