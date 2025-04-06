CHP ve Anadolu Ajansı'nın 105. Yılı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP ve Anadolu Ajansı'nın 105. Yılı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yenimahalle'de kurultay ve mitinge katılacak. Anadolu Ajansı 105 yaşında.

06.04.2025 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 21. Olağanüstü "İrade Milletindir" Kurultayı ve "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Ankara/10.00/16.00)

2- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının (AA) 105'inci yılı kutlanıyor.

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi Yenikent Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacak ve basın mensuplarına açıklama yapacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 30. haftasına Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/13.30/Mersin/16.00/İstanbul/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 32. haftası, Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor, Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor ve MKE Ankaragücü- Gençlerbirliği müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.30/Balıkesir/16.00/Ankara/19.00)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 30. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 27. hafta maçları oynanacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasına Aliağa Petkimspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Mersinspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol müsabakalarıyla devam edilecek.

(İzmir/15.30/Mersin/18.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son haftası, Güneysu-Spor Toto karşılaşmasıyla sürecek.

(Rize/14.00)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 sezonunun üçüncü ayağı Japonya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Suzuka/08.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Yenimahalle Belediyesi, Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Özgür Özel, Diplomasi, Politika, Ekonomi, ankara, Finans, Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP ve Anadolu Ajansı'nın 105. Yılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya’daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş Kartalkaya'daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş
İsmail Kartal Mourinho’ya sahip çıktı İsmail Kartal Mourinho'ya sahip çıktı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Kaan Ketenci KKTC’de yakalandı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı
14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu 14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu
ABD’de binlerce kişi Trump ve Musk’ı protesto etmek için sokağa döküldü ABD'de binlerce kişi Trump ve Musk'ı protesto etmek için sokağa döküldü
Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi

23:29 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Kaan Ketenci KKTC’de yakalandı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı
23:15 14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu 14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu
21:42 ABD’de binlerce kişi Trump ve Musk’ı protesto etmek için sokağa döküldü ABD'de binlerce kişi Trump ve Musk'ı protesto etmek için sokağa döküldü
20:39 Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi
18:03 Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı’na aday oldu Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu
09:47 Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
09:47 Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
09:33 ’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
09:13 İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
09:03 Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
08:59 ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
08:56 İsmail Kartal Mourinho’ya sahip çıktı İsmail Kartal Mourinho'ya sahip çıktı
08:45 Kartalkaya’daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş Kartalkaya'daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 01:40:27. #7.13#
SON DAKİKA: CHP ve Anadolu Ajansı'nın 105. Yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement