CHP Suriye Gündemi ile Toplandı - Son Dakika
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CHP Suriye Gündemi ile Toplandı

CHP, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirerek hükümete tavsiyelerde bulunma kararı aldı.

10.12.2024 21:36
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GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP'nin Dış Politika ve Milli Güvenlik Kurulları, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Suriye gündemiyle ortak toplantı yaptı. Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'ye olası etkilerinin konuşulduğu toplantıda, hükümete yönelik bazı tavsiyelerde bulunulması kararlaştırıldı. Alternatif senaryoların değerlendirildiği toplantıda, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, bölgenin istikrarsızlığa savrulmaması ve Türkiye'nin bu süreçten zarar almadan çıkması odağa alındı. CHP milletvekilleri, toplantının içeriği hakkında, yarın TBMM'de yapılacak kapalı grup toplantısıyla bilgilendirilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Dış Politika ve Milli Güvenlik Danışma Kurulları'nın ortak toplantısına başkanlık etti. Toplantı saat 16.30 itibarıyla başladı. Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel ve Yankı Bağcıoğlu'nun yanı sıra, önceki dönemlerde Dışişleri Bakanlığı yapmış eski Genel Başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karaylaçın'ın da katıldığı toplantıda, emekli askerler, dipolmatlar ve güvenlik bürokrasisinden isimlerin de görüşleri alındı. Toplantının tek gündem maddesi Suriye'deki gelişmelerdi.

Hükümete yönelik tavsiyelerde bulunulması kararlaştırıldı

Uzgel'in kapsamlı bir sunum yaptığı ve sonucunda CHP'nin Suriye konusundaki yol haritasının belirleneceği toplantı yaklaşık dört saat sürdü. Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'ye olası etkilerinin konuşulduğu toplantıda, hükümete yönelik bazı tavsiyelerde bulunulması kararlaştırıldı. Gelişmelerin Türkiye'ye olası etkileri ve alternatif senaryoların masaya yatırıldığı toplantıda, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, bölgenin istikrarsızlığa savrulmaması ve Türkiye'nin bu süreçten zarar almadan çıkması odağa alındı.

Milletvekilleri bilgilendirilecek

Toplantının içeriği, yarın TBMM'de CHP Grubuyla paylaşılacak. Uzgel ve Bağcıoğlu, saat 09.30'da yapılacak kapalı grup toplantısında milletvekillerine sunum yapacak. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunulacak toplantıda, milletvekillerinin soruları da yanıtlanacak. Milletvekillerine gönderilen bilgi notunda, toplantıya bütçe nöbetinde görevli olan milletvekillerinin yanı sıra, Ankara'da bulunan diğer milletvekillerinin de katılacağı belirtildi. Bütçede bu hafta nöbetçi olmayan diğer 65 milletvekili için önümüzdeki hafta İstanbul Milletvekili Namık Tan ikinci bir sunum gerçekleştirecek. İletilen bilgi notunda, toplantıya katılımın zorunlu olduğu da vurgulandı.

Kaynak: ANKA

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