CHP'nin yeni Sözcüsü Müslim Sarı: "Hain Kemal" sloganları hakkında gerekli işlemler yapılacak

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin istinaf mahkemesinin verdiği iptal kararının ardından parti içinde yaşanan tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Özgür Özel'in konuşma yaptığı ve TBMM'de gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısı öncesinde atılan "Hain Kemal" sloganları gündem olurken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Sözcüsü olarak görevlendirdiği Müslim Sarı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
CHP'de kurultay kararının ardından yaşanan belirsizlik sürerken, TBMM Başkanlığı CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in saat 13.30'da grup toplantısı yapmasına onay verdi. Toplantı öncesinde CHP'li milletvekilleri ve çok sayıda eski milletvekili Meclis'e geldi. Yaşanan yoğunluk sırasında dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.
Meclis'te bulunan bazı eski ve mevcut CHP'lilerin, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Hain Kemal" sloganları attığı görüldü. Görüntüler kısa sürede siyasi kulislerin gündemine oturdu.
CHP Sözcüsü olarak görevlendirilen Müslim Sarı, yaptığı açıklamada söz konusu sloganlara tepki gösterdi. Sarı, "Hain Kemal" sloganı atanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını belirterek, yaşananlara sessiz kalmayacaklarının mesajını verdi.
Sarı "Bugün grup toplantısı esnasında hem TBMM'nin kurumsal kimliğine hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik. Ben bu arkadaşlarımın CHP'li arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer CHP'li arkadaşlarımızsa CHP'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler." ifadelerini kullandı.
Müslim Sarı, açıklamasında ayrıca mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine döndüğü belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yönetim kadrosunu da kamuoyuyla paylaştı.
İşte CHP'nin yeni MYK'sı:
