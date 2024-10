Çiğli Belediyesi, İki Yeni Kent Lokantası Açıyor

Güncel

(İZMİR)- Çiğli Belediyesi, iki Kent Lokantası'nı arka arkaya açmaya hazırlanıyor. İlki, ilçe merkezinde bulunan eski belediye binasında planlanan lokantaların ikincisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin de bulunduğu Balatçık Mahallesi'nde hayata geçirilecek.

Sona gelinen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, arka arkaya açılışlar yapacaklarını duyurarak; "Kent Lokantaları giderek derinleşen yoksulluk ve özellikle üniversite öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik önemli bir proje. Halkımızın, ekonomik ve kaliteli yemek yiyebilecekleri iki lokantayı kısa aralıklarla hizmete sunacağız. Hızlı başladık, hizmet ağımız giderek büyüyecek. Çiğli'de, toplumcu belediyecilikte sınır tanımayacağız. Somut işler, Çiğli'yle tek tek buluşacak" ifadelerini kullandı.

Kapılarını açmak için gün sayıyor

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, hazırlıklarında son aşamaya gelinen iki kent Lokantası'nda incelemelerde bulunarak çalışanlarla ve vatandaşlarla sohbet etti. İlk olarak Çiğli merkezde eski belediye binasının 6. katındaki lokantayı hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Yıldız, "Önümüzdeki günlerde çalışmaları tamamlanan merkezdeki lokantamızı; çok geçmeden de Balatçık'taki lokantamızı vatandaşımızın ve üniversite öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Seçim öncesi, bunu vaat etmiştim. Altıncı ayımızda hayat buluyor. Elbette yoksullukla mücadelede başarı, doğru ekonomik politikalarla gelir. Ancak belediyeler olarak bizlerin halkımızın bu noktadaki ihtiyaçlarına kayıtsız kalması mümkün değil. Kent Lokantaları, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin başlattığı ve tüm Türkiye'ye yayılan büyük bir sosyal proje. Büyükşehir Belediyemiz de ilçemizde bir tane açmıştı. Biz de Çiğli Belediyesi olarak iki lokantayı arka arkaya vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin hizmetine sunmak için hazırız" diye konuştu.

Gönülden emeğin ve bereketin iki adresi

Çiğli merkezdeki lokanta, 400 kişi kapasiteli ve haftanın 5 günü 11.00-15.00 saatleri arasında: Balatçık'taki ise 250 kişi kapasiteli ve haftanın 6 günü aynı saatlerde hizmet verecek. Başkan Onur Emrah Yıldız, lokantaların en sağlıklı en ekonomik yemeğe ulaşılabilecek, gönülden emeğin ve bereketin iki adresi olacağını söyleyerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Her şeyden önce hemşehrilerimizin öncelikli ihtiyaçları; her şeyden önce sağlık ve kalite. Hem hijyenik hem uygun fiyatlı yemek servislerimiz olacak. Verdiğim bir sözü daha tutuyor olmaktan çok mutluyum. Merkezdeki lokantamız, benim nişanımın da olduğu salondu; çok duygulandım. Bundan sonra, günümüz şartlarında en temel ihtiyaç olan gıda için hizmet verecek. Sosyal dayanışmanın her alandaki gereklerini somut işlerle hayata geçirmeye çalışıyoruz."

Kütüphane de yolda

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencilerinin yaşam alanını büyütmek ve geliştirmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Kısa zaman içinde Balatçık'ta bir kütüphanemiz olacak. Öğrencilerimizin, kitapseverlerimizin yararlanabileceği, imza günlerimizin, söyleşilerimizin yapılacağı bir butik bir kültür odağı yaratacağız. Tüm bu açılışlarımızı, halkımızla birlikte yapmak üzere geri sayımımız başladı" diye konuştu.