Çiğli Belediyesi, İki Yeni Kent Lokantası Açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çiğli Belediyesi, İki Yeni Kent Lokantası Açıyor

Çiğli Belediyesi, yoksulluk ve üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarına yönelik iki Kent Lokantası açma hazırlıklarını tamamlamak üzere. İlk lokanta eski belediye binasında, ikincisi ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yakınında hizmet verecek.

31.10.2024 11:35  Güncelleme: 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Çiğli Belediyesi, iki Kent Lokantası'nı arka arkaya açmaya hazırlanıyor. İlki, ilçe merkezinde bulunan eski belediye binasında planlanan lokantaların ikincisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin de bulunduğu Balatçık Mahallesi'nde hayata geçirilecek.

Sona gelinen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, arka arkaya açılışlar yapacaklarını duyurarak; "Kent Lokantaları giderek derinleşen yoksulluk ve özellikle üniversite öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik önemli bir proje. Halkımızın, ekonomik ve kaliteli yemek yiyebilecekleri iki lokantayı kısa aralıklarla hizmete sunacağız. Hızlı başladık, hizmet ağımız giderek büyüyecek. Çiğli'de, toplumcu belediyecilikte sınır tanımayacağız. Somut işler, Çiğli'yle tek tek buluşacak" ifadelerini kullandı.

Kapılarını açmak için gün sayıyor

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, hazırlıklarında son aşamaya gelinen iki kent Lokantası'nda incelemelerde bulunarak çalışanlarla ve vatandaşlarla sohbet etti. İlk olarak Çiğli merkezde eski belediye binasının 6. katındaki lokantayı hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Yıldız, "Önümüzdeki günlerde çalışmaları tamamlanan merkezdeki lokantamızı; çok geçmeden de Balatçık'taki lokantamızı vatandaşımızın ve üniversite öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Seçim öncesi, bunu vaat etmiştim. Altıncı ayımızda hayat buluyor. Elbette yoksullukla mücadelede başarı, doğru ekonomik politikalarla gelir. Ancak belediyeler olarak bizlerin halkımızın bu noktadaki ihtiyaçlarına kayıtsız kalması mümkün değil. Kent Lokantaları, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin başlattığı ve tüm Türkiye'ye yayılan büyük bir sosyal proje. Büyükşehir Belediyemiz de ilçemizde bir tane açmıştı. Biz de Çiğli Belediyesi olarak iki lokantayı arka arkaya vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin hizmetine sunmak için hazırız" diye konuştu.

Gönülden emeğin ve bereketin iki adresi

Çiğli merkezdeki lokanta, 400 kişi kapasiteli ve haftanın 5 günü 11.00-15.00 saatleri arasında: Balatçık'taki ise 250 kişi kapasiteli ve haftanın 6 günü aynı saatlerde hizmet verecek. Başkan Onur Emrah Yıldız, lokantaların en sağlıklı en ekonomik yemeğe ulaşılabilecek, gönülden emeğin ve bereketin iki adresi olacağını söyleyerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Her şeyden önce hemşehrilerimizin öncelikli ihtiyaçları; her şeyden önce sağlık ve kalite. Hem hijyenik hem uygun fiyatlı yemek servislerimiz olacak. Verdiğim bir sözü daha tutuyor olmaktan çok mutluyum. Merkezdeki lokantamız, benim nişanımın da olduğu salondu; çok duygulandım. Bundan sonra, günümüz şartlarında en temel ihtiyaç olan gıda için hizmet verecek. Sosyal dayanışmanın her alandaki gereklerini somut işlerle hayata geçirmeye çalışıyoruz."

Kütüphane de yolda

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencilerinin yaşam alanını büyütmek ve geliştirmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Kısa zaman içinde Balatçık'ta bir kütüphanemiz olacak. Öğrencilerimizin, kitapseverlerimizin yararlanabileceği, imza günlerimizin, söyleşilerimizin yapılacağı bir butik bir kültür odağı yaratacağız. Tüm bu açılışlarımızı, halkımızla birlikte yapmak üzere geri sayımımız başladı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Çiğli Belediyesi, Yerel Haberler, Kent Lokantası, Katip Çelebi, Yoksulluk, Güncel, Yaşam, İzmir, Çiğli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi, İki Yeni Kent Lokantası Açıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:43 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde: Hani İmralı’dan Meclis’e yol yapıyordunuz İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
22:22 CHP MYK İstanbul’da olağanüstü toplanıyor CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 16:30:43. #1.13#
SON DAKİKA: Çiğli Belediyesi, İki Yeni Kent Lokantası Açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.